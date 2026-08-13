As pesquisas sobre as duas vagas no Senado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Muita expectativa em torno das próximas pesquisas eleitorais do Datafolha e Quaest, principalmente para saber o resultado na disputa pelo Senado, que está embolada com cinco candidatos com chance de ocupar as duas vagas: Humberto Costa, Eduardo da Fonte, Marília Arraes, Túlio Gadelha e José Mendonça Filho.

Na aposição do seu retrato na galeria dos ex-presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o desembargador Ricardo Paes Barreto com esposa Sandra e as filhas Nathália e Brenda - Sheila Wanderley/Divulgação

VINHOS

A famosa grife de artigos de couro Jorge Bischoff tem agora uma linha de vinhos premium, fabricados em Mendoza, na Argentina. Lançamento no Recife foi em jantar harmonizado na “Toscana Forneria”, comandando por Cássia e Cinthia Alves, franqueadas da marca.

O JUIZ

A Uefa deu um tapa de luva na Fifa, na final da Supercopa da Europa, ontem, entre Paris Saint Germain e Aston Villa, em Salzburgo, na Áustria. Escalou para comandar a partida o juiz somali Omar Artan, considerado o melhor juiz da África, que foi impedido de entrar nos Estados Unidos na Copa do Mundo.

NO RIOMAR

A 5ª Expô Preta RioMar acontecerá de hoje a domingo com entrada gratuita, no RioMar Recife, promovida pelo Instituto JCPM de Compromisso Social.

VICE

Eduardo Bolsonaro comemorou a escolha do polêmico Alfredo Gaspar, para vice na chapa do irmão Flávio Bolsonaro. Para ele, não compensaria fazer o impeachment do irmão.

Desembargador Ruy Salathiel e general Carlos Machado, homenageados no aniversário do Tribunal de Justiça de Pernambuco - Sheila Wanderley/Divulgação

GASTRÔ

Abdo Vila Nova anuncia novidade para o The People Restô Bar: a versão Express da casa, que será instalada no Shopping Tacaruna, com previsão de inauguração para o fim de setembro.

ELEIÇÕES

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Kassio Nunes Marques, reúne hoje os demais ministros da Corte para alinhar os critérios que deverão orientar o julgamento de casos envolvendo o uso de Inteligência Artificial nas eleições deste ano.

IA

O Gemini, plataforma de inteligência artificial do Google, ultrapassou a marca de um bilhão de usuários ativos mensais e tornou-se o produto de crescimento mais rápido da história da empresa.

O advogado Marcelo Bitu recebendo a Comenda do Mérito Eleitoral Frei Caneca, ao lado da esposa Cecilia Lucena e do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Des. Fernando Cerqueira e sua Zulene Norberto - Arquivo Pessoal

TALK

A jornalista Jô Mazzarolo comanda talk, dia 27 de agosto, no Chicama do Cabanga Iate Clube, sobre liderança e comunicação, com harmonização de vinhos.

CRAQUE

O Real Madrid divulgou a numeração do elenco para a temporada 2026/27, e Endrick ganhou destaque: de volta ao clube após empréstimo ao Lyon, o atacante brasileiro vestirá a tradicional camisa 9, destinada aos centroavantes em destaque.

LUXO

A YSL Beauty acaba de estrear oficialmente no TikTok Shop Brasil, sendo a primeira grife de beleza inspirada na alta-costura a desembarcar na plataforma no país.

