Acrobata russa entra com ação contra Cirque du Soleil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Mariia Konfektova, acrobata russa, entrou com uma ação de 12 milhões de libras (R$ 84 milhões) contra o Cirque du Soleil após sofrer uma queda de 4,5 metros durante uma apresentação do espetáculo Kooza, em Portland, no Oregon, Estados Unidos. O acidente aconteceu em 2024, quando ela perdeu o equilíbrio enquanto fazia uma sequência em um aro aéreo, sem rede de proteção. Sofreu 11 fraturas, incluindo lesões na região lombar, no pulso, no crânio e em pelo menos sete ossos da face. Ela também teve uma concussão, passou a enxergar em visão dupla e precisou ser submetida a diversas cirurgias.

Ingrid Zanella, presidente da OAB de Pernambuco, ladeada pelo nacional Beto Simonetti e o vice-presidente Felipe Sarmento, em evento jurídico - Sandokan Xavier/Divulgação

FIM DO MUNDO

Reportagem publicada em 1960 pela respeitada revista "Science” coloca o dia 13 de novembro de 2026 como a data do fim do mundo.

TRUFAS

Começa hoje e vai até o dia 3 de setembro o Festival de Trufas Negras no Lotti Cucina, no RioMar. Uma iniciativa voltada para os apreciadores daquele sofisticado fungo comestível subterrâneo muito raro e valioso.

LANÇAMENTO

Patrícia Gonçalves Tenório lança, no dia 10 de setembro, seu livro com resenhas produzidas entre 2023 e 2025, intitulado “Resenhas dos três anos.”

Marisa Moura e a filha Eduarda, em evento fashion - Renato Ramos/JC Imagem

CERVEJA

O Brasil ganhou destaque no World Beer Awards, com a "Atrás do Bloco’’, da Cervejaria Landel, produzida em São Paulo, foi eleita a Melhor do Mundo.

RECUO

Gianni Infantino, presidente da Fifa desistiu do seu projeto de terceirizar a Copa do Mundo, que quase o derruba do cargo.

SABATINA

Jose Mendonça Filho, do PL, participa hoje de sabatina dos candidatos ao Senado, na Rádio Jornal, a partir das 9h, dentro do programa “Passando a Limpo”, respondendo a perguntas de Igor Maciel e Romoaldo de Sousa.

MODA MASCULINA

Referência na moda masculina, o estilista Ricardo Almeida, que tem inclusive loja no RioMar, comemorou os 30 anos do seu primeiro desfile, em 1996, no Morumbi Fashion, lançando sua coleção de verão, “Raízes, em evento no Hotel Rosewood em São Paulo.

AMPLIAÇÃO

Enquanto negocia uma dívida de R$ 127 milhões, a “Havanna” mantém o projeto de abrir 60 novas lojas no Brasil até o final do ano.

Vitoria Aleixo, Sydia Amaral, Tania Fontaine e Fatima Vitoria em encontro na Dona Santa - Gleyson Ramos/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: Tem gente que não gosta de adjetivo. Eu confesso que não sei escrever nada sem adjetivo." (Ariano Suassuna)

AUGUSTA Carneiro dá início à carreira acadêmica, com mestrado na Faculdade São Leopoldo Mandic, em São Paulo.

FENANDO Haddad é o entrevistado do “Roda Viva, hoje, às 22h, na TV Cultura.

Curiosidade na eleição do Ceará. Os irmãos Ciro e Cid Gomes serão candidatos em chapas diferentes. Ciro a governador, Cid a senador.

AS PESQUISAS de intenção de voto terão que apresentar aos entrevistados os nomes de todos os candidatos registrados.

ANA Veloso prepara nova série de quadros, pensando em exposição no próximo ano.

ANIVERSARIANTES: Alexandra Torres, André Miranda de Carvalho Barros, Ayrton Maciel, Dalva Guimarães, Emídio Leão, Gustavo Haubrich, Homero Lacerda, Laura Gomes, Luiz Alberto Leite, Márcia Souto Carvalho, Múcio Aguiar Neto, Nadya Alencar, Rosa Pinteiro, Sebastião Oliveira e Silvia Saldanha.