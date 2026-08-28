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João Alberto | Notícia

João Câmara lançará romance quarta-feira

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por João Alberto Publicado em 28/08/2026 às 0:00
João Câmara, pintor e escritor
João Câmara, pintor e escritor - Andréa Rêgo Barro/Divulgação

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Além de notável pintor, João Câmara é também um excelente escritor. Quarta-feira, na Sala De Lux do UCI Cinemas, faz o lançamento nacional do seu romance “Rondó da Lagoa dos Irerés”, da Editora “Topbooks”. No evento, ele terá uma conversa com romancista Sidney Rocha, responsável por assinar a apresentação do livro.

CONVERSA

Na celebração do Dia do Soldado em Brasília, chamou a atenção a conversa ao pé de ouvido entre Lula e o senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão. O presidente aproveitou para pedir apoio para o projeto de lei que foi encaminhado ao Senado sobre minerais críticos.

AUXILIARES

No meu artigo de hoje, na página de opinião, destaco a mudança de critério na escolha de ministros do governo federal e secretários dos estados e municípios. Antes, valia o critério da competência e experiência, hoje, na maioria das vezes, é uma distribuição de favores com os partidos políticos.

SABATINA

Igor Maciel e Romoaldo de Sousa comandam, hoje às 9h, dentro do programa “Passando a Limpo”, na Rádio Jornal, sabatina com Túlio Gadelha, candidato do PSD ao Senado.

Mateus Augusto/Divulgação
Luísa Saldanha, ladeada pelos deputados Rodrigo Farias e Debora Almeida, ao receber a Medalha Joaquim Nabuco Classe Ouro na Assembleia Legislativa - Mateus Augusto/Divulgação

NO OSCAR

Entre os 15 filmes pré-selecionados para a disputa do representante do Brasil na disputa do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, apenas uma produção nordestina: o longa cearense “Feito Pipa”, de Allan Deberton, que ganhou prêmios no Festival de Berlim e no Festival de Gramado. No elenco, Lázaro Ramos e Teca Pereira. Resultado será anunciado no dia 16 de setembro.

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MEDICINA

O CEO do Hospital Português, Vaninho Antonio, é destaque no "REC'n'Play Capitulo Saúde’’ hoje.

FILMES

Acontece até amanhã o II Noturno - Festival Internacional de Cinema do Recife, no Cinema da Fundação e Cinema São Luiz, com uma programação com atividades, mostras e oficinas.

DADOS

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados aplicou multas que somam R$ 153,7 milhões à ByteDance Brasil Tecnologia, responsável pelo TikTok no Brasil. A punição está relacionada a infrações envolvendo perfis de crianças e adolescentes.

 

Gleyson Ramos/Divulgação
Lilia e Juliana Santos, em evento na Dona Santa - Gleyson Ramos/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: "Sempre procuro escrever economia de modo que todo mundo leia, entenda e goste." (Fernando Castilho)

  • OS ARQUITETOS Analice e Humberto Zirpoli assinam o projeto da Casa Moura Dubeux o Complexo Novo Cais.
  • ADEMAR Rigueira, presidente do Conselho do Sport, foi muito parabenizado ontem, quando completou idade nova.
  • O GRUPO Le Chef vai inaugurar novo restaurante, o “Teresita”, especializado na gastronomia espanhola.
  • HOJE é o Dia Nacional da Agricultura.
  • JOÃO Bosco será o próximo homenageado com a Medalha da União Brasileira de Compositores.

ANIVERSARIANTES Agostinho Arrais, Breno Cartaxo Filho, Bruna Medeiros Moraes, Carminha Queiroz, Cris Pontual, Edward Saunders, Fernando Azevedo, Fernando Queiroga, , Jenner Rêgo, Jobson Figueiredo, José Alves Torres Filho, Natalia Bittencourt, Patrícia Alves, Sérgio Montenegro Filho, Simonne Guerra e Simone Mergulhão Paraíso.

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