Novidades gastronômicas do RioMar, na TV Jornal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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O empresário Luiz Dória, que comanda os restaurantes Tokai, Lotti e Miss Koh, no RioMar, é entrevistado do “João Alberto na Jornal”, hoje, às 18h50, na TV Jornal. Fala das novidades da casa, incluindo espaços de eventos no Lotti e Miss Koh. E antecipa para 2027 a chegada de um restaurante francês, em parceria com o chef Alain Poletto, que tem estrela Michelin, do restaurante Bistrô de Paris, em São Paulo.

Fábio Menezes, Francisco Cunha e Ricardo de Almeida, sócios da TGI, recebem Tânia Bacelar, no lançamento do livro "Pernambuco em Perspectiva" - Arquivo Pessoal

SUAPE

Armando Monteiro Neto comandou reunião com o CEO do Tecon Suape, Thomas Lima, e o vice-presidente Regional das Américas do grupo ICTSI, Anders Kjeldsen. Encontro tratou das perspectivas para os próximos anos, com destaque para a manutenção dos investimentos da empresa em Suape.

A queridíssima Maria Lecticia Cavalcanti, aniversariante de hoje - Arquivo Pessoal

DESIGNER

Com proposta arquitetônica contemporânea e ambientes voltados à experimentação, o “Studio Kohler by Antonino” tem a proposta de se tornar ponto de encontro para arquitetos, designers, construtoras e profissionais do mercado premium. Será inaugurado no dia 25, na Imbiribeira, com a presença de Brunno Antonino, fundador da Antonino, e o diretor da Kohler, Roberto Riolobos.

A publicitária Marta Lima, em café da manhã em São Paulo com o escritor Fernando Morais - Arquivo Pessoal

CAMPANHAS

Lula lança sua campanha de reeleição, amanhã, no Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Já Flávio Bolsonaro, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

LIVRO

Cláudia Cavalcanti lançou seu segundo livro de ficção, Espaço Aéreo. Tem como pano de fundo o acidente com o voo AF447, que fazia a rota Rio-Paris e caiu no Oceano Atlântico, em 2009.

PARCERIA

À frente do Ministério do Empreendedorismo, Danilo Cabral articula parceria para levar o Go Recife, projeto da Prefeitura do Recife, à escala federal. A plataforma conecta oportunidades de serviços no poder público a pessoas que prestam esses serviços. A ideia é transformar a iniciativa em política pública.

FUTEBOL

As regras implantadas pela Fifa na Copa do Mundo, para evitar retardamentos nas partidas, passam a valer na rodada deste fim de semana, nas séries A e B. Na reunião não foi abordado o Paula para reidratação de três minutos, que nem a Fifa oficializou em todas as suas competições.

E-COMMERCE

A Shopee, plataforma de comércio eletrônico, anunciou a modalidade Turbo, novo serviço de entregas que permitirá o recebimento de determinados produtos em até quatro horas. A princípio, a fase será na Grande São Paulo.

INDICAÇÃO

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama estreia, no dia 24 de setembro, o podcast “A Great Book with Barack Obama”, série de seis episódios em que compartilha obras que marcaram sua trajetória e influenciaram sua maneira de enxergar o mundo.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “De todas as coisas humanas única que tem seu fim em si mesma, é a arte.” (Machado de Assis)

GILSON Machado vai participar do lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro, amanhã, no Rio de Janeiro.

HOJE, o RioMar promove aula de spinning para convidados na varanda panorâmica do mall, como parte da Semana RioMar de Bem com a Vida.

LAMENTADO o falecimento do coronel Nelson Lucena, que foi comandante da Polícia Militar de Pernambuco.

RAPHA Vasconcellos convida para sua parrilada de frutos do mar, que acontece todo sábado no Moendo na Laje.

O ATELIÊ recifense Vert participou da Bridal Fashion Week Barcelona, um dos principais eventos internacionais de moda noiva.

ANIVERSÁRIOS

Cláudia Freyre, Denise Maia Chagas, Dinara Galvão, Lourdes Chalegre, Marcos Queiroz, Maria Lectícia Cavalcanti, Moíses Wolfenson, Mônica Zirpoli Sobral, Paulo André Alves, Paulo Morais Raimundo Pimentel e Wilka Vilela.