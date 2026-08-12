Medalha Joaquim Nabuco será entregue pela Alepe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O presidente Álvaro Porto convida para a entrega da Medalha Joaquim Nabuco Classe Ouro, dia 19, no Plenário Governador Eduardo Campos, na sede da Assembleia Legislativa. Entre os agraciados de 2025, Maria Lecticia Cavalcanti, Francisco Bandeira de Mello, João Lyra Neto, Fernando Bezerra Coelho, Vicente Jorge Rodrigues, Carolina Oliveira, Fernando Dueire e a Neoenergia Pernambuco.

O empresário Halim Nagem, ao receber a Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado, ladeado pelos presidentes Fernando Cerqueira, do TRE, e Francisco Bandeira de Mello, do TJPE, no aniversário do Tribunal de Justiça de Pernambuco - Sheila Wanderley/Divulgação

NESTE ANO

Receberão a comenda na edição 2026 Bruno Veloso, Kleber Mendonça Filho, André de Paula, Marina Wanderley de Carvalho, José Ferreira de Carvalho, Benzer Nunes da Silva, Thompson de Andrade Pedrosa, Júlio Marques da Rocha, Fernanda Pessoa, Júlio Marques da Rocha, Waldemar Borges (in memoriam), o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora e o Instituto do Fígado e Transplante de Pernambuco.

MISSA

Devido à intensa programação de ontem, o Tribunal de Justiça de Pernambuco transferiu para hoje a tradicional Missa de Ação de Graças, que acontece no dia do aniversário da instituição. O presidente Francisco Bandeira de Mello e vários membros da Corte estarão às 12h, na Igreja da Madre de Deus, para a missa celebrada pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Nereudo Freire.

A ministra do Superior Tribunal de Justiça Maria Thereza de Assis Moura, com o marido Tobias Szylit, ao receber a Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado do TJPE ontem - Sheila Wanderley/Divulgação Os desembargadores Marcelo Russel e Valéria Wanderley, no aniversário do TJPE - Sheila Wanderley/Divulgação

SALA DO CHEF

Nayara e Luiz Doria recebem amigos hoje, às 18h, para a inauguração da Sala do Chef, no restaurante Miss Koh, no RioMar. Será um ambiente exclusivo para receber experiências gastronômicas, encontros corporativos e eventos especiais. A cozinha será assinada pelo chef Tsuyoshi Mueqkami, estrelado pelo Michelin.

OITENTINHA

Roberto Granja comemora 80 anos hoje em Orlando, onde mora há 35 anos. Teve intensa participação no turismo pernambucano, como diretor da Banorte Turismo e como fundador, ao meu lado e do jornalista Augusto Boudoux, do Grupo de Amigos do Turismo de Pernambuco, que presidiu por muitos anos, antes de se mudar para os Estados Unidos.

PROFESSOR

Inácio Feitosa foi homenageado com o título de Professor Honorário da Faculdade de Belo Jardim, após sua participação na Aula Magna sobre empreendedorismo e competências do futuro. O reconhecimento foi entregue pelo diretor-presidente da instituição, Antônio Henrique Habib Carvalho.

NOVO DESAFIO

Edson Cedraz, sócio e diretor da Deloitte, foi homenageado pelo LIDE Pernambuco em jantar no Restaurante Mirage, pela contribuição de sete anos à entidade. Em breve, embarca para São Paulo, onde irá assumir nacionalmente as soluções de Strategy, Risk & Transactions da Deloitte Brasil.

RELEITURAS

A cantora e compositora pernambucana Letícia Bastos lançou um álbum com releituras de clássicos do forró. O trabalho reúne versões de “Se Tu Quiser”, de Xico Bizerra, “Boiadeiro”, eternizada por Gonzagão, e “Crina Negra”, de Robertinho do Recife.

OFICIAL

Após anunciar que voltaria aos trabalhos, a peça que reúne Regina Duarte e a filha, Gabriela Duarte, ganhou confirmação. As duas estarão na comédia “A Filha da...”. A montagem celebra os 80 anos de vida e 70 de carreira da atriz.

CURIOSIDADE

A Universidade do Recife, fundada em 11 de agosto de 1946, completa 80 anos de sua unificação universitária. Em 1967, foi integrada ao sistema federal de educação e passou a se chamar Universidade Federal de Pernambuco. Embora celebre oito décadas como universidade, a instituição soma oficialmente 199 anos de história, iniciados com a criação da Faculdade de Direito do Recife, em 1827.