João Câmara lançará romance quarta-feira
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Além de notável pintor, João Câmara é também um excelente escritor. Quarta-feira, na Sala De Lux do UCI Cinemas, faz o lançamento nacional do seu romance “Rondó da Lagoa dos Irerés”, da Editora “Topbooks”. No evento, ele terá uma conversa com romancista Sidney Rocha, responsável por assinar a apresentação do livro.
CONVERSA
Na celebração do Dia do Soldado em Brasília, chamou a atenção a conversa ao pé de ouvido entre Lula e o senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão. O presidente aproveitou para pedir apoio para o projeto de lei que foi encaminhado ao Senado sobre minerais críticos.
AUXILIARES
No meu artigo de hoje, na página de opinião, destaco a mudança de critério na escolha de ministros do governo federal e secretários dos estados e municípios. Antes, valia o critério da competência e experiência, hoje, na maioria das vezes, é uma distribuição de favores com os partidos políticos.
SABATINA
Igor Maciel e Romoaldo de Sousa comandam, hoje às 9h, dentro do programa “Passando a Limpo”, na Rádio Jornal, sabatina com Túlio Gadelha, candidato do PSD ao Senado.
NO OSCAR
Entre os 15 filmes pré-selecionados para a disputa do representante do Brasil na disputa do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, apenas uma produção nordestina: o longa cearense “Feito Pipa”, de Allan Deberton, que ganhou prêmios no Festival de Berlim e no Festival de Gramado. No elenco, Lázaro Ramos e Teca Pereira. Resultado será anunciado no dia 16 de setembro.
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MEDICINA
O CEO do Hospital Português, Vaninho Antonio, é destaque no "REC'n'Play Capitulo Saúde’’ hoje.
FILMES
Acontece até amanhã o II Noturno - Festival Internacional de Cinema do Recife, no Cinema da Fundação e Cinema São Luiz, com uma programação com atividades, mostras e oficinas.
DADOS
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados aplicou multas que somam R$ 153,7 milhões à ByteDance Brasil Tecnologia, responsável pelo TikTok no Brasil. A punição está relacionada a infrações envolvendo perfis de crianças e adolescentes.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "Sempre procuro escrever economia de modo que todo mundo leia, entenda e goste." (Fernando Castilho)
- OS ARQUITETOS Analice e Humberto Zirpoli assinam o projeto da Casa Moura Dubeux o Complexo Novo Cais.
- ADEMAR Rigueira, presidente do Conselho do Sport, foi muito parabenizado ontem, quando completou idade nova.
- O GRUPO Le Chef vai inaugurar novo restaurante, o “Teresita”, especializado na gastronomia espanhola.
- HOJE é o Dia Nacional da Agricultura.
- JOÃO Bosco será o próximo homenageado com a Medalha da União Brasileira de Compositores.
ANIVERSARIANTES Agostinho Arrais, Breno Cartaxo Filho, Bruna Medeiros Moraes, Carminha Queiroz, Cris Pontual, Edward Saunders, Fernando Azevedo, Fernando Queiroga, , Jenner Rêgo, Jobson Figueiredo, José Alves Torres Filho, Natalia Bittencourt, Patrícia Alves, Sérgio Montenegro Filho, Simonne Guerra e Simone Mergulhão Paraíso.