Magistrados lançam livro sobre Direito na atualidade
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Magistrados de várias cortes lançam, no dia 3 de setembro, o livro ‘’Temas Atuais de Direito: STJ, TJPE, TRF-5 e TRT-6’’, na Escola da Magistratura de Pernambuco. Obra aborda desafios enfrentados pelos tribunais diante das transformações sociais, tecnológicas e legislativas, com temas de diversas áreas do direito. O prefácio é do ministro Gilmar Mendes, do STF, e apresentação do ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, do STJ. A organização é de Marcelo Navarro Ribeiro Dantas e dos desembargadores Jorge Américo, do TJPE, e Edílson Pereira Nobre Júnior, do TRF5.
NO JOGO
Uma curiosidade no jogo na Arena Pernambuco. Pedro Favela jogou pelo Santa Cruz e Vagalume pelo Maranhão.
PARABÉNS
Quem completa idade nova hoje é Renata Campos, que teve grande atuação ao lado do saudoso Eduardo Campos, quando foi primeira-dama do estado.
VOOS
O problema dos voos extremamente caros entre Recife e Petrolina, com o monopólio da Azul, pode diminuir. A Latam aumentará a frequência para três voos semanais entre as cidades.
NA UNICAP
Ex-aluno de Jornalismo da Unicap, Antonio Lavareda volta à universidade, hoje, para proferir a Aula Magna para os alunos da Escola de Ciências Jurídicas e Empresariais. Vai abordar o tema “Brasil: O Impasse da Democracia Representativa.”
NO CHILE
Mirella Martins começa as comemorações para o seu aniversário com viagem para o Chile com seus filhos e amigos.
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ALERTA
Com o início oficial da campanha para as eleições, o eleitor ganhou um aliado para fiscalizar a propaganda eleitoral. O aplicativo Pardal permite denunciar irregularidades diretamente pelo celular, de forma prática e rápida.
CANETAS
A Anvisa aprovou duas novas canetas para o tratamento do diabetes no Brasil e o controle do peso. Uma delas, da EMS, é o primeiro genérico de semaglutida sintética no país. A outra, da Germed, chega ao mercado com o nome Semaclique.
GOSPEL
Após mais de duas décadas dedicadas ao pop e à MPB, Luiza Possi vive uma nova fase na carreira, voltada à música cristã.
POINT
O Hidden estreia no Recife Antigo no dia 27 de agosto, em evento com música, gastronomia, arte e convivência em um espaço histórico. A edição pernambucana é assinada por Leonardo Buarque, Luiz e Eduarda Figueiredo.