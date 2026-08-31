Acrobata russa entra com ação contra Cirque du Soleil
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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Mariia Konfektova, acrobata russa, entrou com uma ação de 12 milhões de libras (R$ 84 milhões) contra o Cirque du Soleil após sofrer uma queda de 4,5 metros durante uma apresentação do espetáculo Kooza, em Portland, no Oregon, Estados Unidos. O acidente aconteceu em 2024, quando ela perdeu o equilíbrio enquanto fazia uma sequência em um aro aéreo, sem rede de proteção. Sofreu 11 fraturas, incluindo lesões na região lombar, no pulso, no crânio e em pelo menos sete ossos da face. Ela também teve uma concussão, passou a enxergar em visão dupla e precisou ser submetida a diversas cirurgias.
FIM DO MUNDO
Reportagem publicada em 1960 pela respeitada revista "Science” coloca o dia 13 de novembro de 2026 como a data do fim do mundo.
TRUFAS
Começa hoje e vai até o dia 3 de setembro o Festival de Trufas Negras no Lotti Cucina, no RioMar. Uma iniciativa voltada para os apreciadores daquele sofisticado fungo comestível subterrâneo muito raro e valioso.
LANÇAMENTO
Patrícia Gonçalves Tenório lança, no dia 10 de setembro, seu livro com resenhas produzidas entre 2023 e 2025, intitulado “Resenhas dos três anos.”
CERVEJA
O Brasil ganhou destaque no World Beer Awards, com a "Atrás do Bloco’’, da Cervejaria Landel, produzida em São Paulo, foi eleita a Melhor do Mundo.
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RECUO
Gianni Infantino, presidente da Fifa desistiu do seu projeto de terceirizar a Copa do Mundo, que quase o derruba do cargo.
SABATINA
Jose Mendonça Filho, do PL, participa hoje de sabatina dos candidatos ao Senado, na Rádio Jornal, a partir das 9h, dentro do programa “Passando a Limpo”, respondendo a perguntas de Igor Maciel e Romoaldo de Sousa.
MODA MASCULINA
Referência na moda masculina, o estilista Ricardo Almeida, que tem inclusive loja no RioMar, comemorou os 30 anos do seu primeiro desfile, em 1996, no Morumbi Fashion, lançando sua coleção de verão, “Raízes, em evento no Hotel Rosewood em São Paulo.
AMPLIAÇÃO
Enquanto negocia uma dívida de R$ 127 milhões, a “Havanna” mantém o projeto de abrir 60 novas lojas no Brasil até o final do ano.
M O V I M E N T O
BOM DIA: Tem gente que não gosta de adjetivo. Eu confesso que não sei escrever nada sem adjetivo." (Ariano Suassuna)
- AUGUSTA Carneiro dá início à carreira acadêmica, com mestrado na Faculdade São Leopoldo Mandic, em São Paulo.
- FENANDO Haddad é o entrevistado do “Roda Viva, hoje, às 22h, na TV Cultura.
- Curiosidade na eleição do Ceará. Os irmãos Ciro e Cid Gomes serão candidatos em chapas diferentes. Ciro a governador, Cid a senador.
- AS PESQUISAS de intenção de voto terão que apresentar aos entrevistados os nomes de todos os candidatos registrados.
- ANA Veloso prepara nova série de quadros, pensando em exposição no próximo ano.
ANIVERSARIANTES: Alexandra Torres, André Miranda de Carvalho Barros, Ayrton Maciel, Dalva Guimarães, Emídio Leão, Gustavo Haubrich, Homero Lacerda, Laura Gomes, Luiz Alberto Leite, Márcia Souto Carvalho, Múcio Aguiar Neto, Nadya Alencar, Rosa Pinteiro, Sebastião Oliveira e Silvia Saldanha.