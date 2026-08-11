Tribunal de Justiça comemora os 204 anos com dois eventos
Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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O presidente Francisco de Mello comanda hoje a comemoração dos 204 anos do Tribunal de Justiça de Pernambuco, às 9h30, no auditório da Escola da Magistratura, sessão solene com a entrega da Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado e Diplomas de Honra ao Mérito a personalidades e funcionários da Corte. Às 15h, no Palácio da Justiça, teremos a cerimônia de aposição da fotografia do desembargador Ricardo Paes Barreto na galeria dos ex-presidentes.
JOVEM GUARDA
Foi sucesso a festa que lembrou os Encontros de Brotos, na sede do Internacional, que superlotavam a sede do clube nas noites dos domingos. Entre os que foram reviver o período, Pedro Corrêa Neto, Bóris Berenstein, Ricardo Peixoto, Ricardo Serpa, Ricardo Malta, Jacob Berenstein e Fábio Corrêa.
VITÓRIA
O Sport superou a série de nove partidas sem vencer e a fama de azarenta da camisa amarela para vencer o Vila Nova, que tem como técnico Guto Ferreira, que dirigiu o rubro-negro pernambucano em duas oportunidades.
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CEMITÉRIO
O Grupo “Morada”, que tem dois cemitérios, o “Morada da Paz” e o “Morada da Paz Pet”, em Paulista, inaugura sua terceira unidade na Região Metropolitana do Recife. É o “Morada da Paz Essencial”, numa área de 8,10 hectares, no Engenho São Joaquim, em Jaboatão dos Guararapes. Vai ter uma estrutura completa, incluindo crematório.
CAMPANHA
Miguel Coelho passou o final de semana visitando bases políticas, incrementando sua candidatura a deputado federal, junto com o irmão Fernando Bezerra Filho. Pretendem repetir Eduardo da Fonte e José Mendonça, que se elegeram junto com os filhos.
TROCA
A nota sobre Antônio Lavareda publicada anteriormente continha uma informação desatualizada. A atual esposa dele é Cacyone Gomes.
MUNDIAL
O francês René Frydman, pioneiro da reprodução assistida e ligado ao nascimento do primeiro bebê de proveta da França, em 1982, estará no Recife para o 30º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida. O encontro será presidido pela médica Altina Castelo Branco.
DESTAQUE
Pernambuco ganhou destaque nacional ao ser citado em dois debates eleitorais realizados em São Paulo e no Ceará. No debate paulista, Fernando Haddad mencionou o Estado entre os exemplos de bons resultados na educação. Já no Ceará, indicadores relacionados à redução da pobreza em Pernambuco entraram na discussão política, mencionados por Ciro Gomes.
GOSTOS
Em entrevista à Velvet, o jornalista Zeca Camargo revelou suas “obsessões” do momento: o universo latino. Entre os destaques, elegeu o Carnaval do Recife, que ele passou este ano usando a camiseta do Pitombeiras, à semelhança de Wagner Moura em O Agente Secreto.
EVENTO
Gustavo Escobar comanda painel durante o encontro “Limites da Criatividade: Marketing de Emboscada e Propriedade Intelectual no Jurídico”, da Amcham Brasil, com lideranças de todo o Brasil, na próxima semana.