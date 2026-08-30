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João Alberto | Notícia

Boa Viagem pode ter um evento na abertura do Verão

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por JC Publicado em 30/08/2026 às 6:00
Obras na orla de Boa Viagem, Pina e Brasília Teimosa - Orla Recife
Obras na orla de Boa Viagem, Pina e Brasília Teimosa - Orla Recife - ARTUR BORBA / JC IMAGEM

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A chegada do Verão pode ter uma programação especial, que está sendo organizada por Felipe Porto, secretário de turismo do Recife. A ideia é que o evento aconteça numa área já concluída do calçadão, lembrando, de alguma forma, o “Vamos Abraçar o Sol”, que aconteceu durante muitos anos e com grande sucesso.

Sheila Wanderley/Divulgação
Domingo é dia de gente bonita: Dandarah Cavalcanti - Sheila Wanderley/Divulgação

QUARENTA ANOS

O chef André Saburó vai comandar jantar dia 17 de setembro, para assinalar os 40 anos da “Quina do Futuro”. Vai dividir a cozinha com os chefs Zaiyu Hasegawa, Rodrigo Oliveira, Saiko Izawa, Yasmin Yonashiro e Noriko Yamaguchi.

Sheila Wanderley/Divulgação
Carmem Ferreira da Costa e o filho Beto, em evento no Hospital Português - Sheila Wanderley/Divulgação

ALERTA

Arquivo Pessoal
Paulo Dalla Nora Macedo recebe a ministra do STF Carmem Lúcia no seu bistrô Cicero, em Lisboa - Arquivo Pessoal

Os anéis inteligentes e smartwatches, cada vez mais usados para acompanhar indicadores de saúde, ganharam alerta da Anvisa. Apesar dos recursos de monitoramento, esses dispositivos não devem ser utilizados para diagnosticar doenças.

MÉDICOS

A Moura Dubeux reúne um grupo de médicos para encontro quarta-feira, no restaurante Chicana, no Cabanga, para apresentar seus novos lançamentos. Organizado por Raquel Mota e Mark Uhlmann, terá como anfitrião o cirurgião vascular Eduardo Sansolo.

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INTERCÂMBIO

O Governo do Estado abriu edital de seleção de professores da Rede Estadual de Ensino para o Programa Ganhe o Mundo. São 200 vagas, para intercâmbio no Canadá, Inglaterra, Chile e Argentina.

DIREITO

O advogado Nelson Eizirik, um dos maiores nomes do país no Direito Societário e Mercado de Capitais, participa de evento do Instituto dos Advogados de Pernambuco, quinta-feira, no Ruizito do RioMar.

UNIVERSIDADE

A Universidade Federal de Pernambuco subiu duas posições no ranking das melhores universidades do Brasil. Ocupa a 13ª posição entre as universidades brasileiras e a 10ª posição entre as instituições federais de ensino superior. Está em 20º lugar na América Latina e entre as mil melhores do mundo.

DATA CERTA

O Vila Galé Reserva do Paiva começa a funcionar em regime soft opening no dia 15 de outubro. Inauguração, com evento festivo, será no dia 31 de outubro.

MÚSICA

O excelente cronista Ruy Castro, colega de José Paulo Cavalcanti na Academia Brasileira de Letras, lança pela Companhia das Letras o livro: “Eu Gosto de Música: Samba, Carnaval, Bossa Nova e Todo Aquele Jazz”

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Eu não tenho partido. Minha ideologia é clara: defesa da sociedade, da economia de mercado, da livre iniciativa.” (João Carlos Paes Mendonça)

A DIPLOMATA Christelle Chatrian-Gomez é a nova cônsul-geral da França no Nordeste, substituindo Serge Gas, que volta a Paris.

FERNANDO Machado prestigiou o lançamento do novo cardápio do restaurante “Mirage”, no Atlante Plaza, assinado por César Santos.

GUILHERMINA e Lana Bandeira fazem evento quarta-feira, para lançar a nova coleção da “Josefinna”.

HOJE é o Dia Nacional do Perdão.

SEGUNDO o IBGE, o Brasil tem atualmente 214.211.951 habitantes.

ANIVERSARIANTES

Adamilton Melo, Arthur Sampaio Neves Baptista, Carla Lapa, Carla Leal Arraes, Ferreira (José Ferreira de Carvalho), Frederico Neves, Ricardo de Paula e Teresa Sá Leitão.

 

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