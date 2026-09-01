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João Alberto | Notícia

Clubes disputarão Campeonato Pernambucano sem um estádio

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por João Alberto Publicado em 01/09/2026 às 0:00
Arena Pernambuco
Arena Pernambuco - ARNALDO CARVALHO/JC IMAGEM

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O Campeonato Pernambucano terá nova estrutura, com a participação de 24 clubes. Poucos têm local próprio para receber as partidas, tendo que optar por espaços, longe da sua cidade-sede. E a partir de novembro, haverá novo problema: a Arena Pernambuco, que recebeu no ano passado, várias partidas, será interditada, para obras visando a Copa do Mundo de futebol feminino, quando receberá sete partidas.

Arquivo Pessoal
Na homenagem que recebeu durante evento de supermercados em João Pessoa pelas inovações no varejo quando esteve à frente do Bompreço, João Carlos Paes Mendonça aparece ao lado de Damião Evangelista, Luiz Alberto Amorim, José Brandão e Guilherme Coutinho - Arquivo Pessoal

NO RECIFE

Anitta já tem data marcada para vir ao Recife em 2027. Será dia 10 de janeiro com a tradicional prévia carnavalesca da cantora: os Ensaios da Anitta. O Recife é a única capital do Nordeste a receber a turnê.

BUDAS DITOSOS

Fernanda Torres mostra amanhã e quinta-feira, o espetáculo “A Casa dos Budas Ditosos”, baseado no livro de João Ubaldo Ribeiro, que já foi visto por mais de três milhões de espectadores, em 23 anos de carreira.

POSSE

O presidente Daniel Rodrigues convida para a posse da Mesa da Assembleia Geral, Mesa do Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo do Clube Português, hoje, às 19h, no salão nobre da agremiação.

Gleyson Ramos/Divulgação
As irmãs Michelle, Andréa e Larissa Bautista em evento fashion - Gleyson Ramos/Divulgação

NA RÁDIO JORNAL

Paulo Rubem Santiago, da Rede, encerra hoje a série de sabatinas com os candidatos a senador no programa “Passando a Limpo”, às 9h, na Rádio Jornal. Vai responder a perguntas de Igor Maciel e Romoaldo de Sousa.

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APOSENTADORIA

Em carta publicada nas redes sociais, Lionel Messi, de 39 anos, falou sobre sua aposentadoria. O craque admitiu que a decisão “dói profundamente”, mas afirmou entender que este é o “momento certo” para encerrar a carreira.

SÉRIE

O caso de Elize Matsunaga já foi tema de livro, documentário e série e agora chega ao cinema com “Elize: Sombras de uma Mulher”, longa no caso. Chama atenção as buscas no Google Trend sobre o caso, principalmente no México, Canadá e Reino Unido.

Arquivo Pessoal
Fernanda Figueiras e Heracliton Diniz em recente jantar - Arquivo Pessoal

6x1

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar amanhã a PEC que prevê o fim da escala 6x1. O texto reduz a jornada máxima de 44 para 40 horas semanais e garante dois dias de descanso remunerado.

PERDA

UM DOS primeiros grandes âncoras da televisão brasileira, o jornalista Carlos Monforte faleceu ontem, aos 77 anos.

GASTRONOMIA

Os atores Eliane Giardini e Marcos Caruso foram recebidos por César Santos para um almoço na Oficina do Sabor, em Olinda. Os atores estiveram no Recife apresentando a peça “Intimidade Indecente”.

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