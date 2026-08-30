Boa Viagem pode ter um evento na abertura do Verão
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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A chegada do Verão pode ter uma programação especial, que está sendo organizada por Felipe Porto, secretário de turismo do Recife. A ideia é que o evento aconteça numa área já concluída do calçadão, lembrando, de alguma forma, o “Vamos Abraçar o Sol”, que aconteceu durante muitos anos e com grande sucesso.
QUARENTA ANOS
O chef André Saburó vai comandar jantar dia 17 de setembro, para assinalar os 40 anos da “Quina do Futuro”. Vai dividir a cozinha com os chefs Zaiyu Hasegawa, Rodrigo Oliveira, Saiko Izawa, Yasmin Yonashiro e Noriko Yamaguchi.
ALERTA
Os anéis inteligentes e smartwatches, cada vez mais usados para acompanhar indicadores de saúde, ganharam alerta da Anvisa. Apesar dos recursos de monitoramento, esses dispositivos não devem ser utilizados para diagnosticar doenças.
MÉDICOS
A Moura Dubeux reúne um grupo de médicos para encontro quarta-feira, no restaurante Chicana, no Cabanga, para apresentar seus novos lançamentos. Organizado por Raquel Mota e Mark Uhlmann, terá como anfitrião o cirurgião vascular Eduardo Sansolo.
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INTERCÂMBIO
O Governo do Estado abriu edital de seleção de professores da Rede Estadual de Ensino para o Programa Ganhe o Mundo. São 200 vagas, para intercâmbio no Canadá, Inglaterra, Chile e Argentina.
DIREITO
O advogado Nelson Eizirik, um dos maiores nomes do país no Direito Societário e Mercado de Capitais, participa de evento do Instituto dos Advogados de Pernambuco, quinta-feira, no Ruizito do RioMar.
UNIVERSIDADE
A Universidade Federal de Pernambuco subiu duas posições no ranking das melhores universidades do Brasil. Ocupa a 13ª posição entre as universidades brasileiras e a 10ª posição entre as instituições federais de ensino superior. Está em 20º lugar na América Latina e entre as mil melhores do mundo.
DATA CERTA
O Vila Galé Reserva do Paiva começa a funcionar em regime soft opening no dia 15 de outubro. Inauguração, com evento festivo, será no dia 31 de outubro.
MÚSICA
O excelente cronista Ruy Castro, colega de José Paulo Cavalcanti na Academia Brasileira de Letras, lança pela Companhia das Letras o livro: “Eu Gosto de Música: Samba, Carnaval, Bossa Nova e Todo Aquele Jazz”
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Eu não tenho partido. Minha ideologia é clara: defesa da sociedade, da economia de mercado, da livre iniciativa.” (João Carlos Paes Mendonça)
A DIPLOMATA Christelle Chatrian-Gomez é a nova cônsul-geral da França no Nordeste, substituindo Serge Gas, que volta a Paris.
FERNANDO Machado prestigiou o lançamento do novo cardápio do restaurante “Mirage”, no Atlante Plaza, assinado por César Santos.
GUILHERMINA e Lana Bandeira fazem evento quarta-feira, para lançar a nova coleção da “Josefinna”.
HOJE é o Dia Nacional do Perdão.
SEGUNDO o IBGE, o Brasil tem atualmente 214.211.951 habitantes.
ANIVERSARIANTES
Adamilton Melo, Arthur Sampaio Neves Baptista, Carla Lapa, Carla Leal Arraes, Ferreira (José Ferreira de Carvalho), Frederico Neves, Ricardo de Paula e Teresa Sá Leitão.