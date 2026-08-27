Academia Pernambucana vai eleger novo acadêmico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Segunda-feira termina o prazo para inscrição de candidatos à Cadeira 3 da Academia Pernambucana de Letras, vaga com o falecimento de Raimundo Carrero. O nome mais forte é o escritor Márcio José Lucena, especialista nas obras de Carneiro Vilela e Guimarães Rosa.

Ana Carolina Wanderley Vieira, com a filha Alice, na comemoração dos 15 anos dela - Sheila Wanderley/Divulgação

GUIA ELEITORAL

Começa amanhã o Guia Eleitoral para o primeiro turno das eleições de 2026. O horário será das 7h às 7h25 e de 12h às 12h25 nas emissoras de rádio. Nas emissoras de televisão das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55. Sempre de segunda a sexta-feira.

NÚMEROS

Presidente nacional do PSB, João Campos me revela que o partido trabalha para aumentar dos atuais 14 deputados federais para 40 sua bancada na Câmara dos Deputados e conquistar quatro vagas no Senado senadores. Em Pernambuco, meta do partido é eleger 10 deputados estaduais e cinco federais.

HIDDEN

Eduarda e Luiz Figueiredo e Léo Buarque comandam hoje, às 18h, a abertura do “Hidden”, um projeto itinerante que faz sucesso em Brasília e Salvador. Vai funcionar no Complexo Niagara, no Recife Antigo, com uma proposta que une gastronomia, vinho, arte e convivência com uma programação que é sempre uma surpresa.

Encontro dos colunistas do JC em Brasília: Fábio Lucas recebe Romoaldo de Souza, no lançamento do livro "Encontro Escrito à mão – Cartas sobre Cartas", que escreveu junto com Bruna Maciel Borges - Arquivo Pessoal

HISTÓRIA

Carolina Oliveira, presidente do Recife Convention & Bureau, vai assinalar os 25 anos da instituição com lançamento em novembro de um livro sobre sua história, assinado por Carlos Eduardo Carvalho dos Santos e Luiz Felipe Moura.

LANÇAMENTO

Hoje às 15h, na Academia Pernambucana de Letras, durante reunião da Academia Recifense de Letras, teremos o lançamento do livro de Raphaela Nicácio da Silva Lopes, “Releituras da Obra Estesia de Cida Pedrosa na Rede Social Instagram.” A obra é baseada em pesquisa de mestrado na UFRPE.

Iranete Santos recebe o poeta Gabriel Chalita e o maestro João Carlos Martins, na celebração dos 70 anos do Colégio Santa Maria - Tomas Régis/Divulgação

JAPONÊS

André Saburó esteve em Boituva, no interior de São Paulo, visitando a a fábrica da Sakura Alimentos para conhecer de perto o processo de desenvolvimento e produção do shoyu e do missô.

NA RÁDIO JORNAL

Humberto Costa, candidato à reeleição, participa hoje, às 9h, na Rádio Jornal, de sabatina no programa “Passando a Limpo”, respondendo a perguntas de Igor Maciel e Romoaldo de Sousa.

SUCESSO

Frei Gilson voltou a fazer muito sucesso no palco da Festa do Peão Boiadeiro de Barretos, atraindo um público de 80 mil pessoas.

EXPOSIÇÃO

O “V&A Museum”, em Londres, prepara uma exposição dedicada aos figurinos icônicos de Freddie Mercury. Reunirá oito looks usados pelo cantor em shows, incluindo peças das fases com o Queen e da carreira solo.