Livro dos 115 anos do Colégio São Luís

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Assinalando os 115 anos do Colégio Marista São Luís do Recife, O livro “115 Anos, 115 Vozes”, reúne relatos de alunos, ex-alunos, educadores, familiares e personalidades da sociedade pernambucana, que compartilham memórias e experiências vividas na instituição em diferentes períodos. Entre os coautores, o arcebispo Dom Paulo Jackson, a cantora Clara Sobral, o escritor Leandro Trajano, a empresária Mariana Wanderley e a procuradora da Advocacia-Geral da União Maria Carolina Scheidegger Neves.

Na comemoração do seu aniversário no Tio Armênio do Rio Mar, Renata Berenguer recebeu Eduardo Vasconcelos, Isnar de Castro, Ricardo Brennand Filho e André Régis - Theo Holanda/Divulgação

BOLSONARO

Durante evento no salão nobre do Clube Português, o professor José Luiz Delgado, ex-diretor da Faculdade de Direito do Recife e secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente; lançou o livro “Bolsonaro Ou o Brasil Real.”

OPINIÃO

Muito esperada a opinião do ex-presidente Michel Temer sobre o escândalo envolvendo Alexandre Moraes. Ele foi o responsável pela indicação do ministro para o Supremo Tribunal Federal.

No lançamento do seu romance, "Rondó da Lagoa dos Irerês", João Câmara, ladeado por José Otávio Meira Lins e Felix Farfan - Arquivo Pessoal

ELEIÇÃO

Augusto Cury vem surpreendendo eleitores e ganhou espaço nos levantamentos de intenção de voto divulgados nesta semana. Quatro pesquisas registraram crescimento do candidato na corrida presidencial, chegando à marca dos dois dígitos, deixando bem atrás, Renan Santos, Romeu Zema e Ronaldo Caiado.

MASP

O Instituto Ricardo Brennand recebe, a partir do dia 25, coleção especial do Museu de Arte de São Paulo. Iniciativa traz ao Recife obras do tradicional museu paulista.

SELEÇÃO

Carlo Ancelotti está de volta as atividades. Na agenda, visita ao CT do Real Madrid para reencontrar José Mourinho e monitorar a recuperação de Militão, Rodrygo e Endrick antes dos amistosos de setembro e outubro contra Austrália e Índia.

PRÊMIO

Os arquitetos pernambucanos André Moraes e Carolina Mapurunga conquistaram o prêmio Revelação da Arquitetura no 29º Prêmio Deca, um dos principais reconhecimentos da arquitetura e do design brasileiro.

CINEMA

No filme “Minha Melhor Amiga”, que está em cartaz nos cinemas do Recife, Ingrid Guimarães e Mônica Martelli refletem sobre as vivências das mulheres após os 50 anos, com leveza e alegria. Interessante vê-las conversando sobre o filme nas entrevistas que circulam.

DJAVAN

O cantor alagoano Djavan, dentro das comemorações dos 50 anos de carreira, lança hoje uma coleção remixada de seu primeiro álbum, "A Voz, o Violão, a Música de Djavan".

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Daniel Vorcaro já estragou a reputação de boa parte da República.”(Fernando Castilho)



MUITA gente conhecida segue hoje para o Rio de Janeiro, para curtir o “Rock in Rio”.



CAMILA Barbalho e Erick Franklin foram os homenageados com o Prêmio Expressão Estrelas 2026, em cerimônia no Cabanga.



LOS ANGELES ganha, no dia 22, um novo espaço dedicado à arte: o Museu Lucas de Arte Narrativa.



AVANÇOU no Senado projeto que restringe a publicidade e o patrocínio de bets.



COMPLETOU-SE 10 anos do impeachment de Dilma Rousseff. Além dela, apenas Fernando Collor sofreu o mesmo processo.

ANIVERSARIANTES: Amélia Loyo, Anísio Brasileiro, Antônio Moreira, Armindo Moura Neto, Celso Henrique Amorim, Cici Magalhães, Fabiano Antunes, Felipe Alecrim, Fernanda Dias, Katia Albuquerque de Almeida, Keila Porto, Leidson Farias, Maurício Lacerda, Michelle Câmara, Paulo Marenga, Rosália Rangel e Rose Bosch.