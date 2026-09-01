Clubes disputarão Campeonato Pernambucano sem um estádio
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O Campeonato Pernambucano terá nova estrutura, com a participação de 24 clubes. Poucos têm local próprio para receber as partidas, tendo que optar por espaços, longe da sua cidade-sede. E a partir de novembro, haverá novo problema: a Arena Pernambuco, que recebeu no ano passado, várias partidas, será interditada, para obras visando a Copa do Mundo de futebol feminino, quando receberá sete partidas.
NO RECIFE
Anitta já tem data marcada para vir ao Recife em 2027. Será dia 10 de janeiro com a tradicional prévia carnavalesca da cantora: os Ensaios da Anitta. O Recife é a única capital do Nordeste a receber a turnê.
BUDAS DITOSOS
Fernanda Torres mostra amanhã e quinta-feira, o espetáculo “A Casa dos Budas Ditosos”, baseado no livro de João Ubaldo Ribeiro, que já foi visto por mais de três milhões de espectadores, em 23 anos de carreira.
POSSE
O presidente Daniel Rodrigues convida para a posse da Mesa da Assembleia Geral, Mesa do Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo do Clube Português, hoje, às 19h, no salão nobre da agremiação.
NA RÁDIO JORNAL
Paulo Rubem Santiago, da Rede, encerra hoje a série de sabatinas com os candidatos a senador no programa “Passando a Limpo”, às 9h, na Rádio Jornal. Vai responder a perguntas de Igor Maciel e Romoaldo de Sousa.
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APOSENTADORIA
Em carta publicada nas redes sociais, Lionel Messi, de 39 anos, falou sobre sua aposentadoria. O craque admitiu que a decisão “dói profundamente”, mas afirmou entender que este é o “momento certo” para encerrar a carreira.
SÉRIE
O caso de Elize Matsunaga já foi tema de livro, documentário e série e agora chega ao cinema com “Elize: Sombras de uma Mulher”, longa no caso. Chama atenção as buscas no Google Trend sobre o caso, principalmente no México, Canadá e Reino Unido.
6x1
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar amanhã a PEC que prevê o fim da escala 6x1. O texto reduz a jornada máxima de 44 para 40 horas semanais e garante dois dias de descanso remunerado.
PERDA
UM DOS primeiros grandes âncoras da televisão brasileira, o jornalista Carlos Monforte faleceu ontem, aos 77 anos.
GASTRONOMIA
Os atores Eliane Giardini e Marcos Caruso foram recebidos por César Santos para um almoço na Oficina do Sabor, em Olinda. Os atores estiveram no Recife apresentando a peça “Intimidade Indecente”.