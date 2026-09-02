João Câmara lança seu primeiro romance

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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O notável pintor João Câmara também é escritor e dos bons. Depois de quatro livros de contos, hoje, às 19h, no cinema UCI Delux lança seu primeiro romance “Rondó da Lagoa dos Irerês”. O livro com 512 páginas, tem como enredo, Neves, uma cidade fictícia e aborda temas como memória, envelhecimento, arte e tempo. Obra tem ilustrações do autor e de Franz Arbenz Irigoyen. No evento ele participa de conversa mediada pelo escritor Sidney Rocha.

O vice-presidente Massino Cadorin, o presidente Bruno Veloso e o ex-presidente Ricardo Essinger, em evento na Fiepe - Sheila Wanderley/Divulgação

NA FIEPE

O presidente Bruno Veloso comanda hoje, na Federação das Indústrias de Pernambuco, sabatina com os candidatos a governador de Pernambuco, Raquel Lyra, João Campos e Ivan Moraes.

COMEMORAÇÂO

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil celebra seus 34 anos. Com sede em Brasília, tem vice-presidente pernambucano, Carlos Neves, que já presidiu a instituição.

DELIVERY

A categoria Saudável vem ganhando espaço nos pedidos de delivery no Recife. Levantamento da 99Food aponta crescimento superior a 300% entre novembro e abril, sinal de que novos hábitos alimentares estão cada vez mais presentes na rotina dos recifenses.

CULTURA

O diretor do Sistema Nacional de Cultura, Junior Afro, estará em Pernambuco, de quinta a sábado, , para participar de encontros sobre as eleições do Conselho Nacional de Política Cultural.

A Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça. recebe homenagens do presidente do TJPE, desembargador Francisco Bandeira de Mello e do presidente do TRE-PE, desembargador Fernando Cerqueira - Leandro Lima/Divulgação

SAUDADES

Em entrevista à Vogue, Sarah Jessica Parker relembrou os anos 1990 e confessou sentir saudade da sensação de descoberta. Para ela, Nova York parecia mais surpreendente e cheia de possibilidades no universo da moda e comunicação.

CASAL

Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão vivendo um romance. A escritora e palestrante e o ex-piloto assumiram o namoro durante uma viagem pela Itália. Cíntia tem milhões de seguidores nas redes sociais com seus conteúdos sobre oratória e comportamento.

CARGO

O CEO da Apple, Tim Cook, deixou seu cargo na empresa após 15 anos. Cook assumiu após o falecimento de Steve Jobs, em 2011. Agora, quem comanda é John Ternus.

SAÚDE

Variar a rotina de exercícios pode ser um bom investimento na saúde. Pesquisa que acompanhou 110 mil americanos por 30 anos apontou que quem combinava diferentes atividades físicas apresentaram 19% mais chances de ter uma vida longa e saudável em comparação com quem mantinha apenas um tipo de exercício físico.

Dona Fernanda Dias, na comemoração dos seus 92 anos, em plena atividade, na Casa dos Frios - Gleyson Ramos/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Escuta e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio.” (Pitágoras)

JOÃO Gomes levará o Maracatu Piaba de Ouro, de Olinda, e o Galo da Madrugada para o Rock In Rio.

CARLA Madeira é atualmente a autora mais lida do Brasil e celebra o lançamento do seu novo livro “Quando”.

DRAYTON Nejaim passa temporada em Mendoza, na Argentina.

DEBORAH Leite tem assinado produções de destaques do nosso mundo feminino.

BRENA Melo participa em Viena de reunião da AMEE, organização internacional dedicada à educação médica e às ciências da saúde.

ANIVERSARIANTES Ana Amélia Tavares de Oliveira, Ana Nogueira, André Aguiar, Frederico Pernambucano de Melo, Gabi Trindade, Inácio Feitosa, Luiz Henrique Vieira, Melchiades Montenegro Filho, Pedro Pragana, Ricardo Pereira de Carvalho, Simone Magalhães, Suely Bahia e Tácito Pimentel.