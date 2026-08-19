Disputa pelo Senado é destaque em pesquisa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Sexta-feira, o Datafolha divulga pesquisa de intenção de voto em Pernambuco. Expectativa maior é em torno da disputa pelo Senado, pois será a primeira depois do lançamento das candidaturas de Eduardo da Fonte e José Mendonça Filho.

Anna Oliveira, Brenda Paes Barreto Barreto e Uyara Ferreira, em evento no TJPE - Sheila Wanderley/Divulgação

POSSE

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e o ministro do STJ Luiz Alberto Gurgel de Faria, o desembargador Mauro Alencar e a presidente da OAB PE Ingrid Zanella, entre os que prestigiaram a posse do Juiz federal Ivan Lira de Carvalho como novo desembargador federal do TRF da 5ª Região. Margarida Cantarelli foi quem fez a saudação ao novo membro daquela Corte.

EMPREENDORISMO

Hoje, no auditório do Instituto Federal de Pernambuco será lançado o Prêmio Professor Emanuel Leite de Empreendedorismo. O homenageado é referência mundial no estudo do empreendedorismo.

APLAUSOS

Por iniciativa do vereador Tadeu Calheiros, a Câmara Municipal do Recife realizou reunião ontem para assinalar os 25 anos de jornalismo de Ana Cláudia Thorpe.

Cintia Leitão, Érica Penna, Tânia Fontaine e Sydia Amaral, em evento no Chicama - Arquivo Pessoal

CALDINHO

Referência na gastronomia recifense, o Caldinho do Nenen está com uma promoção interessante. Tem enviado para os amigos, kit que inclui uma garrafa térmica, que pode ser enchida com o caldinho preferido no restaurante. E um voucher para um jantar com amigos.

FUTEBOL

O campeonato mais rico do mundo, a Premier League no Reino Unidos começa sua edição 2026/2027 no próximo final de semana. Já La Liga da Espanha já começou, mas os principais times - Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madri, só estreiam no próximo final de semana.

LIVRO

Vem causando grande repercussão o livro de estreia da escritora Caro Claire Burke, Bons Tempos: Yesteryear. A obra chega ao Brasil pela Rocco no dia 31 de agosto e acompanha uma influenciadora que se apresenta como “esposa tradicional” e, de repente, é transportada para o século 19.

A médica Priscila Zambarano, na sua clínica de medicina capilar no RioMar Trade Center - Nicoli Mazarolo/Divulgação

HOMENAGEM

A solenidade de posse das novas procuradoras de Justiça do Ministério Público de Pernambuco também foi marcada pela homenagem a Rosa Carvalheira, promovida ao cargo e, na sequência, aposentada.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Se o inimigo é superior, finja-se de fraco à espera da arrogância.” (Sun-Tzu)

HOJE é o Dia Mundial da Fotografia.

O RECAPEAMENTO na Avenida Cruz Cabugá e Agamenon Magalhães está causando trânsito intenso em horários de pico.

A LEGGERA foi eleita a melhor pizzaria de São Paulo no Prêmio Melhores da Gastronomia de São Paulo.

A HISTÓRIA que Olinda teria “expulsado” uma famosa rede internacional de fast-food será investigada em documentário, exibido no Instituto Ricardo Brennand.

O PROJETO Candlelight promove, sexta-feira, sessões especiais no Teatro RioMar, com um concerto inspirado no universo de “O Senhor dos Anéis’’.

ANIVERSÁRIOS Alexandre Selva Carneiro Monteiro, Carol Boxwell, Cláudia Cartaxo, Cláudio Gil Rodrigues, Erick Dayan Nogueira, Enilton do Egito, Fabiana Teixeira, Maria Teresa Martins, Mariza Monte Carvalheira, Ricardo Leal, Rosane da Fonte e Valter Viezzer,