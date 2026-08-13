Novo cônsul dos Estados Unidos é muito experiente
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O novo cônsul dos Estados Unidos em Pernambuco, Kyle Richardson, é um diplomata muito experiente, tendo ocupado importantes missões na Colômbia, Egito, Indonésia, Iraque e México. Estava servindo em Washington comandando o Conselho de Examinadores que avalia candidatos que buscavam ingressar na próxima geração da diplomacia do Departamento de Estado dos EUA. Ele fala fluentemente português, que aprendeu quando atuou como vice-conselheiro político na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, entre 2016 e 2019. Ele é casado e tem uma filha.
PRESTÍGIO
Entre os que prestigiaram a homenagem ao ministro Jorge Messias na Faculdade de Direito do Recife, o ministro José Múcio Monteiro, a governadora Raquel Lyra, o prefeito do Recife, Victor Marques, o reitor da UFPE Alfredo Gomes, o presidente do TRF da 5ª Região, Roberto Machado, o ex-presidente do INSS, Renato Vieira.
MANAUS
O desembargador Francisco Bandeira de Mello, presidente do TJPE, está em Manaus, participando de encontro dos presidentes de tribunais de todo o país.
LANÇAMENTO
A Editora Dialética lançou o novo livro do jurista Adeildo Nunes, “Processo e Execução Penal”, obra inédita no país sobre o tema. Pode ser adquirido na Amazon.
SBT NEWS
Mônica D’Alfonso, que atua há 21 anos no SBT, assumiu a direção de redação do SBT News. Ao longo de sua trajetória na emissora, tornou-se editora-chefe do SBT Brasil, assumindo depois a chefia de redação, ampliando sua atuação também para o jornalismo digital e para a estratégia do SBT News.
CURIOSIDADE
Fundada em 11 de agosto de 1946, a UFPE, instituição, nasceu como Universidade do Recife e, em 1967, foi integrada ao sistema federal de educação, passando a se chamar Universidade Federal de Pernambuco.
CLIMA
Em sessão na Alepe, o deputado João Paulo alertou para os efeitos do “Super El Niño” no Nordeste. Segundo ele, o número de municípios em situação de seca severa passou de 70 para 248 em poucos meses.
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ELAS
Mércia Moura e Marisa Moura Rabelo preparam coquetel para receber convidadas de destaque do universo feminino na Marie Mercié do Shopping Recife, onde apresentam a nova coleção da grife pernambucana, no dia 19.
ATLETAS
O RioMar Recife promove, no dia 20 de agosto, no Teatro RioMar, um encontro sobre performance nos treinos e corridas. Terá participação do educador físico e influenciador nacional de wellness Chico Salgado e da maratonista Maria Matos, única brasileira a correr sete maratonas nos sete continentes.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências.” (Pablo Neruda)
FERNANDA Torres tem data marcada para retornar ao Recife: nos dias 2 e 3 de setembro, para apresentar A Casa dos Budas Ditosos, no Teatro Guararapes.
O TRIBUNAL de Contas de Pernambuco passa a integrar a coordenação da Rede Nacional de Controle Externo pela Proteção das Mulheres, lançada no Rio de Janeiro.
CLÁUDIA Cavalcanti lança amanhã, na Livraria do Jardim, o livro “Espaço Aéreo”.
JOÃO Gomes se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio, na Casa Natura Musical, em São Paulo, no dia 20 de agosto.
ANIVERSÁRIOS
Ary Avellar Diniz Júnior, Eduardo Henrique do Ó, Fred Jordão, Lúcia Roberta Dumaresq Valle, Luiz Otávio Vieira da Silva, Manoel Nunes Filho, Meyrielle Abrantes, Mônica Carvalho, Ricardo Serpa, Socorro Ramos e Tereza Cristina Meira Lins.