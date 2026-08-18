Magistrados lançam livro sobre Direito na atualidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Magistrados de várias cortes lançam, no dia 3 de setembro, o livro ‘’Temas Atuais de Direito: STJ, TJPE, TRF-5 e TRT-6’’, na Escola da Magistratura de Pernambuco. Obra aborda desafios enfrentados pelos tribunais diante das transformações sociais, tecnológicas e legislativas, com temas de diversas áreas do direito. O prefácio é do ministro Gilmar Mendes, do STF, e apresentação do ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, do STJ. A organização é de Marcelo Navarro Ribeiro Dantas e dos desembargadores Jorge Américo, do TJPE, e Edílson Pereira Nobre Júnior, do TRF5.

Na sabatina na TV Jornal/Rádio Jornal, ontem, João Campos com Fernando Castilho, Igor Maciel e Natalia Ribeiro - JAILTON JR / JC IMAGEM

NO JOGO

Uma curiosidade no jogo na Arena Pernambuco. Pedro Favela jogou pelo Santa Cruz e Vagalume pelo Maranhão.

Evellyn Barbosa, em evento na Oficina Francisco Brennand - Arquivo Pessoal

PARABÉNS

Quem completa idade nova hoje é Renata Campos, que teve grande atuação ao lado do saudoso Eduardo Campos, quando foi primeira-dama do estado.

VOOS

O problema dos voos extremamente caros entre Recife e Petrolina, com o monopólio da Azul, pode diminuir. A Latam aumentará a frequência para três voos semanais entre as cidades.

NA UNICAP

Ex-aluno de Jornalismo da Unicap, Antonio Lavareda volta à universidade, hoje, para proferir a Aula Magna para os alunos da Escola de Ciências Jurídicas e Empresariais. Vai abordar o tema “Brasil: O Impasse da Democracia Representativa.”

NO CHILE

Mirella Martins começa as comemorações para o seu aniversário com viagem para o Chile com seus filhos e amigos.

ALERTA

Com o início oficial da campanha para as eleições, o eleitor ganhou um aliado para fiscalizar a propaganda eleitoral. O aplicativo Pardal permite denunciar irregularidades diretamente pelo celular, de forma prática e rápida.

CANETAS

A Anvisa aprovou duas novas canetas para o tratamento do diabetes no Brasil e o controle do peso. Uma delas, da EMS, é o primeiro genérico de semaglutida sintética no país. A outra, da Germed, chega ao mercado com o nome Semaclique.

GOSPEL

Após mais de duas décadas dedicadas ao pop e à MPB, Luiza Possi vive uma nova fase na carreira, voltada à música cristã.

André Rio e Ana Cristina França, no Spettus Premium - Gleyson Ramos

POINT

O Hidden estreia no Recife Antigo no dia 27 de agosto, em evento com música, gastronomia, arte e convivência em um espaço histórico. A edição pernambucana é assinada por Leonardo Buarque, Luiz e Eduarda Figueiredo.