Medalha Joaquim Nabuco será entregue na Alepe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A mais importante comenda da Assembleia Legislativa de Pernambuco, a Medalha Joaquim Nabuco será entregue em cerimônia hoje, às 18h, comandada pelo deputado Álvaro Porto, presidente da Alepe. Entre os agraciados, Francisco Bandeira de Mello, Maria Lecticia Cavalcanti, Bruno Veloso, João Lyra Neto, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Dueire, Kleber Mendonça Filho, André de Paula, Vicente Jorge Rodrigues, Marina Wanderley de Carvalho e José Ferreira de Carvalho.

LIVRO DE MÁRCIA

Márcia Rushansky, ícone do turismo pernambucano, reuniu amigos ontem, no Bargaço, para lançar seu livro de memórias “Hello, People”, sobre seus 50 anos levando grupos para viagens pelo exterior, especialmente cruzeiros marítimos.

NA CÂMARA

A Câmara Municipal do Recife faz sessão solene hoje, às 15h, para assinalar os 40 anos da Fundação Altino Ventura, que faz um notável trabalho social na nossa cidade.

LANÇAMENTO

Mércia Moura comanda hoje o lançamento da nova coleção da sua grife “Marie Mercie”, hoje, às 16h, na sua loja do Recife, devendo reunir muitos nomes de destaque no nosso mundo feminino. Uma grife pernambucana que é sucesso nacional e internacional.

ENCONTRO

A Câmara Portuguesa de Pernambuco e a Associação Comercial de Pernambuco se reuniram no Palácio do Comércio, no Recife, para discutir possibilidades de projetos conjuntos. O encontro reuniu os presidentes Ivo Amaral e Tiago Carneiro, além de diretores das duas instituições.

ATUAÇÃO

O padre David de Melo celebrou, no Mosteiro de São Bento de Olinda, a missa pelos 199 anos da Universidade Federal de Pernambuco e pela criação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil. Uma curiosidade sobre o religioso: é mestre em Direito pela UFPE e também é mestrando em Direito Canônico pela UNICAP/Gregoriana.

MAIS ILUMINAÇÃO

A Neoenergia Pernambuco chegou à marca de 13,5 mil lâmpadas de iluminação pública substituídas por LED, em 30 municípios pernambucanos.

FRASE

Uma bela declaração da atriz Laura Cardoso, que faleceu ontem e deixa enorme legado na dramaturgia brasileira: “Na arte de representar, acho que estou deixando alguma coisa séria, honesta, boa. Gosto de representar até hoje. Amo representar. Amo fazer um personagem. Amo estudar a vida de alguém e, depois, representar. Amo representar. É a minha vida.”

MAGISTRADOS

A presidente da Associação dos Magistrados de Pernambuco, Ana Veras, esteve em Brasília para participar da reunião do Conselho de Representantes da Associação dos Magistrados Brasileiros.

A estilista Marisa Moura, que lança hoje nova coleção da "Marie Mercié" - Arquivo Pessoal

BILHÕES

Começou, nos Estados Unidos, o julgamento que acusa a Meta de causar danos à saúde mental de adolescentes por meio do Facebook e Instagram. A empresa pode ser alvo de uma ação que cobra quase US$ 200 bilhões.

Na sabatina na TV Jornal/Rádio Jornal, ontem, Ivan Moraes, com Igor Maciel e Natalia Ribeiro e Fernando Castilho - JAILTON JR./JC IMAGEM