Novo cônsul dos Estados Unidos é muito experiente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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O novo cônsul dos Estados Unidos em Pernambuco, Kyle Richardson, é um diplomata muito experiente, tendo ocupado importantes missões na Colômbia, Egito, Indonésia, Iraque e México. Estava servindo em Washington comandando o Conselho de Examinadores que avalia candidatos que buscavam ingressar na próxima geração da diplomacia do Departamento de Estado dos EUA. Ele fala fluentemente português, que aprendeu quando atuou como vice-conselheiro político na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, entre 2016 e 2019. Ele é casado e tem uma filha.

Registro de Guilhermina Bezerra e Valmir Gomes curtindo dias no Rio de Janeiro - Arquivo pessoal

PRESTÍGIO

Entre os que prestigiaram a homenagem ao ministro Jorge Messias na Faculdade de Direito do Recife, o ministro José Múcio Monteiro, a governadora Raquel Lyra, o prefeito do Recife, Victor Marques, o reitor da UFPE Alfredo Gomes, o presidente do TRF da 5ª Região, Roberto Machado, o ex-presidente do INSS, Renato Vieira.

MANAUS

O desembargador Francisco Bandeira de Mello, presidente do TJPE, está em Manaus, participando de encontro dos presidentes de tribunais de todo o país.

LANÇAMENTO

A Editora Dialética lançou o novo livro do jurista Adeildo Nunes, “Processo e Execução Penal”, obra inédita no país sobre o tema. Pode ser adquirido na Amazon.

SBT NEWS

Mônica D’Alfonso, que atua há 21 anos no SBT, assumiu a direção de redação do SBT News. Ao longo de sua trajetória na emissora, tornou-se editora-chefe do SBT Brasil, assumindo depois a chefia de redação, ampliando sua atuação também para o jornalismo digital e para a estratégia do SBT News.

CURIOSIDADE

Fundada em 11 de agosto de 1946, a UFPE, instituição, nasceu como Universidade do Recife e, em 1967, foi integrada ao sistema federal de educação, passando a se chamar Universidade Federal de Pernambuco.

CLIMA

Em sessão na Alepe, o deputado Joã O prefeito Victor Marques com o ministro Jorge Messias, na homenagem que o advogado-geral da União recebeu na Faculdade de Direito do Recife - Arquivo pessoal o Paulo alertou para os efeitos do “Super El Niño” no Nordeste. Segundo ele, o número de municípios em situação de seca severa passou de 70 para 248 em poucos meses.

ELAS

Mércia Moura e Marisa Moura Rabelo preparam coquetel para receber convidadas de destaque do universo feminino na Marie Mercié do Shopping Recife, onde apresentam a nova coleção da grife pernambucana, no dia 19.

Desembargador Stênio Neiva e Isabela, no aniversário do TJPE - Sheila Wanderley/Divulgação

ATLETAS

O RioMar Recife promove, no dia 20 de agosto, no Teatro RioMar, um encontro sobre performance nos treinos e corridas. Terá participação do educador físico e influenciador nacional de wellness Chico Salgado e da maratonista Maria Matos, única brasileira a correr sete maratonas nos sete continentes.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências.” (Pablo Neruda)

FERNANDA Torres tem data marcada para retornar ao Recife: nos dias 2 e 3 de setembro, para apresentar A Casa dos Budas Ditosos, no Teatro Guararapes.

O TRIBUNAL de Contas de Pernambuco passa a integrar a coordenação da Rede Nacional de Controle Externo pela Proteção das Mulheres, lançada no Rio de Janeiro.

CLÁUDIA Cavalcanti lança amanhã, na Livraria do Jardim, o livro “Espaço Aéreo”.

JOÃO Gomes se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio, na Casa Natura Musical, em São Paulo, no dia 20 de agosto.

ANIVERSÁRIOS

Ary Avellar Diniz Júnior, Eduardo Henrique do Ó, Fred Jordão, Lúcia Roberta Dumaresq Valle, Luiz Otávio Vieira da Silva, Manoel Nunes Filho, Meyrielle Abrantes, Mônica Carvalho, Ricardo Serpa, Socorro Ramos e Tereza Cristina Meira Lins.