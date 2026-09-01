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João Alberto | Notícia

SBT lança campanha de prevenção ao feminicídio

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por João Alberto Publicado em 01/09/2026 às 3:00
Imagem ilustrativa - violência contra a mulher
Imagem ilustrativa - violência contra a mulher - ISTOCK

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O SBT lançou uma campanha institucional de conscientização e prevenção ao feminicídio. As peças publicitárias, que levam a assinatura de “SBT do Bem”, marca social do canal, têm o objetivo de conscientizar sobre a violência contra a mulher, dar visibilidade à gravidade do problema e informar sobre formas de denúncia. A campanha é composta por três filmes, direcionados a públicos distintos que são exibidos durante a programação da emissora.

Andréa Franco/Divulgação
A modelo Vitória Nunardo, do elenco da TC Fashion - Andréa Franco/Divulgação

Arquivo Pessoal
Frei Luís de França, com o magistrado Ivan Lira na sua posse como desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - Arquivo Pessoal

Sheila Wanderley/Divulgação
Célia Moraes e Roberta Viana, em recente evento social - Sheila Wanderley/Divulgação

A CAMISA

José Mendonça Filho revelou, durante entrevista à Rádio Jornal, que a ideia das camisas em estilo de futebol usadas por apoiadores de Raquel Lyra na campanha partiu inicialmente dele. Em dezembro de 2025, o ex-ministro presenteou a governadora, com um modelo inspirado no Belo Jardim Futebol Clube, adaptado nas cores de Raquel.

CONCERTO

“Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso, está no repertório da Orquestra Criança Cidadã no concerto que realiza esta noite no Santa Isabel. A regência será dos maestros Jadson Dias e Rafael Dommar e o solista será o jovem trombonista Isaque de Andrade Ferreira.

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DESTAQUE

O colega Thiago Lucas, que há poucos dias teve seus feitos como chargista destacados por esta coluna, acumula mais uma importante conquista. Celebrou a conquista do Grande Prêmio e do Prêmio Temático no 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, no final de semana.

ABERTURA

Alice Lins e Cibelle Rodrigues inauguram amanhã, unidade do “Portal do Temaki”, em Casa Forte.

CONVIDADO

Fátima Bernardes e a filha, Bia, estreiam a nova temporada do videcast “Cá Entre Nós” no dia 8 de setembro. O primeiro convidado será William Bonner, ex-marido de Fátima e pai de Bia, em um encontro que já vem movimentando as redes sociais desde o anúncio.

COMEMORAÇÃO

Aline Sordili, colunista de Inteligência Artificial da UOL, faz palestra amanhã, na comemoração dos 18 anos da Dupla Comunicação. Será no auditório do Nerd Porto Digital, às 18h.

CRESCIMENTO

É impressionante e lamentável o crescimento de gabinetes do ódio por toda parte e envolvendo políticos em todo o país.

RESPONSÁVEL

Tem muita gente querendo saber quem foi o responsável pela indicação de Amisadai Andrade, servidor da Caixa Econômica, para cargo na Arena Pernambuco. Ele está em toda parte por sua possível atuação em gabinetes do ódio.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Nada como uma boa família quando você está em apuros.” (Carolyn Hax)

AMYR Kelner aproveita dias de descanso na Riviera Francesa.

A DIPLOMATA Christelle Charian Gomes assume hoje o posto de cônsul-geral da França no Nordeste.

KARYNA e Celso Maranhão circulam por destinos famosos da Itália, como o Lago de Garda.

SERÁ hoje, às 19h, a Missa de 7º Dia em memória de Socorro Ramos, ex-primeira-dama de Pernambuco, no Convento de São Félix Cantalice, no Pina.

GILMAR Dal Pozo, técnico do Sport, completa 57 anos hoje.

ANIVERSARIANTES

Bruna Siqueira Campos, Caetano Gomes da Silva, Diva Melo, Eduardo Vital, Fernando Catão, Fernando Didier, Gabriel Trigueiro, George Trigueiro, Hugo Esteves, Maria Adélia Bandeira de Mello, Maria do Carmo de Andrade Lima, Maria Helena Wolfenson Maroja, Nicole Dantas Perez, Rossano Araújo, Tadeu Aguiar e Thereza Dias Sampaio.

 

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