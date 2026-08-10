Beto Lago lança um livro sobre Supertime da Ilha
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O jornalista Beto Lago lança hoje, às 18h na loja “Cazá” do Sport, na Ilha do retiro, seu novo livro “ O Supertime da Ilha”. A obra, resultado de anos de pesquisas, revisa a inesquecível campanha do Campeonato Pernambucano de 1975, com um elenco de craques, que ficou conhecido como “A Seleção do Nordeste”. Quebrou um jejum de 12 anos sem títulos do rubro-negro numa campanha fantástica comandada pelo presidente Jarbas Guimarães.
SEM ÁLCOOL
Vinícolas do Rio Grande do Sul estão se especializando em produzir vinhos e espumantes sem álcool. Utilizam tecnologia chamada Desalcolização, que exige equipamento de R$ 3 milhões.
DOSE TRIPLA
Mesmo não sendo torcedor de qualquer time, Antônio Lavareda vive cercado de rubro-negros. A mulher, Carla, o filho, Antônio, e o enteado, João.
NO MOMA
O famoso MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York, vai publicar livro em inglês, com 400 páginas, dedicado a Mário Pedrosa, um dos críticos de arte mais importantes da história do Brasil. Vai ter um documento de Luiz Inácio Lula da Silva, com quem Mário Pedrosa participou da criação do PT, em 1980.
COSTUME
A maioria dos motoristas já se adaptou à velocidade máxima de 30 km/h em algumas ruas do Recife, mas muitas multas continuam acontecendo, especialmente na Rua da Madre de Deus, onde foram colocados radares.
NOVIDADE
A galeria Urban Arts, do Rio de Janeiro, inovou na sua agenda: são os clientes que escolhem os artistas que vão expor no espaço.
SOM NA RUA
Embora proibidos, carros de som com mensagens publicitárias continuam circulando em ruas de Boa Viagem, muitas vezes antes das 7h, sem levar em conta as pessoas doentes e idosas.
NO PALCO
Depois da repercussão internacional por sua atuação no filme “Ainda Estou Aqui”, Fernanda Torres retorna aos palcos do teatro. Voltará a mostrar o monólogo “A Casa dos Budas Ditosos”, adaptação do livro de João Ubaldo Ribeiro, em que uma baiana, sem pudores, fala dos seus casos sexuais. Ela pensa em turnê nacional, que incluiria o Recife.
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PORTUGUÊS
Com 214 milhões de habitantes, o Brasil tem cerca de 80% das pessoas que falam a língua portuguesa no mundo.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "Tudo que é bom de passar é ruim de contar. E tudo que é ruim de passar é bom de contar." (Ariano Suassuna)
LARA Secchi atuando como diretora da Diretoria de Relações Institucionais da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados.
ESTÁ com altos índices de ocupação o voo da Ibéria entre o Recife e Madri.
PELO nono ano consecutivo, a Finlândia lidera o Relatório Mundial da Felicidade 2026 como o país mais feliz do mundo.
FAZENDO sucesso o café da manhã que o chef Duca Lapenda implantou no seu “Pomodoro Café”.
FALTA pouco para o centenário da premiação do Oscar. Será em 2028.
ANIVERSARIANTES
Adriana Victor, Ana Lúcia Cavalcanti, Beto Lago, Célia Feitoza, Gabriel Kater, Luciano Raposo, Lúcio Azevedo, Luiz Piauhylino, Márcia Santini, Marconi Thorpe, Mário Beltrão, Moacyr Freire, Múcio Bandeira de Melo Filho, Mustafá Dias, Nara Monte Saraiva, Romero Lacerda, Sílvio Botelho e Tiago Sá.