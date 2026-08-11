Alunos de Direito criaram o dia de não pagar as contas
Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Antigamente era um hábito muito comum, no Dia do Advogado, neste 11 de agosto, os estudantes das Faculdade de Direito irem aos restaurantes comerem e beberem do bom e do melhor e saírem sem pagar a conta. Era o chamado “Dia do Pendura". No Recife, alguns donos de restaurantes chegavam a fechar as casas neste dia, para evitar o prejuízo. Outros chamavam a polícia, que nada resolvia, outros alguns recebiam a brincadeira com bom humor. Hoje, ao que parece, o hábito acabou, inclusive com tantas Faculdade de Direito funcionando que não haveria restaurantes para tantos alunos.
JORGE MESSIAS
O ministro Jorge Messias, advogado-geral da União, estará hoje no Recife. Durante evento no aniversário da Faculdade de Direito do Recife, onde foi aluno, receberá a Medalha do Mérito da instituição. Ganhará também comendas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, do Tribunal de Contas do Estado, da OAB Pernambuco, do Instituto dos Advogados de Pernambuco e da Academia Brasileira de Direito do Trabalho.
Alvirrubro
O desembargador Gabriel Cavalcanti, que faz aniversário hoje, está duplamente feliz. Além de completar idade nova, receberá o título de sócio benemérito do Náutico. Ele recebeu a informação do presidente do conselho deliberativo do clube, Aluísio Xavier. A solenidade de entrega do título será no dia 17.
DVD DO BREGA
Raphaela Santos, um dos destaques do mundo brega, gravou o DVD “Chama no Bregão 2”, no final de semana, no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo. Projeto tem 12 faixas, sendo quatro inéditas e oito regravações.
CINQUENTENÁRIO
A Legião da Boa Vontade, que faz um belíssimo trabalho social no bairro dos Coelhos, atendendo 220 crianças e adolescentes, e 140 idosos, está assinalando seus 50 anos de presença em Pernambuco.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
TRIO DE FERRO
Um fato que não acontecia faz tempo: o Sport, Náutico e Santa Cruz não foram derrotados no final de semana. O rubro-negro ganhou, o alvirrubro e o tricolor empataram.
ALMOÇO
Para celebrar a cidadania pernambucana de Santiago Yus, presidente da Aena, ele foi recebido no Rancho Carvalho, de Urbano Vitalino Neto, em Gravatá. Estavam também presentes Mendonça Filho, Paula Meira, Eduardo Gouveia, Halim Nagem, Tânia Konrad, Daliana Martins e Geraldo Júlio.
96 ANOS
Dando continuidade às celebrações dos 96 anos, a Orquestra Sinfônica do Recife realiza hoje e amanhã, às 20h, o concerto do Maestro Lanfranco Marcelletti, no Teatro Santa Isabel.
M O V I M E N T O
- BOM DIA: “A Humildade é a verdade de nós mesmos.” (Falton Sheen)
- QUEM foi muito cumprimentado, ontem, quando completou idade nova, foi Sivaldo Albino, prefeito de Garanhuns.
- HOJE é o dia do Advogado, da Televisão, do Estudante, do Garçom e da Consciência Nacional.
- A CIDADE de São Paulo tem a maior frota de helicópteros do mundo, com 500 aeronaves, à frente de Nova York e Tóquio.
- LUCIANA Mapurunga celebra nova idade nesta quarta-feira, com festa no Chicama.
- MUITAS homenagens ontem para o ex-governador Eduardo Campos, que completaria 61 anos.
ANIVERSÁRIOS Alípio Tenório Filho, Ana Lúcia Andrade, Andréa Albuquerque, Danilo Portela, Débora Nascimento, Fred Oliveira, Frederico Jucá, Gabriel Cavalcanti Filho, Girley Brasileiro, Inaro Fontan Pereira, Jack Ayres Neto, Joana Rozowykwiat, Lizete Maioli, Luciano Almeida, Paulo Fernando Craveiro, Plínio Pimentel Filho, Ruy do Rego Barros Rocha.