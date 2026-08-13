As pesquisas sobre as duas vagas no Senado
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Muita expectativa em torno das próximas pesquisas eleitorais do Datafolha e Quaest, principalmente para saber o resultado na disputa pelo Senado, que está embolada com cinco candidatos com chance de ocupar as duas vagas: Humberto Costa, Eduardo da Fonte, Marília Arraes, Túlio Gadelha e José Mendonça Filho.
VINHOS
A famosa grife de artigos de couro Jorge Bischoff tem agora uma linha de vinhos premium, fabricados em Mendoza, na Argentina. Lançamento no Recife foi em jantar harmonizado na “Toscana Forneria”, comandando por Cássia e Cinthia Alves, franqueadas da marca.
O JUIZ
A Uefa deu um tapa de luva na Fifa, na final da Supercopa da Europa, ontem, entre Paris Saint Germain e Aston Villa, em Salzburgo, na Áustria. Escalou para comandar a partida o juiz somali Omar Artan, considerado o melhor juiz da África, que foi impedido de entrar nos Estados Unidos na Copa do Mundo.
NO RIOMAR
A 5ª Expô Preta RioMar acontecerá de hoje a domingo com entrada gratuita, no RioMar Recife, promovida pelo Instituto JCPM de Compromisso Social.
VICE
Eduardo Bolsonaro comemorou a escolha do polêmico Alfredo Gaspar, para vice na chapa do irmão Flávio Bolsonaro. Para ele, não compensaria fazer o impeachment do irmão.
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GASTRÔ
Abdo Vila Nova anuncia novidade para o The People Restô Bar: a versão Express da casa, que será instalada no Shopping Tacaruna, com previsão de inauguração para o fim de setembro.
ELEIÇÕES
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Kassio Nunes Marques, reúne hoje os demais ministros da Corte para alinhar os critérios que deverão orientar o julgamento de casos envolvendo o uso de Inteligência Artificial nas eleições deste ano.
IA
O Gemini, plataforma de inteligência artificial do Google, ultrapassou a marca de um bilhão de usuários ativos mensais e tornou-se o produto de crescimento mais rápido da história da empresa.
TALK
A jornalista Jô Mazzarolo comanda talk, dia 27 de agosto, no Chicama do Cabanga Iate Clube, sobre liderança e comunicação, com harmonização de vinhos.
CRAQUE
O Real Madrid divulgou a numeração do elenco para a temporada 2026/27, e Endrick ganhou destaque: de volta ao clube após empréstimo ao Lyon, o atacante brasileiro vestirá a tradicional camisa 9, destinada aos centroavantes em destaque.
LUXO
A YSL Beauty acaba de estrear oficialmente no TikTok Shop Brasil, sendo a primeira grife de beleza inspirada na alta-costura a desembarcar na plataforma no país.