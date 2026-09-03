Instituto Rotary para José Ubiracy Silva
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O 49º Instituto Rotary Brasil, realizado no Recife Expô Center, recebeu o nome de José Ubiracy Silva, que há 53 anos se dedica ao Rotary Internacional, tendo ocupado importantes cargos, como o de governador do Distrito 4500 e diretor internacional. O evento reuniu as mais importantes lideranças rotárias no Nordeste. No seu discurso, o homenageado lembrou várias passagens da sua vida ligada ao Rotary.
AMIGOS
Camila Haeckel e Diogo Viana, amigos desde a infância, decidiram comemorar juntos seus aniversários. Será hoje, a partir das 17h, no terraço externo do Bargaço. A festa será animada pelos DJs Renato Aguiar e Sarah Blackbird.
CIÊNCIA
O professor Moacyr Araújo, vice-reitor da UFPE, foi eleito membro titular da Sigma Xi - The Scientific Research Honor Society, uma das mais importantes sociedades científicas do mundo.
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AGRINORDESTE
Pio Guerra, presidente da Federação da Agricultura de Pernambuco, comanda, de hoje até domingo, no Centro de Convenções de Pernambuco, a 33ª Agrinordeste, que deve ter um recorde de público, com mais de 100 palestras, painéis e encontros técnicos.
COMITÊ
O deputado Coronel Alberto Feitosa inaugura hoje, às 18h22, seu comitê de reeleição, na Avenida Agamenon Magalhães.
SOLIDARIEDADE
No seu programa no SBT/TV Jornal, Ratinho mostrou solidariedade a Raquel Lyra no episódio dos cartazes apócrifos com agressões à governadora de Pernambuco.
GESTÃO
A Associação do Ministério Público de Pernambuco fará hoje a solenidade de posse da nova presidente da entidade, Helena Martins Gomes, para o biênio 2026–2028.
PORTO
O presidente do Porto do Recife, Wagner Maciel, recebe hoje o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano. Na pauta, visita ao Terminal Marítimo de Passageiros, que deve ser privatizado, e vistoria para a próxima temporada de cruzeiros no Recife.
DUPLA
Antônio Tiné comandou ontem a comemoração dos 18 anos da Dupla Comunicação, com encontro que debateu um tema muito atual: “Além do Clique: Como as marcas constroem autoridade na era da IA”, com a participação de Aline Sordili, colunista do UOL.
IMPEACHMENT
Existem hoje no Senado 109 pedidos de impeachment contra ministros do STF. Para o senador Davi Alcolumbre, o número "não é normal". Só o presidente do Congresso, que é também o presidente do Senado, tem autoridade para abrir um processo de impeachment com o objetivo de retirar um ministro da Corte. Nunca um integrante do Supremo foi afastado do cargo.