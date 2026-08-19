Medalha Joaquim Nabuco será entregue na Alepe
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A mais importante comenda da Assembleia Legislativa de Pernambuco, a Medalha Joaquim Nabuco será entregue em cerimônia hoje, às 18h, comandada pelo deputado Álvaro Porto, presidente da Alepe. Entre os agraciados, Francisco Bandeira de Mello, Maria Lecticia Cavalcanti, Bruno Veloso, João Lyra Neto, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Dueire, Kleber Mendonça Filho, André de Paula, Vicente Jorge Rodrigues, Marina Wanderley de Carvalho e José Ferreira de Carvalho.
LIVRO DE MÁRCIA
Márcia Rushansky, ícone do turismo pernambucano, reuniu amigos ontem, no Bargaço, para lançar seu livro de memórias “Hello, People”, sobre seus 50 anos levando grupos para viagens pelo exterior, especialmente cruzeiros marítimos.
NA CÂMARA
A Câmara Municipal do Recife faz sessão solene hoje, às 15h, para assinalar os 40 anos da Fundação Altino Ventura, que faz um notável trabalho social na nossa cidade.
LANÇAMENTO
Mércia Moura comanda hoje o lançamento da nova coleção da sua grife “Marie Mercie”, hoje, às 16h, na sua loja do Recife, devendo reunir muitos nomes de destaque no nosso mundo feminino. Uma grife pernambucana que é sucesso nacional e internacional.
ENCONTRO
A Câmara Portuguesa de Pernambuco e a Associação Comercial de Pernambuco se reuniram no Palácio do Comércio, no Recife, para discutir possibilidades de projetos conjuntos. O encontro reuniu os presidentes Ivo Amaral e Tiago Carneiro, além de diretores das duas instituições.
ATUAÇÃO
O padre David de Melo celebrou, no Mosteiro de São Bento de Olinda, a missa pelos 199 anos da Universidade Federal de Pernambuco e pela criação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil. Uma curiosidade sobre o religioso: é mestre em Direito pela UFPE e também é mestrando em Direito Canônico pela UNICAP/Gregoriana.
MAIS ILUMINAÇÃO
A Neoenergia Pernambuco chegou à marca de 13,5 mil lâmpadas de iluminação pública substituídas por LED, em 30 municípios pernambucanos.
FRASE
Uma bela declaração da atriz Laura Cardoso, que faleceu ontem e deixa enorme legado na dramaturgia brasileira: “Na arte de representar, acho que estou deixando alguma coisa séria, honesta, boa. Gosto de representar até hoje. Amo representar. Amo fazer um personagem. Amo estudar a vida de alguém e, depois, representar. Amo representar. É a minha vida.”
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MAGISTRADOS
A presidente da Associação dos Magistrados de Pernambuco, Ana Veras, esteve em Brasília para participar da reunião do Conselho de Representantes da Associação dos Magistrados Brasileiros.
BILHÕES
Começou, nos Estados Unidos, o julgamento que acusa a Meta de causar danos à saúde mental de adolescentes por meio do Facebook e Instagram. A empresa pode ser alvo de uma ação que cobra quase US$ 200 bilhões.