Beto Lago lança um livro sobre Supertime da Ilha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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O jornalista Beto Lago lança hoje, às 18h na loja “Cazá” do Sport, na Ilha do retiro, seu novo livro “ O Supertime da Ilha”. A obra, resultado de anos de pesquisas, revisa a inesquecível campanha do Campeonato Pernambucano de 1975, com um elenco de craques, que ficou conhecido como “A Seleção do Nordeste”. Quebrou um jejum de 12 anos sem títulos do rubro-negro numa campanha fantástica comandada pelo presidente Jarbas Guimarães.

SEM ÁLCOOL

Vinícolas do Rio Grande do Sul estão se especializando em produzir vinhos e espumantes sem álcool. Utilizam tecnologia chamada Desalcolização, que exige equipamento de R$ 3 milhões.

DOSE TRIPLA

Mesmo não sendo torcedor de qualquer time, Antônio Lavareda vive cercado de rubro-negros. A mulher, Carla, o filho, Antônio, e o enteado, João.

NO MOMA

O famoso MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York, vai publicar livro em inglês, com 400 páginas, dedicado a Mário Pedrosa, um dos críticos de arte mais importantes da história do Brasil. Vai ter um documento de Luiz Inácio Lula da Silva, com quem Mário Pedrosa participou da criação do PT, em 1980.

COSTUME

A maioria dos motoristas já se adaptou à velocidade máxima de 30 km/h em algumas ruas do Recife, mas muitas multas continuam acontecendo, especialmente na Rua da Madre de Deus, onde foram colocados radares.

NOVIDADE

A galeria Urban Arts, do Rio de Janeiro, inovou na sua agenda: são os clientes que escolhem os artistas que vão expor no espaço.

SOM NA RUA

Embora proibidos, carros de som com mensagens publicitárias continuam circulando em ruas de Boa Viagem, muitas vezes antes das 7h, sem levar em conta as pessoas doentes e idosas.

O pintor e escultor Ferreira e a estilista Flora Lima, em evento social - Fernando Machado/Divulgação

NO PALCO

Depois da repercussão internacional por sua atuação no filme “Ainda Estou Aqui”, Fernanda Torres retorna aos palcos do teatro. Voltará a mostrar o monólogo “A Casa dos Budas Ditosos”, adaptação do livro de João Ubaldo Ribeiro, em que uma baiana, sem pudores, fala dos seus casos sexuais. Ela pensa em turnê nacional, que incluiria o Recife.

Vanessa e Carlos Tinoco, um dos casais mais queridos do Recife - Arquivo Pessoal

Ana Moura e Ana Paula Cascão, em recente evento social - Gleyson Ramos/Divulgação

PORTUGUÊS

Com 214 milhões de habitantes, o Brasil tem cerca de 80% das pessoas que falam a língua portuguesa no mundo.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "Tudo que é bom de passar é ruim de contar. E tudo que é ruim de passar é bom de contar." (Ariano Suassuna)

LARA Secchi atuando como diretora da Diretoria de Relações Institucionais da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados.

ESTÁ com altos índices de ocupação o voo da Ibéria entre o Recife e Madri.

PELO nono ano consecutivo, a Finlândia lidera o Relatório Mundial da Felicidade 2026 como o país mais feliz do mundo.

FAZENDO sucesso o café da manhã que o chef Duca Lapenda implantou no seu “Pomodoro Café”.

FALTA pouco para o centenário da premiação do Oscar. Será em 2028.

ANIVERSARIANTES

Adriana Victor, Ana Lúcia Cavalcanti, Beto Lago, Célia Feitoza, Gabriel Kater, Luciano Raposo, Lúcio Azevedo, Luiz Piauhylino, Márcia Santini, Marconi Thorpe, Mário Beltrão, Moacyr Freire, Múcio Bandeira de Melo Filho, Mustafá Dias, Nara Monte Saraiva, Romero Lacerda, Sílvio Botelho e Tiago Sá.