Ministra do STF vai receber duas medalhas na segunda
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O desembargador Francisco Bandeira de Mello, presidente do TJPE e o desembargador Fernando Cerqueira, presidente do TER, comandam cerimônia segunda-feira, às 11h, no Tribunal Regional Eleitoral para a entregar duas medalhas à ministra do STJ Maria Marluce Caldas Bezerra: A Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado, do TJPE; e a Medalha do Mérito Eleitoral Frei Caneca, do TRE-PE.
CABANGA
Paulo Perez, comodoro do Cabanga e presidente do Instituto Cabanga de Responsabilidade Social, comanda a abertura da exposição "O mar que nos move - Do mangue ao oceano: cultura, memória e preservação", dentro das celebrações dos 80 anos do clube. Será terça-feira, às 19h, no RioMar.
EM BRASÍLIA
A advogada pernambucana Débora Almeida, especialista em Direito de Família e Direito Digital, esteve em Brasília para o lançamento do livro “Encarregados”. Coautora da obra, ela integra o grupo de especialistas de que discute Direito Digital, LGPD e proteção de dados.
NEPAL
Estive no Nepal, na região em que aconteceu esta tragédia da enxurrada, numa Volta ao Mundo, que fiz junto com Mário Gil Rodrigues, Luiz Antunes e o saudoso Orismar Rodrigues.
MAIS UMA
Outra poderosa empresa entra em recuperação judicial: a Habib's, que tem várias lojas no Recife, inclusive uma em construção, na Domingos Ferrera, em Casa Forte.
DESTAQUE
Durante evento internacional em Natal, o fisioterapeuta pernambucano Ricardo Moreira recebeu o título de membro emérito da Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, Fisioterapia em Terapia Intensiva e Fisioterapia Cardiovascular.
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NUTRIÇÃO
Maria Pimentel Mendonça, Fernanda e Juliana Vieira Lançam sua linha de suplementos alimentares, durante a Jornal da Nutrição, amanhã, no RioMar.
CINQUENTENÁRIO
Os 50 anos da C&A teve um desfile especial no MASP, em São Paulo, com um detalhe: todas as peças em jeans, peça simbólica da marca brasileira. Desfilaram nomes como Carol Trentini, Camila Queiroz e Caroline Ribeiro.
ALTA
O setor de shopping centers surpreendeu positivamente na semana do Dia dos Pais. Segundo a Abrasce, foram movimentados cerca de R$ 4,5 bilhões, com alta de 8,3% no fluxo de clientes. O lazer e o entretenimento tiveram papel importante nesse resultado.
MORANGO
Depois da febre do Morango do Amor, no ano passado, agora está em alta, o Morango Cravejado. É um morango coberto com chocolate branco e pedacinhos de caramelo crocante dentro da camada de chocolate, dando o efeito “cravejado.”