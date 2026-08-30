Boa Viagem pode ter um evento na abertura do Verão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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A chegada do Verão pode ter uma programação especial, que está sendo organizada por Felipe Porto, secretário de turismo do Recife. A ideia é que o evento aconteça numa área já concluída do calçadão, lembrando, de alguma forma, o “Vamos Abraçar o Sol”, que aconteceu durante muitos anos e com grande sucesso.

Domingo é dia de gente bonita: Dandarah Cavalcanti - Sheila Wanderley/Divulgação

QUARENTA ANOS

O chef André Saburó vai comandar jantar dia 17 de setembro, para assinalar os 40 anos da “Quina do Futuro”. Vai dividir a cozinha com os chefs Zaiyu Hasegawa, Rodrigo Oliveira, Saiko Izawa, Yasmin Yonashiro e Noriko Yamaguchi.

Carmem Ferreira da Costa e o filho Beto, em evento no Hospital Português - Sheila Wanderley/Divulgação

ALERTA

Paulo Dalla Nora Macedo recebe a ministra do STF Carmem Lúcia no seu bistrô Cicero, em Lisboa - Arquivo Pessoal

Os anéis inteligentes e smartwatches, cada vez mais usados para acompanhar indicadores de saúde, ganharam alerta da Anvisa. Apesar dos recursos de monitoramento, esses dispositivos não devem ser utilizados para diagnosticar doenças.

MÉDICOS

A Moura Dubeux reúne um grupo de médicos para encontro quarta-feira, no restaurante Chicana, no Cabanga, para apresentar seus novos lançamentos. Organizado por Raquel Mota e Mark Uhlmann, terá como anfitrião o cirurgião vascular Eduardo Sansolo.

INTERCÂMBIO

O Governo do Estado abriu edital de seleção de professores da Rede Estadual de Ensino para o Programa Ganhe o Mundo. São 200 vagas, para intercâmbio no Canadá, Inglaterra, Chile e Argentina.

DIREITO

O advogado Nelson Eizirik, um dos maiores nomes do país no Direito Societário e Mercado de Capitais, participa de evento do Instituto dos Advogados de Pernambuco, quinta-feira, no Ruizito do RioMar.

UNIVERSIDADE

A Universidade Federal de Pernambuco subiu duas posições no ranking das melhores universidades do Brasil. Ocupa a 13ª posição entre as universidades brasileiras e a 10ª posição entre as instituições federais de ensino superior. Está em 20º lugar na América Latina e entre as mil melhores do mundo.

DATA CERTA

O Vila Galé Reserva do Paiva começa a funcionar em regime soft opening no dia 15 de outubro. Inauguração, com evento festivo, será no dia 31 de outubro.

MÚSICA

O excelente cronista Ruy Castro, colega de José Paulo Cavalcanti na Academia Brasileira de Letras, lança pela Companhia das Letras o livro: “Eu Gosto de Música: Samba, Carnaval, Bossa Nova e Todo Aquele Jazz”

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Eu não tenho partido. Minha ideologia é clara: defesa da sociedade, da economia de mercado, da livre iniciativa.” (João Carlos Paes Mendonça)

A DIPLOMATA Christelle Chatrian-Gomez é a nova cônsul-geral da França no Nordeste, substituindo Serge Gas, que volta a Paris.

FERNANDO Machado prestigiou o lançamento do novo cardápio do restaurante “Mirage”, no Atlante Plaza, assinado por César Santos.

GUILHERMINA e Lana Bandeira fazem evento quarta-feira, para lançar a nova coleção da “Josefinna”.

HOJE é o Dia Nacional do Perdão.

SEGUNDO o IBGE, o Brasil tem atualmente 214.211.951 habitantes.

ANIVERSARIANTES

Adamilton Melo, Arthur Sampaio Neves Baptista, Carla Lapa, Carla Leal Arraes, Ferreira (José Ferreira de Carvalho), Frederico Neves, Ricardo de Paula e Teresa Sá Leitão.