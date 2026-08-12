Livro destaca carreira de Eleumar Martorelli
Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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João Humberto Frederico José, Vitório Marcelino, Sérgio Bartolomeu e Eleuberto Antônio Martorelli recebem amigos hoje, às 18h, no restaurante Chicama, na sede do Cabanga, para o lançamento do livro “Eleumar Martorelli, o Engenheiro Além do Seu Tempo”. Escrito pela jornalista Renata Echeverria e pelo arquiteto Ricardo J. Pessôa de Melo, destaca retrato da vida pessoal, acadêmica e profissional de Eleumar Martorelli, um dos maiores engenheiros calculistas da história de Pernambuco.
VIAGENS
Márcia Rushansky, legenda do turismo pernambucano assinala os 50 anos de experiências em viagens pelo mundo no livro “Hello People”, da Editora Caroâ. Lançamento será na próxima terça-feira, das 18h às 21h, no restaurante Bargaço.
IMOBILIÁRIAS
O presidente Leonardo Pessoa de Queiroz comanda hoje, o Conexão Ademi, em jantar no restaurante “Voar”, reunindo o mercado imobiliário do estado. Fábio Tadeu Araújo, CEO da Brain Inteligência Estratégica, vai apresentar dados inéditos da pesquisa sobre lançamentos, vendas e estoque de imóveis referentes ao 2º trimestre de 2026 no Recife e na Região Metropolitana.
NOVO DESAFIO
O engenheiro André Santos, que ocupava o cargo de superintendente técnico da Neoenergia Pernambuco, assumiu a presidência da Neoenergia Brasília.
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NO MÉXICO
O ortopedista Leonardo Monteiro, especialista em cirurgia do joelho, e que foi diretor médico do Sport, por muitos anos, segue hoje para a Cidade do México, onde participará de treinamento internacional se técnicas avançadas de preservação articular e tratamento de lesões de cartilagem e menisco.
ARTE
Camila Gusmão e Lenny Niemeyer reúnem convidadas hoje a tarde, na Oficina Cerâmica Francisco Brennand para uma visita guiada ao ateliê de Francisco e a exposição da Bienal itinerante.
ATENÇÃO
Os institutos biológicos e marinhos de Pernambuco estão em alerta. Nos últimos dias, foram encontrados mortos um boto-cinza, um filhote de baleia e tartarugas em praias do litoral pernambucano, entre elas Boa Viagem e Paiva. A ocorrência chama a atenção.
FILME
Estrelado por Wagner Moura e Greta Lee, A Última Casa chegou à poucos dias na Netflix e já ocupa o primeiro lugar entre os filmes mais vistos da plataforma. Apesar da boa audiência, o longa não vem conquistando a crítica especializada.
FENEARTE
A Fenearte já tem data para acontecer no próximo ano: será entre os dias 7 e 18 de julho, de 2027 no Pernambuco Centro de Convenções.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Tornamo-nos velho muito cedo e sábios muito tarde.” (Benjamin Franklin)
- QUEM recebe muitos cumprimentos hoje, quando aniversaria, é Rodrigo Pinheiro, prefeito de Caruaru.
- A MINISTRA Carmen Lúcia retomou as atividades docentes após longo tempo dedicada ao Supremo Tribunal Federal, passando a integrar o corpo permanente da FGV Direito Rio.
- KAROL Arruda celebra os três anos do Espaço 46, a galeria aberta que reúne marcas pernambucanas, no RioMar.
- A EXPOSIÇÃO Terravulta inaugura amanhã, na Galeria Amparo 60.
- HOJE é o Dia Internacional da Juventude.
ANIVERSÁRIOS
Ana Cláudia Acioli, Anamaria Carazzai, , Débora Pinho, Francisco Severien, Haldson Cursino, Iolanda Leite, Ivânia de Barros Melo Dias, José Teles, Luciana Mapurunga, Manu Ferreira, Manuel Lopes Farinha, Maria do Rosário Cavalcanti, Maria José Viana, Mauro Ramos, Paulo Fernando Chaves, Paulo Vieira, Rodrigo Pinheiro, Rosana Aguiar Bezerra de Mello e Tatiana Peló Fernandes Vieira.