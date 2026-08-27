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João Alberto | Notícia

Academia Pernambucana vai eleger novo acadêmico

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por JC Publicado em 27/08/2026 às 0:00
ACADEMIA PERNAMBUCANA DE LETRAS
ACADEMIA PERNAMBUCANA DE LETRAS - Reprodução/Site/APL

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Segunda-feira termina o prazo para inscrição de candidatos à Cadeira 3 da Academia Pernambucana de Letras, vaga com o falecimento de Raimundo Carrero. O nome mais forte é o escritor Márcio José Lucena, especialista nas obras de Carneiro Vilela e Guimarães Rosa.

Sheila Wanderley/Divulgação
Ana Carolina Wanderley Vieira, com a filha Alice, na comemoração dos 15 anos dela - Sheila Wanderley/Divulgação

GUIA ELEITORAL

Começa amanhã o Guia Eleitoral para o primeiro turno das eleições de 2026. O horário será das 7h às 7h25 e de 12h às 12h25 nas emissoras de rádio. Nas emissoras de televisão das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55. Sempre de segunda a sexta-feira.

NÚMEROS

Presidente nacional do PSB, João Campos me revela que o partido trabalha para aumentar dos atuais 14 deputados federais para 40 sua bancada na Câmara dos Deputados e conquistar quatro vagas no Senado senadores. Em Pernambuco, meta do partido é eleger 10 deputados estaduais e cinco federais.

HIDDEN

Eduarda e Luiz Figueiredo e Léo Buarque comandam hoje, às 18h, a abertura do “Hidden”, um projeto itinerante que faz sucesso em Brasília e Salvador. Vai funcionar no Complexo Niagara, no Recife Antigo, com uma proposta que une gastronomia, vinho, arte e convivência com uma programação que é sempre uma surpresa.

Arquivo Pessoal
Encontro dos colunistas do JC em Brasília: Fábio Lucas recebe Romoaldo de Souza, no lançamento do livro "Encontro Escrito à mão – Cartas sobre Cartas", que escreveu junto com Bruna Maciel Borges - Arquivo Pessoal

HISTÓRIA

Carolina Oliveira, presidente do Recife Convention & Bureau, vai assinalar os 25 anos da instituição com lançamento em novembro de um livro sobre sua história, assinado por Carlos Eduardo Carvalho dos Santos e Luiz Felipe Moura.

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LANÇAMENTO

Hoje às 15h, na Academia Pernambucana de Letras, durante reunião da Academia Recifense de Letras, teremos o lançamento do livro de Raphaela Nicácio da Silva Lopes, “Releituras da Obra Estesia de Cida Pedrosa na Rede Social Instagram.” A obra é baseada em pesquisa de mestrado na UFRPE.

Tomas Régis/Divulgação
Iranete Santos recebe o poeta Gabriel Chalita e o maestro João Carlos Martins, na celebração dos 70 anos do Colégio Santa Maria - Tomas Régis/Divulgação

JAPONÊS

André Saburó esteve em Boituva, no interior de São Paulo, visitando a a fábrica da Sakura Alimentos para conhecer de perto o processo de desenvolvimento e produção do shoyu e do missô.

NA RÁDIO JORNAL

Humberto Costa, candidato à reeleição, participa hoje, às 9h, na Rádio Jornal, de sabatina no programa “Passando a Limpo”, respondendo a perguntas de Igor Maciel e Romoaldo de Sousa.

SUCESSO

Frei Gilson voltou a fazer muito sucesso no palco da Festa do Peão Boiadeiro de Barretos, atraindo um público de 80 mil pessoas.

EXPOSIÇÃO

O “V&A Museum”, em Londres, prepara uma exposição dedicada aos figurinos icônicos de Freddie Mercury. Reunirá oito looks usados pelo cantor em shows, incluindo peças das fases com o Queen e da carreira solo.

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