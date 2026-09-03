Os 80 anos de Alceu Valença no Parque

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Depois da estreia no Rio de Janeiro, “Anunciação – O Musical de Alceu Valença” chega ao Recife de hoje a domingo, no Teatro do Parque. Celebrando os 80 anos do cantor, o espetáculo transforma seu universo poético de teatro, música, festa e invenção, com destaque para os enredos de suas músicas, como “Anunciação”, “La Belle de Jour”, “Tropicana” e “Como Dois Animais”.

Tibério Moreno Júnior, Álvaro Dantas e Tarcísio Calado, em evento médico - Arquivo Pessoal

HOMENAGEM

Margarida Cantarelli e Jô Mazzarolo, representando a Academia Pernambucana de Letras, a cônsul da Argentina, Julieta Grande e o crítico Peron Rios se reuniram para debater os preparativos de homenagem aos 40 anos de carreira do escritor Jorge Luís Borges.

LANÇAMENTO

A professora Manuela Abath Valença lança hoje o livro “Soberania Policial e Processo Penal no Brasil”, na Faculdade de Direito do Recife. A obra propõe uma reflexão sobre os limites jurídicos da atuação policial no País.

SAÚDE

O Jornal do Commercio, representado por Mirella Araújo, esteve em São Paulo e conversou com Sabrina Sato sobre sua relação com o TDAH ( ranstorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e ela reforçou a importância do tratamento e do autoconhecimento para lidar com o transtorno.

ENCONTRO

O presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva receberam no Palácio do Planalto, o ator e ativista ambiental Leonardo DiCaprio, que participa da "Re:wild", organização dedicada à conservação da biodiversidade, para tratar temas como a preservação da Amazônia.

FERIADÃO

Segundo dados da Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas, a ocupação para o feriadão de 7 de setembro, segunda-feira, é de 75%.

VINHO

Ana Hickmann e Edu Guedes ganharam um vinho exclusivo para brindar o casamento, marcado para 12 de setembro. Batizado de Château Eclipse Noir, o rótulo foi produzido pela Vinícola Cavalleri, no Vale dos Vinhedos, e reúne oito variedades de uvas.

CORREIOS

Apesar do presidente Lula ter revelado que não pretende privatizar os Correios, a estatal caminha para encerrar o ano com o pior resultado da história. Apesar dos aportes bilionários que estão sendo feitos na empresa.

REFENO

A 37ª edição da Refeno, maior regata oceânica da América Latina, entre Recife e Fernando de Noronha, já tem data para acontecer. A saída será do Cabanga, dia 19 de setembro.

Sophia Lins e a filha Gabriela Maranhão, em evento de arte - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A República depende de regras que também alcancem aqueles que têm poder para aplica-las.” (Igor Maciel)

PAULO e Mércia Moura em circulada por Portugal, ao lado da filha Marisa e o marido Paulo Rabelo.

CARLOS Pimenta comemora os quatro anos da sua agência Jogada Criativa.

A DIRETORIA da Amepe Mulheres, da Associação dos Magistrados de Pernambuco, chegou aos cinco anos de atuação.

O RECIFE viveu ontem um dos piores congestionamentos do ano.

EM MENOS de duas horas todos os ingressos para os Ensaios da Anitta 2027 no Recife se esgotaram.

ANIVERSARIANTES Arnaldo Soares Neto, Beta Carneiro Leão, Caroline Oliveira, Diógenes Moraes Júnior, Ednaldo Régis Dias, Gilda Kitner, Hélio Posternak, Juliana Luchsinger Ramos, Marise Carvalho, Murillo Martins, Paulo Ferrer de Moraes, Roberta Tavares e Vera Bittencourt.