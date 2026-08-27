O ministro da Educação no Jornal do Commercio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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O ministro da Educação, Leonardo Barchini, esteve no Recife para uma série de agendas institucionais, ontem. Durante a passagem, fez uma visita ao SJCC, onde foi recebido pela colunista Mirella Araújo para uma entrevista exclusiva. Foi é a primeira vez que ele visitou Pernambuco desde que assumiu a pasta. Na agenda, também realizou visitas à UFPE e à Fundação Joaquim Nabuco.

Gleyce Fortaleza em imersão na Harvard Medical School - Arquivo Pessoal

TELECAST

Raquel Lyra lançou o “Racast”, programa em formato de telecast, com uma proposta descontraída e transmissão ao vivo. A ideia é estar presente no universo digital, já que grande parte das campanhas eleitorais concentra esforços nas ruas. O espaço receberá convidados para entrevistas e conversas sobre diferentes temas.

PRESTÍGIO

Margarida Cantarelli, presidente da Academia Pernambucana de Letras, recebeu o título de Ícone de Pernambuco, pelo Grupo de Executivos do Recife, em bela homenagem no Spettus Premium, com direito a discursos de maior destaque. Tivemos belas saudações de Maria Lecticia Cavalcanti, Álvaro Dantas, Tadeu Alencar e Ricardo Lustosa.

Lara Calábria, editora-assistente desta coluna, que ganha parabéns, hoje, quando completa idade nova - Arquivo Pessoal

ANFITRIÃS

A designer de joias Cristina Rotondaro prestigiou o evento realizado em parceria com a Dona Santa, que reuniu nomes de destaque do universo feminino, ao lado das anfitriãs Juliana e Lilia Santos.

DESTAQUE

A empreendedora pernambucana Roseana Faneco vai receber homenagem da Associação Brasileira de Ciências Criminais, nos 85 anos da Justiça do Trabalho.

SAÚDE

Daniel Becker lança “Os 1000 dias do bebê”, escrito com a jornalista Rita Lisauskas, e “A infância sequestrada pelas telas”, em coautoria com o educador Ilan Brenman no REC'n'Play. Hoje, ele participa de painel com nossa colega de redação Cinthya Leite.

VISUAL

O craque Erling Haaland viralizou na estreia do Manchester City na Premier League. Não por algum lance na partida e sim pelo seu novo visual: raspou o longo cabelo e postou em suas redes sociais horas antes do jogo.

MUDANÇA

O advogado Robson Fellype assumiu a Secretaria de Esportes de Pernambuco, substituindo Ivete Lacerda, que deixou o cargo para assumir a coordenação da campanha de José Mendonça Filho ao Senado.

DEVOLVEU

Após a polêmica por ter deixado o Senado em período de expediente para atuar como comentarista na Copa do Mundo, o ex-jogador e senador Romário devolveu o valor do salário referente aos dias em que esteve fora do Brasil.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade.” (Carlos Drummond de Andrade)

O DEPUTADO federal Carlos Veras foi eleito pelo voto popular como o melhor deputado federal de Pernambuco no Prêmio Congresso em Foco.

MERCIA Moura comandou, em São Paulo, o lançamento da nova coleção e desfile da Marie Mercie.

O ADVOGADO Carlos Harten foi muito cumprimentado ontem, quando completou idade nova.

HOJE é o Dia Nacional do Psicólogo.

ANIVERSARIANTES

Ademar Rigueira, Cristina Carrazzone, Dorothy Lundgren, Fabianna Pepeu, Jaqueline Ferreira de Albuquerque, João Luiz Dias Perez, José Henrique Mota, Lara Calabria, Murilo Santiago, Patrícia Cavalcanti e Vinicius Labanca.