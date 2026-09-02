Pernambuco na Bienal do livro de São Paulo
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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Pernambuco terá destaque na 28ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece de sexta-feira ao dia 13 de setembro. Participarão os escritores Andréa Nunes, Mirela Paes, Apolo Andrade, Rodrigo Alves, Maria Anna Martins, Maria Muniz, Sidney Nicéas e Odi Veiga e Milena Costa.
DESAFIO
É uma tarefa importante para a Polícia descobrir o autor dos criminosos panfletos contra a governadora Raquel Lyra.
ABSURDO
Nenhum dos candidatos à presidência até agora fez algum pronunciamento forte sobre as milionárias emendas parlamentares de deputados e senadores, muitas com problemas jurídicos. Tiram boa parte do poder do governo federal de fazer obras.
CIÊNCIAS
A Academia Brasileira de Ciências realiza sessão ordinária nos dias 10 e 11 de setembro no Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia da Universidade Federal de Pernambuco.
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MODERNIDADE
O Tribunal de Justiça de Pernambuco apresenta o novo “Business Intelligence" da instituição, plataforma desenvolvida para automatizar tarefas e melhorar a autonomia de magistrados e equipes na consulta a painéis e relatórios.
TEATRO
O Theatro Municipal de São Paulo, patrimônio histórico, entra na última etapa de seu processo de restauração e modernização. Terá instalação de seis novos elevadores, a restauração de parte do tradicional telhado de madeira e metal e inúmeros outros detalhes.
NA ÍNDIA
A jornalista Cecília Ramos, que já atuou na equipe desta coluna, participa de um grupo que visita a Índia, a convite do Ministério das Relações Exteriores da Índia, que leva profissionais de imprensa estrangeiros para conhecer de perto o país, sua cultura, desenvolvimento e relações internacionais.
LIVRO
O primeiro livro da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas resgata a trajetória da instituição, reunindo perfis de patronos, fundadores, ocupantes das 53 cadeiras e seus quatro presidentes, de Torquato de Castro à atual presidente, Rosana Grinberg.
GINASTA
Maior medalhista olímpica do Brasil, Rebeca Andrade está de volta às competições internacionais. Após dois anos de pausa, foi convocada para a etapa da Copa do Mundo de Szombathely, na Hungria, entre os dias 14 e 21 de setembro.
BARCELONA
O Barcelona anunciou ontem a contratação do atacante brasileiro Gabriel Jesus, que estava no Arsenal. O jogador assinou contrato até 2029.