Instituto Rotary para José Ubiracy Silva

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O 49º Instituto Rotary Brasil, realizado no Recife Expô Center, recebeu o nome de José Ubiracy Silva, que há 53 anos se dedica ao Rotary Internacional, tendo ocupado importantes cargos, como o de governador do Distrito 4500 e diretor internacional. O evento reuniu as mais importantes lideranças rotárias no Nordeste. No seu discurso, o homenageado lembrou várias passagens da sua vida ligada ao Rotary.

AMIGOS

Camila Haeckel e Diogo Viana, amigos desde a infância, decidiram comemorar juntos seus aniversários. Será hoje, a partir das 17h, no terraço externo do Bargaço. A festa será animada pelos DJs Renato Aguiar e Sarah Blackbird.

O senador Fernando Dueire, no seu gabinete em Brasília, com o diplomata Pedro Saldanha, indicado para o cargo de delegado permanente do Brasil junto à Unesco - Jaques Ortiz/Divulgação

CIÊNCIA

O professor Moacyr Araújo, vice-reitor da UFPE, foi eleito membro titular da Sigma Xi - The Scientific Research Honor Society, uma das mais importantes sociedades científicas do mundo.

AGRINORDESTE

Pio Guerra, presidente da Federação da Agricultura de Pernambuco, comanda, de hoje até domingo, no Centro de Convenções de Pernambuco, a 33ª Agrinordeste, que deve ter um recorde de público, com mais de 100 palestras, painéis e encontros técnicos.

COMITÊ

O deputado Coronel Alberto Feitosa inaugura hoje, às 18h22, seu comitê de reeleição, na Avenida Agamenon Magalhães.

SOLIDARIEDADE

No seu programa no SBT/TV Jornal, Ratinho mostrou solidariedade a Raquel Lyra no episódio dos cartazes apócrifos com agressões à governadora de Pernambuco.

GESTÃO

A Associação do Ministério Público de Pernambuco fará hoje a solenidade de posse da nova presidente da entidade, Helena Martins Gomes, para o biênio 2026–2028.

PORTO

O presidente do Porto do Recife, Wagner Maciel, recebe hoje o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano. Na pauta, visita ao Terminal Marítimo de Passageiros, que deve ser privatizado, e vistoria para a próxima temporada de cruzeiros no Recife.

DUPLA

Antônio Tiné comandou ontem a comemoração dos 18 anos da Dupla Comunicação, com encontro que debateu um tema muito atual: “Além do Clique: Como as marcas constroem autoridade na era da IA”, com a participação de Aline Sordili, colunista do UOL.

IMPEACHMENT

Existem hoje no Senado 109 pedidos de impeachment contra ministros do STF. Para o senador Davi Alcolumbre, o número "não é normal". Só o presidente do Congresso, que é também o presidente do Senado, tem autoridade para abrir um processo de impeachment com o objetivo de retirar um ministro da Corte. Nunca um integrante do Supremo foi afastado do cargo.