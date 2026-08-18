fechar
João Alberto | Notícia

Magistrados lançam livro sobre Direito na atualidade

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por JC Publicado em 18/08/2026 às 3:00
O livro "Temas Atuais de Direito: STJ, TJPE, TRF-5 e TRT-6''
O livro "Temas Atuais de Direito: STJ, TJPE, TRF-5 e TRT-6'' - SITE TJPE

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Magistrados de várias cortes lançam, no dia 3 de setembro, o livro ‘’Temas Atuais de Direito: STJ, TJPE, TRF-5 e TRT-6’’, na Escola da Magistratura de Pernambuco. Obra aborda desafios enfrentados pelos tribunais diante das transformações sociais, tecnológicas e legislativas, com temas de diversas áreas do direito. O prefácio é do ministro Gilmar Mendes, do STF, e apresentação do ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, do STJ. A organização é de Marcelo Navarro Ribeiro Dantas e dos desembargadores Jorge Américo, do TJPE, e Edílson Pereira Nobre Júnior, do TRF5.

JAILTON JR / JC IMAGEM
Na sabatina na TV Jornal/Rádio Jornal, ontem, João Campos com Fernando Castilho, Igor Maciel e Natalia Ribeiro - JAILTON JR / JC IMAGEM

NO JOGO

Uma curiosidade no jogo na Arena Pernambuco. Pedro Favela jogou pelo Santa Cruz e Vagalume pelo Maranhão.

Arquivo Pessoal
Evellyn Barbosa, em evento na Oficina Francisco Brennand - Arquivo Pessoal

PARABÉNS

Quem completa idade nova hoje é Renata Campos, que teve grande atuação ao lado do saudoso Eduardo Campos, quando foi primeira-dama do estado.

VOOS

O problema dos voos extremamente caros entre Recife e Petrolina, com o monopólio da Azul, pode diminuir. A Latam aumentará a frequência para três voos semanais entre as cidades.

NA UNICAP

Ex-aluno de Jornalismo da Unicap, Antonio Lavareda volta à universidade, hoje, para proferir a Aula Magna para os alunos da Escola de Ciências Jurídicas e Empresariais. Vai abordar o tema “Brasil: O Impasse da Democracia Representativa.”

NO CHILE

Mirella Martins começa as comemorações para o seu aniversário com viagem para o Chile com seus filhos e amigos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

ALERTA

Com o início oficial da campanha para as eleições, o eleitor ganhou um aliado para fiscalizar a propaganda eleitoral. O aplicativo Pardal permite denunciar irregularidades diretamente pelo celular, de forma prática e rápida.

CANETAS

A Anvisa aprovou duas novas canetas para o tratamento do diabetes no Brasil e o controle do peso. Uma delas, da EMS, é o primeiro genérico de semaglutida sintética no país. A outra, da Germed, chega ao mercado com o nome Semaclique.

GOSPEL

Após mais de duas décadas dedicadas ao pop e à MPB, Luiza Possi vive uma nova fase na carreira, voltada à música cristã.

Gleyson Ramos
André Rio e Ana Cristina França, no Spettus Premium - Gleyson Ramos

POINT

O Hidden estreia no Recife Antigo no dia 27 de agosto, em evento com música, gastronomia, arte e convivência em um espaço histórico. A edição pernambucana é assinada por Leonardo Buarque, Luiz e Eduarda Figueiredo.

Leia também

O que pode e o que é proibido na campanha
SOCIEDADE

O que pode e o que é proibido na campanha
Da banca de revista à gestão de restaurantes: o empreendedorismo de Raimundo Dantas
ENTREVISTA

Da banca de revista à gestão de restaurantes: o empreendedorismo de Raimundo Dantas

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.