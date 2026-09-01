SBT lança campanha de prevenção ao feminicídio
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O SBT lançou uma campanha institucional de conscientização e prevenção ao feminicídio. As peças publicitárias, que levam a assinatura de “SBT do Bem”, marca social do canal, têm o objetivo de conscientizar sobre a violência contra a mulher, dar visibilidade à gravidade do problema e informar sobre formas de denúncia. A campanha é composta por três filmes, direcionados a públicos distintos que são exibidos durante a programação da emissora.
A CAMISA
José Mendonça Filho revelou, durante entrevista à Rádio Jornal, que a ideia das camisas em estilo de futebol usadas por apoiadores de Raquel Lyra na campanha partiu inicialmente dele. Em dezembro de 2025, o ex-ministro presenteou a governadora, com um modelo inspirado no Belo Jardim Futebol Clube, adaptado nas cores de Raquel.
CONCERTO
“Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso, está no repertório da Orquestra Criança Cidadã no concerto que realiza esta noite no Santa Isabel. A regência será dos maestros Jadson Dias e Rafael Dommar e o solista será o jovem trombonista Isaque de Andrade Ferreira.
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DESTAQUE
O colega Thiago Lucas, que há poucos dias teve seus feitos como chargista destacados por esta coluna, acumula mais uma importante conquista. Celebrou a conquista do Grande Prêmio e do Prêmio Temático no 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, no final de semana.
ABERTURA
Alice Lins e Cibelle Rodrigues inauguram amanhã, unidade do “Portal do Temaki”, em Casa Forte.
CONVIDADO
Fátima Bernardes e a filha, Bia, estreiam a nova temporada do videcast “Cá Entre Nós” no dia 8 de setembro. O primeiro convidado será William Bonner, ex-marido de Fátima e pai de Bia, em um encontro que já vem movimentando as redes sociais desde o anúncio.
COMEMORAÇÃO
Aline Sordili, colunista de Inteligência Artificial da UOL, faz palestra amanhã, na comemoração dos 18 anos da Dupla Comunicação. Será no auditório do Nerd Porto Digital, às 18h.
CRESCIMENTO
É impressionante e lamentável o crescimento de gabinetes do ódio por toda parte e envolvendo políticos em todo o país.
RESPONSÁVEL
Tem muita gente querendo saber quem foi o responsável pela indicação de Amisadai Andrade, servidor da Caixa Econômica, para cargo na Arena Pernambuco. Ele está em toda parte por sua possível atuação em gabinetes do ódio.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Nada como uma boa família quando você está em apuros.” (Carolyn Hax)
AMYR Kelner aproveita dias de descanso na Riviera Francesa.
A DIPLOMATA Christelle Charian Gomes assume hoje o posto de cônsul-geral da França no Nordeste.
KARYNA e Celso Maranhão circulam por destinos famosos da Itália, como o Lago de Garda.
SERÁ hoje, às 19h, a Missa de 7º Dia em memória de Socorro Ramos, ex-primeira-dama de Pernambuco, no Convento de São Félix Cantalice, no Pina.
GILMAR Dal Pozo, técnico do Sport, completa 57 anos hoje.
ANIVERSARIANTES
Bruna Siqueira Campos, Caetano Gomes da Silva, Diva Melo, Eduardo Vital, Fernando Catão, Fernando Didier, Gabriel Trigueiro, George Trigueiro, Hugo Esteves, Maria Adélia Bandeira de Mello, Maria do Carmo de Andrade Lima, Maria Helena Wolfenson Maroja, Nicole Dantas Perez, Rossano Araújo, Tadeu Aguiar e Thereza Dias Sampaio.