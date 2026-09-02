Pernambuco na Bienal do livro de São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Pernambuco terá destaque na 28ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece de sexta-feira ao dia 13 de setembro. Participarão os escritores Andréa Nunes, Mirela Paes, Apolo Andrade, Rodrigo Alves, Maria Anna Martins, Maria Muniz, Sidney Nicéas e Odi Veiga e Milena Costa.

O advogado pernambucano Guilherme Veiga, no lançamento em Brasília, do seu livro "Jurisdição Constitucional Dialógica" com o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal - Arquivo Pessoal

DESAFIO

É uma tarefa importante para a Polícia descobrir o autor dos criminosos panfletos contra a governadora Raquel Lyra.

ABSURDO

Nenhum dos candidatos à presidência até agora fez algum pronunciamento forte sobre as milionárias emendas parlamentares de deputados e senadores, muitas com problemas jurídicos. Tiram boa parte do poder do governo federal de fazer obras.

O cirurgião plástico Gustavo Vital e a fisioterapeuta Taysa Farias, em evento médico - Sheila Wanderley/Divulgação

CIÊNCIAS

A Academia Brasileira de Ciências realiza sessão ordinária nos dias 10 e 11 de setembro no Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia da Universidade Federal de Pernambuco.

Manoel Araujo, Gliner Dias Alencar e Tônico Araujo, em evento empresarial - Gleyson Ramos/Divulgação

MODERNIDADE

O Tribunal de Justiça de Pernambuco apresenta o novo “Business Intelligence" da instituição, plataforma desenvolvida para automatizar tarefas e melhorar a autonomia de magistrados e equipes na consulta a painéis e relatórios.

TEATRO

O Theatro Municipal de São Paulo, patrimônio histórico, entra na última etapa de seu processo de restauração e modernização. Terá instalação de seis novos elevadores, a restauração de parte do tradicional telhado de madeira e metal e inúmeros outros detalhes.

NA ÍNDIA

A jornalista Cecília Ramos, que já atuou na equipe desta coluna, participa de um grupo que visita a Índia, a convite do Ministério das Relações Exteriores da Índia, que leva profissionais de imprensa estrangeiros para conhecer de perto o país, sua cultura, desenvolvimento e relações internacionais.

LIVRO

O primeiro livro da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas resgata a trajetória da instituição, reunindo perfis de patronos, fundadores, ocupantes das 53 cadeiras e seus quatro presidentes, de Torquato de Castro à atual presidente, Rosana Grinberg.

GINASTA

Maior medalhista olímpica do Brasil, Rebeca Andrade está de volta às competições internacionais. Após dois anos de pausa, foi convocada para a etapa da Copa do Mundo de Szombathely, na Hungria, entre os dias 14 e 21 de setembro.

BARCELONA

O Barcelona anunciou ontem a contratação do atacante brasileiro Gabriel Jesus, que estava no Arsenal. O jogador assinou contrato até 2029.