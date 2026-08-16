Álvaro Dantas revela as novidades do Ícone

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Dividido entre as unidades do Ícones da Visão do Recife e São Paulo, passando três dias da semana em cada uma, o mestre Álvaro Dantas decidiu dar uma nova destinação à filial do Espinheiro, voltada para consultas. Vai inclusive mudar de nome, passando a integrar uma nova marca ligada ao Ícone. Já a unidade do Recife acaba de receber o mais moderno equipamento de laser do mundo, o “VisuMax 800” da Zeiss, o primeiro em todo o Norte e Nordeste.

O superintendente Vladimir Melo recebe o empresário Luiz Dória, no SJCC - Sheila Wanderley/Divulgação

LIDERANÇA

A secretária de Administração do Recife, Maíra Fischer, foi eleita para a nova Diretoria Executiva do Fórum Nacional de Secretarias Municipais de Administração das Capitais. É a única mulher entre os integrantes da diretoria.

ENTREVISTA

O empresário Raimundo Dantas, que comanda a rede de restaurantes Entre Amigos, é o entrevistado da coluna de amanhã.

Guilherme Cavalcanti, Paula Meira e Urbano Vitalino Neto durante evento em Gravatá - Artigo Pessoal

EM FOZ

Adênio Vilela e Dandarah Cavalcanti retornam de Foz do Iguaçu, encantados com a beleza do Belmond Hotel das, onde ficaram hospedados.

SANTA MARIA

Dentro das comemorações dos seus 70 anos, o Colégio Santa Maria recebe amanhã, no seu teatro, o Maestro João Carlos Martins e o poeta Gabriel Chalita.

André Rio e Ana Cristina França, no Spettus Premium - Gleyson Ramos

VINHOS

Neymar vai lançar marca de vinho com sua grife, a “Le Prince”. O brasileiro Dirceu Viana Júnior, que mora em Londres, é reconhecido expert na matéria, vai cuidar de todo o projeto.

UNICAP

O padre Antônio Tabosa é o novo vice-reitor da Universidade Católica de Pernambuco.

COPA

O Governo enviou à Alepe um Projeto de Lei para adequar a legislação estadual às exigências da Copa do Mundo Feminina, com medidas envolvendo segurança, mobilidade, comunicação e administração.

TURISMO GLOBAL

A Arábia Saudita lidera o ranking mundial de crescimento no turismo internacional, com alta de 67% nas chegadas de estrangeiros, segundo dados da OCDE. Em volume total de visitantes, a França permanece como o destino mais procurado do mundo.

EXPERIÊNCIA

Tarsila do Amaral ganha sua maior exposição imersiva já realizada no Brasil. “O Brasil de Tarsila”, no novo Nubank Art Lab, em São Paulo. Reúne 70 obras em 14 salas, com projeções em alta definição. O icônico “Abaporu” terá uma sala exclusiva.