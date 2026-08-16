SJCC fará uma série de sabatinas com candidatos
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Começa amanhã a série de sabatinas com os candidatos ao Governo de Pernambuco, que vão apresentar as propostas de governo e auxiliar os eleitores na escolha para as eleições de 2026, promovida pelos canais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Por sorteio, João Campos será o primeiro entrevistado, seguido por Ivan Moraes na terça-feira. A governadora Raquel Lyra, candidata à reeleição, participa no dia 20. As entrevistas terão uma hora de duração, das 11h às 12h, com transmissão da TV Jornal Recife e Interior, Rádio Jornal e nas plataformas digitais do JC PE, para todo o Estado. Condução será dos jornalistas Natália Ribeiro, Igor Maciel e Fernando Castilho.
MERCADOS
Até o início de setembro, os mercados da Boa Vista, no Centro do Recife, Madalena, Cordeiro e Casa Amarela recebem intervenções para melhorias na infraestrutura, conservação, iluminação e segurança.
RECORDES
O atacante Erling Haaland, que nasceu na Inglaterra e joga pela Noruega, recebeu ontem os certificados do Guinness World Records Football Edition 2027 por quatro marcas históricas alcançadas na carreira. Entre os feitos, está o recorde de maior número de gols na história da Uefa Nations League: 19 ao todo.
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TEATRO
Começaram as vendas para o espetáculo "A Casa dos Budas Ditosos", peça com Fernanda Torres no Recife, dias 2 e 3 de setembro, no Teatro Guararapes. Os ingressos do balcão começam por R$ 150. Para quem deseja ficar mais próximo ao palco, pode pagar ingressos de até R$ 590.
FILME
Estrelado por Wagner Moura e Greta Lee, A Última Casa chegou há uma semana à Netflix e já ocupa o primeiro lugar entre os filmes mais vistos da plataforma. Apesar da boa audiência e elogios à atuação de Wagner Moura, o longa não vem conquistando a crítica especializada.
RETORNO
Depois de 14 anos, Edson Celulari retorna ao teatro fazendo um dos papéis principais do clássico de Nelson Rodrigues, “O Beijo no Asfalto”, em cartaz no Teatro Gláucio Gill, no Rio de Janeiro.
ESTRELADO
A Amazon Prime Video lançou “Corrida dos Bichos”, um projeto ousado, com orçamento de R$ 25 milhões. Fernando Meirelles, de “Cidade de Deus”, é um dos diretores de um elenco cheio de estrelas: Rodrigo Santoro, Bruno Gagliasso, Isis Valverde, Anitta, Seu Jorge e Grazi Massafera.
CINEMA & TURISMO
A pequena ilha siciliana de Favignana, cenário do filme “A Odisseia”, quer aproveitar o sucesso da película para se tornar um novo destino turístico. O poder público, porém, já se preocupa com o risco de excesso de turistas. A ilha inaugura, em outubro, uma exposição sobre a produção na antiga fábrica de atum Florio, usada como base das filmagens.
MIRÓ
O Museu de Arte Brasileira, da Fundação Armando Alvares Penteado, em São Paulo, faz uma belíssima exposição com 100 trabalhos do famoso pintor espanhol Joan Miró.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Em tempos de crise, a comunicação precisa ser rápida, direta e verdadeira.” (João Carlos Paes Mendonça)
ADRIANA Ferreira, irmã de Anderson e André Ferreira, será a primeira suplente do candidato ao Senado José Mendonça Filho.
ATRIZ A Julie Andrews, uma das figuras mais famosas de Hollywood, aposentou-se do cinema e escolheu viver em uma vila tranquila, em uma região de casas milionárias.
O GRUPO Luck Receptivo passou a integrar o Pacto Global da ONU, em iniciativa voltada à sustentabilidade.
O ATOR Humberto Martins, que participou de dezenas de novelas, anunciou sua candidatura a deputado federal pelo Rio de Janeiro.
COLUNA de João Alberto: o café da manhã do pernambucano,
ANIVERSÁRIOS
Aninha Guthmann, Carlos Muniz, Fernando Basto, Flávio Mora, Graça Guerra, Lúcia Wanderley, Maria Stela de Lucas Simon, Marlene Macedo, Myrian Dias Brody, Renato Maia Júnior, Rodrigo Longman, Rogério de Holanda, Ronilza Spinell, Suely Moraes e Stela de Lucas Simon.