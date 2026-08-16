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João Alberto | Notícia

Álvaro Dantas revela as novidades do Ícone

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por JC Publicado em 16/08/2026 às 7:00
Álvaro Dantas
Álvaro Dantas - Arquivo Pessoal

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Dividido entre as unidades do Ícones da Visão do Recife e São Paulo, passando três dias da semana em cada uma, o mestre Álvaro Dantas decidiu dar uma nova destinação à filial do Espinheiro, voltada para consultas. Vai inclusive mudar de nome, passando a integrar uma nova marca ligada ao Ícone. Já a unidade do Recife acaba de receber o mais moderno equipamento de laser do mundo, o “VisuMax 800” da Zeiss, o primeiro em todo o Norte e Nordeste.

Sheila Wanderley/Divulgação
O superintendente Vladimir Melo recebe o empresário Luiz Dória, no SJCC - Sheila Wanderley/Divulgação

LIDERANÇA

A secretária de Administração do Recife, Maíra Fischer, foi eleita para a nova Diretoria Executiva do Fórum Nacional de Secretarias Municipais de Administração das Capitais. É a única mulher entre os integrantes da diretoria.

ENTREVISTA

O empresário Raimundo Dantas, que comanda a rede de restaurantes Entre Amigos, é o entrevistado da coluna de amanhã.

Artigo Pessoal
Guilherme Cavalcanti, Paula Meira e Urbano Vitalino Neto durante evento em Gravatá - Artigo Pessoal

EM FOZ

Adênio Vilela e Dandarah Cavalcanti retornam de Foz do Iguaçu, encantados com a beleza do Belmond Hotel das, onde ficaram hospedados.

SANTA MARIA

Dentro das comemorações dos seus 70 anos, o Colégio Santa Maria recebe amanhã, no seu teatro, o Maestro João Carlos Martins e o poeta Gabriel Chalita.

Gleyson Ramos
André Rio e Ana Cristina França, no Spettus Premium - Gleyson Ramos

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VINHOS

Neymar vai lançar marca de vinho com sua grife, a “Le Prince”. O brasileiro Dirceu Viana Júnior, que mora em Londres, é reconhecido expert na matéria, vai cuidar de todo o projeto.

UNICAP

O padre Antônio Tabosa é o novo vice-reitor da Universidade Católica de Pernambuco.

COPA

O Governo enviou à Alepe um Projeto de Lei para adequar a legislação estadual às exigências da Copa do Mundo Feminina, com medidas envolvendo segurança, mobilidade, comunicação e administração.

TURISMO GLOBAL

A Arábia Saudita lidera o ranking mundial de crescimento no turismo internacional, com alta de 67% nas chegadas de estrangeiros, segundo dados da OCDE. Em volume total de visitantes, a França permanece como o destino mais procurado do mundo.

EXPERIÊNCIA

Tarsila do Amaral ganha sua maior exposição imersiva já realizada no Brasil. “O Brasil de Tarsila”, no novo Nubank Art Lab, em São Paulo. Reúne 70 obras em 14 salas, com projeções em alta definição. O icônico “Abaporu” terá uma sala exclusiva.

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