Alunos de Direito criaram o dia de não pagar as contas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Antigamente era um hábito muito comum, no Dia do Advogado, neste 11 de agosto, os estudantes das Faculdade de Direito irem aos restaurantes comerem e beberem do bom e do melhor e saírem sem pagar a conta. Era o chamado “Dia do Pendura". No Recife, alguns donos de restaurantes chegavam a fechar as casas neste dia, para evitar o prejuízo. Outros chamavam a polícia, que nada resolvia, outros alguns recebiam a brincadeira com bom humor. Hoje, ao que parece, o hábito acabou, inclusive com tantas Faculdade de Direito funcionando que não haveria restaurantes para tantos alunos.

Ao receber a Medalha do Mérito Eleitoral Frei Caneca do TRE de Pernambuco, Drayton Nejaim, ladeado pelos desembargadores Marcelo Labanca e Fernando Cerqueira - Arquivo Pessoal

JORGE MESSIAS

O ministro Jorge Messias, advogado-geral da União, estará hoje no Recife. Durante evento no aniversário da Faculdade de Direito do Recife, onde foi aluno, receberá a Medalha do Mérito da instituição. Ganhará também comendas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, do Tribunal de Contas do Estado, da OAB Pernambuco, do Instituto dos Advogados de Pernambuco e da Academia Brasileira de Direito do Trabalho.

Alvirrubro

O desembargador Gabriel Cavalcanti, que faz aniversário hoje, está duplamente feliz. Além de completar idade nova, receberá o título de sócio benemérito do Náutico. Ele recebeu a informação do presidente do conselho deliberativo do clube, Aluísio Xavier. A solenidade de entrega do título será no dia 17.

DVD DO BREGA

Raphaela Santos, um dos destaques do mundo brega, gravou o DVD “Chama no Bregão 2”, no final de semana, no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo. Projeto tem 12 faixas, sendo quatro inéditas e oito regravações.

CINQUENTENÁRIO

A Legião da Boa Vontade, que faz um belíssimo trabalho social no bairro dos Coelhos, atendendo 220 crianças e adolescentes, e 140 idosos, está assinalando seus 50 anos de presença em Pernambuco.

Marina Maciel com os pais Paulo e Suely Maciel e a professora, escritora e advogada Margarida Cantarelli - Arquivo Pessoal

TRIO DE FERRO

Um fato que não acontecia faz tempo: o Sport, Náutico e Santa Cruz não foram derrotados no final de semana. O rubro-negro ganhou, o alvirrubro e o tricolor empataram.

ALMOÇO

Para celebrar a cidadania pernambucana de Santiago Yus, presidente da Aena, ele foi recebido no Rancho Carvalho, de Urbano Vitalino Neto, em Gravatá. Estavam também presentes Mendonça Filho, Paula Meira, Eduardo Gouveia, Halim Nagem, Tânia Konrad, Daliana Martins e Geraldo Júlio.

96 ANOS

Dando continuidade às celebrações dos 96 anos, a Orquestra Sinfônica do Recife realiza hoje e amanhã, às 20h, o concerto do Maestro Lanfranco Marcelletti, no Teatro Santa Isabel.

Cesar Santos recebeu a nutricionista Rebeca Pessoa, para gravação de projeto na Oficina do Sabor - Arquivo pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A Humildade é a verdade de nós mesmos.” (Falton Sheen)

“A Humildade é a verdade de nós mesmos.” (Falton Sheen) QUEM foi muito cumprimentado, ontem, quando completou idade nova, foi Sivaldo Albino, prefeito de Garanhuns.

HOJE é o dia do Advogado, da Televisão, do Estudante, do Garçom e da Consciência Nacional.

A CIDADE de São Paulo tem a maior frota de helicópteros do mundo, com 500 aeronaves, à frente de Nova York e Tóquio.

LUCIANA Mapurunga celebra nova idade nesta quarta-feira, com festa no Chicama.

MUITAS homenagens ontem para o ex-governador Eduardo Campos, que completaria 61 anos.

ANIVERSÁRIOS Alípio Tenório Filho, Ana Lúcia Andrade, Andréa Albuquerque, Danilo Portela, Débora Nascimento, Fred Oliveira, Frederico Jucá, Gabriel Cavalcanti Filho, Girley Brasileiro, Inaro Fontan Pereira, Jack Ayres Neto, Joana Rozowykwiat, Lizete Maioli, Luciano Almeida, Paulo Fernando Craveiro, Plínio Pimentel Filho, Ruy do Rego Barros Rocha.

