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João Alberto | Notícia

Pernambuco na Bienal do livro de São Paulo

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por João Alberto Publicado em 02/09/2026 às 4:00
Bienal Internacional do Livro de Pernambuco encerrou a 15ª edição com recorde de público e vendas acima de R$ 30 milhões
Bienal Internacional do Livro de Pernambuco encerrou a 15ª edição com recorde de público e vendas acima de R$ 30 milhões - Evelyn Victoria/Reprodução

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Pernambuco terá destaque na 28ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece de sexta-feira ao dia 13 de setembro. Participarão os escritores Andréa Nunes, Mirela Paes, Apolo Andrade, Rodrigo Alves, Maria Anna Martins, Maria Muniz, Sidney Nicéas e Odi Veiga e Milena Costa.

Arquivo Pessoal
O advogado pernambucano Guilherme Veiga, no lançamento em Brasília, do seu livro "Jurisdição Constitucional Dialógica" com o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal - Arquivo Pessoal

DESAFIO

É uma tarefa importante para a Polícia descobrir o autor dos criminosos panfletos contra a governadora Raquel Lyra.

ABSURDO

Nenhum dos candidatos à presidência até agora fez algum pronunciamento forte sobre as milionárias emendas parlamentares de deputados e senadores, muitas com problemas jurídicos. Tiram boa parte do poder do governo federal de fazer obras.

Sheila Wanderley/Divulgação
O cirurgião plástico Gustavo Vital e a fisioterapeuta Taysa Farias, em evento médico - Sheila Wanderley/Divulgação

CIÊNCIAS

A Academia Brasileira de Ciências realiza sessão ordinária nos dias 10 e 11 de setembro no Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia da Universidade Federal de Pernambuco.

Gleyson Ramos/Divulgação
Manoel Araujo, Gliner Dias Alencar e Tônico Araujo, em evento empresarial - Gleyson Ramos/Divulgação

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MODERNIDADE

O Tribunal de Justiça de Pernambuco apresenta o novo “Business Intelligence" da instituição, plataforma desenvolvida para automatizar tarefas e melhorar a autonomia de magistrados e equipes na consulta a painéis e relatórios.

TEATRO

O Theatro Municipal de São Paulo, patrimônio histórico, entra na última etapa de seu processo de restauração e modernização. Terá instalação de seis novos elevadores, a restauração de parte do tradicional telhado de madeira e metal e inúmeros outros detalhes.

NA ÍNDIA

A jornalista Cecília Ramos, que já atuou na equipe desta coluna, participa de um grupo que visita a Índia, a convite do Ministério das Relações Exteriores da Índia, que leva profissionais de imprensa estrangeiros para conhecer de perto o país, sua cultura, desenvolvimento e relações internacionais.

LIVRO

O primeiro livro da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas resgata a trajetória da instituição, reunindo perfis de patronos, fundadores, ocupantes das 53 cadeiras e seus quatro presidentes, de Torquato de Castro à atual presidente, Rosana Grinberg.

GINASTA

Maior medalhista olímpica do Brasil, Rebeca Andrade está de volta às competições internacionais. Após dois anos de pausa, foi convocada para a etapa da Copa do Mundo de Szombathely, na Hungria, entre os dias 14 e 21 de setembro.

BARCELONA

O Barcelona anunciou ontem a contratação do atacante brasileiro Gabriel Jesus, que estava no Arsenal. O jogador assinou contrato até 2029.

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