Medalha Joaquim Nabuco será entregue pela Alepe
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O presidente Álvaro Porto convida para a entrega da Medalha Joaquim Nabuco Classe Ouro, dia 19, no Plenário Governador Eduardo Campos, na sede da Assembleia Legislativa. Entre os agraciados de 2025, Maria Lecticia Cavalcanti, Francisco Bandeira de Mello, João Lyra Neto, Fernando Bezerra Coelho, Vicente Jorge Rodrigues, Carolina Oliveira, Fernando Dueire e a Neoenergia Pernambuco.
NESTE ANO
Receberão a comenda na edição 2026 Bruno Veloso, Kleber Mendonça Filho, André de Paula, Marina Wanderley de Carvalho, José Ferreira de Carvalho, Benzer Nunes da Silva, Thompson de Andrade Pedrosa, Júlio Marques da Rocha, Fernanda Pessoa, Júlio Marques da Rocha, Waldemar Borges (in memoriam), o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora e o Instituto do Fígado e Transplante de Pernambuco.
MISSA
Devido à intensa programação de ontem, o Tribunal de Justiça de Pernambuco transferiu para hoje a tradicional Missa de Ação de Graças, que acontece no dia do aniversário da instituição. O presidente Francisco Bandeira de Mello e vários membros da Corte estarão às 12h, na Igreja da Madre de Deus, para a missa celebrada pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Nereudo Freire.
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SALA DO CHEF
Nayara e Luiz Doria recebem amigos hoje, às 18h, para a inauguração da Sala do Chef, no restaurante Miss Koh, no RioMar. Será um ambiente exclusivo para receber experiências gastronômicas, encontros corporativos e eventos especiais. A cozinha será assinada pelo chef Tsuyoshi Mueqkami, estrelado pelo Michelin.
OITENTINHA
Roberto Granja comemora 80 anos hoje em Orlando, onde mora há 35 anos. Teve intensa participação no turismo pernambucano, como diretor da Banorte Turismo e como fundador, ao meu lado e do jornalista Augusto Boudoux, do Grupo de Amigos do Turismo de Pernambuco, que presidiu por muitos anos, antes de se mudar para os Estados Unidos.
PROFESSOR
Inácio Feitosa foi homenageado com o título de Professor Honorário da Faculdade de Belo Jardim, após sua participação na Aula Magna sobre empreendedorismo e competências do futuro. O reconhecimento foi entregue pelo diretor-presidente da instituição, Antônio Henrique Habib Carvalho.
NOVO DESAFIO
Edson Cedraz, sócio e diretor da Deloitte, foi homenageado pelo LIDE Pernambuco em jantar no Restaurante Mirage, pela contribuição de sete anos à entidade. Em breve, embarca para São Paulo, onde irá assumir nacionalmente as soluções de Strategy, Risk & Transactions da Deloitte Brasil.
RELEITURAS
A cantora e compositora pernambucana Letícia Bastos lançou um álbum com releituras de clássicos do forró. O trabalho reúne versões de “Se Tu Quiser”, de Xico Bizerra, “Boiadeiro”, eternizada por Gonzagão, e “Crina Negra”, de Robertinho do Recife.
OFICIAL
Após anunciar que voltaria aos trabalhos, a peça que reúne Regina Duarte e a filha, Gabriela Duarte, ganhou confirmação. As duas estarão na comédia “A Filha da...”. A montagem celebra os 80 anos de vida e 70 de carreira da atriz.
CURIOSIDADE
A Universidade do Recife, fundada em 11 de agosto de 1946, completa 80 anos de sua unificação universitária. Em 1967, foi integrada ao sistema federal de educação e passou a se chamar Universidade Federal de Pernambuco. Embora celebre oito décadas como universidade, a instituição soma oficialmente 199 anos de história, iniciados com a criação da Faculdade de Direito do Recife, em 1827.