João Câmara lança seu primeiro romance
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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O notável pintor João Câmara também é escritor e dos bons. Depois de quatro livros de contos, hoje, às 19h, no cinema UCI Delux lança seu primeiro romance “Rondó da Lagoa dos Irerês”. O livro com 512 páginas, tem como enredo, Neves, uma cidade fictícia e aborda temas como memória, envelhecimento, arte e tempo. Obra tem ilustrações do autor e de Franz Arbenz Irigoyen. No evento ele participa de conversa mediada pelo escritor Sidney Rocha.
NA FIEPE
O presidente Bruno Veloso comanda hoje, na Federação das Indústrias de Pernambuco, sabatina com os candidatos a governador de Pernambuco, Raquel Lyra, João Campos e Ivan Moraes.
COMEMORAÇÂO
A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil celebra seus 34 anos. Com sede em Brasília, tem vice-presidente pernambucano, Carlos Neves, que já presidiu a instituição.
DELIVERY
A categoria Saudável vem ganhando espaço nos pedidos de delivery no Recife. Levantamento da 99Food aponta crescimento superior a 300% entre novembro e abril, sinal de que novos hábitos alimentares estão cada vez mais presentes na rotina dos recifenses.
CULTURA
O diretor do Sistema Nacional de Cultura, Junior Afro, estará em Pernambuco, de quinta a sábado, , para participar de encontros sobre as eleições do Conselho Nacional de Política Cultural.
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SAUDADES
Em entrevista à Vogue, Sarah Jessica Parker relembrou os anos 1990 e confessou sentir saudade da sensação de descoberta. Para ela, Nova York parecia mais surpreendente e cheia de possibilidades no universo da moda e comunicação.
CASAL
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão vivendo um romance. A escritora e palestrante e o ex-piloto assumiram o namoro durante uma viagem pela Itália. Cíntia tem milhões de seguidores nas redes sociais com seus conteúdos sobre oratória e comportamento.
CARGO
O CEO da Apple, Tim Cook, deixou seu cargo na empresa após 15 anos. Cook assumiu após o falecimento de Steve Jobs, em 2011. Agora, quem comanda é John Ternus.
SAÚDE
Variar a rotina de exercícios pode ser um bom investimento na saúde. Pesquisa que acompanhou 110 mil americanos por 30 anos apontou que quem combinava diferentes atividades físicas apresentaram 19% mais chances de ter uma vida longa e saudável em comparação com quem mantinha apenas um tipo de exercício físico.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Escuta e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio.” (Pitágoras)
- JOÃO Gomes levará o Maracatu Piaba de Ouro, de Olinda, e o Galo da Madrugada para o Rock In Rio.
- CARLA Madeira é atualmente a autora mais lida do Brasil e celebra o lançamento do seu novo livro “Quando”.
- DRAYTON Nejaim passa temporada em Mendoza, na Argentina.
- DEBORAH Leite tem assinado produções de destaques do nosso mundo feminino.
- BRENA Melo participa em Viena de reunião da AMEE, organização internacional dedicada à educação médica e às ciências da saúde.
ANIVERSARIANTES Ana Amélia Tavares de Oliveira, Ana Nogueira, André Aguiar, Frederico Pernambucano de Melo, Gabi Trindade, Inácio Feitosa, Luiz Henrique Vieira, Melchiades Montenegro Filho, Pedro Pragana, Ricardo Pereira de Carvalho, Simone Magalhães, Suely Bahia e Tácito Pimentel.