Eduardo Andrade e o desafio de modernizar sem perder a tradição

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Há 62 anos, o Tio Pepe faz parte da memória afetiva e gastronômica do Recife. Fundado pelo espanhol José Garrido Cid como um bar de praia em Boa Viagem, o restaurante atravessou gerações mantendo uma marca registrada: pratos generosos, carnes na brasa, frutos do mar em porções fartas e receitas que permanecem praticamente inalteradas há décadas. Hoje, a casa é administrada por Mirtes Garrido, filha do fundador, e pelo gestor Eduardo Andrade, que modernizaram a operação sem abrir mão da tradição. Nesta entrevista, Eduardo fala sobre a história do restaurante, os desafios de preservar a qualidade ao longo dos anos e os motivos que fazem do Tio Pepe um dos endereços gastronômicos mais tradicionais do Recife.

Registro dos fundadores do Tio Pepe, o espanhol José Garrido e sua esposa, Mirtes, ao lado da filha, Mirtes Garrido, ainda criança - Arquivo pessoal

Qual o nome por trás do Tio Pepe?

O Tio Pepe foi fundado pelo meu tio, um espanhol, José Garrido Cid, veio da Galícia, na Espanha.



E por que ele veio para o Brasil?

Ele tinha parentes que tinham vindo para Recife e originalmente ele foi trabalhar com venda de mercadorias, mas não se aclimatou muito bem, e nesse ínterim, e daí ele conheceu minha tia Mirtes, eles se casaram e resolveram abrir um bar.



E o senhor, há quanto tempo está na gestão?

Estou aqui há 16 anos como gestor — na realidade, eu me aposentei, antes estava na Estiva, eu era atacadista de charque, e me aposentei com 42 anos de idade. E aí o meu propósito foi justamente dar uma longevidade maior ao restaurante e modernizar.



Como foi o processo de passar a administração do restaurante para a geração seguinte?



Foi uma etapa difícil, porque José Garrido adoeceu e a empresa era individual, o que acabou tornando o processo de transição mais complexo. Na época, ele tinha três filhos, mas apenas Mirtes decidiu assumir o negócio. Ela morava na Inglaterra, retornou para Recife diante da situação do pai e resolveu ficar à frente do restaurante, garantindo a continuidade da administração da família. Ela é a proprietária e eu atuo como gestor.



Quanto tempo tem o restaurante, ao todo?



São 62 anos, na realidade. O primeiro era localizado entre a pracinha de Boa Viagem e a praia. E daí permaneceu mais de 10 anos ou 15 anos. Só que como foi requalificado o calçadão de Boa Viagem e tiraram eles de lá. E a gente foi para onde é o Atlante Plaza, o hotel. Depois, a gente veio para cá há 43 anos atrás.



Como era o Tio Pepe quando funcionava como barzinho de praia?



Uma festa. Era lagosta na brasa, camarão na brasa. Então era uma verdadeira fartura de camarão e de lagosta. Inclusive eram colocados em tonéis, que eram armazenados ao lado da churrasqueira, em tonéis com água. E daí, é para churrasqueira, servido apenas com manteiga.



Como foi para você assumir esse novo papel?



Eu tinha me aposentado do meu ramo principal e comecei a frequentar o restaurante. Então, como olhar clínico de espectador do lado de fora, eu comecei a observar que tinha algumas coisas para serem feitas, eu via do ponto de vista do cliente e pensava formas de implantar dentro do restaurante. Sempre tive um olhar mais operacional.



Qual foi a decisão mais difícil que já tomou à frente do restaurante?



Foi a grande reforma realizada entre 2013 e 2014. A obra mexeu profundamente com a estrutura da cozinha, o que exigiu muito planejamento. Mesmo com a modernização, a preocupação foi preservar a essência e o estilo do restaurante. A cozinha é aberta, permitindo que o cliente circule pelo espaço desde a entrada principal, que fica pelo estacionamento. O mesmo acontece na churrasqueira, onde o cliente pode acompanhar o preparo e escolher os cortes e o ponto da carne, participando mais ativamente da experiência.



Qual é o carro-chefe aqui?



A carne de sol. De cada 10 pratos que a gente vende, 5 e 1/2 é carne de sol. O filé de pescada amarela com lombo alto faz muito sucesso e também o filé trifásico.



Como é o filé trifásico?



Ele está no cardápio há mais de 30 anos. Tem três fases: a carne, o cream cheese e o bacon. E ficou assim até hoje — é um sucesso, feito na brasa, inclusive.



Vocês mantêm o mesmo fornecedor de carne de sol há muitos anos?



Sim, há 40 anos.



Como funciona a divisão de responsabilidades entre o senhor e a Mirtes Garrido hoje?



A Mirtes é a criadora de tudo isso, na verdade. Ela é uma artista plástica. Os clientes costumam perguntar para ela: "quem é o arquiteto do restaurante?" e ela responde que é o tempo. Porque isso tudo foi feito durante 40 anos. As compras, as peças — as peças que ela produziu. Não tem, e nunca teve, arquiteto no restaurante.



O que mudou na cozinha e no salão nesses mais de 60 anos, e o que se manteve intocado?



Houve muitas mudanças, foram implantados vários prato. A clientela requisitou essa mudança. Hoje em dia, muitos pratos de camarão, pratos de peixe.Tem a pescada amarela, que é maravilhosa, feita na brasa, com arroz de camarão e batata noisette. Então, esses pratos não existiam antigamente. Na realidade, antigamente era só carne, só frango, filé na brasa.



Na mudança da cozinha, houve uma gourmetização desses pratos com frutos do mar?



Isso. Inclusive, aqui a gente é conhecido por filé de pescada amarela, com lombo alto, e isso a gente só consegu porque eu compro o peixe e mando filetar. Então ele foge do padrão naturalmente do comercial. Os clientes se encantam de saber, na realidade, que é uma coisa diferenciada e também a gramatura nossa das carnes, das proteínas etc.



E como são as porções aqui?



Geralmente você come, aí por aí, três, quatro, cinco camarões etc., e a guarnição já acompanha mais. Aqui não, na realidade, todos os nossos pratos são conhecidos por isso, por serem muito fartos tanto nas guarnições quanto na proteína, principalmente.



Vocês notaram alguma mudança nessa questão depois das canetas emagrecedoras?



A gente notou que houve um crescimento dos pratos individuais. Inclusive, o que é muito curioso é que nós temos o prato individual e, algumas vezes, duas pessoas dividem esse prato.



Como equilibrar a fidelidade da receita original com as exigências que o público tem?



Aqui tem uma coisa bem interessante, tem gente muito longeva, aquela receita original, daqueles pratos que permanecem até hoje, são idênticas. Você pode vir aqui há 5 anos, 10 anos, e vai ser a mesma coisa. Eu tenho também um fator bem interessante: eu tenho não só o olhar, como também o paladar muito clínico. E aí, resultado: só em olhar eu já vejo que alguma coisa está desconforme. E isso é uma coisa, um lema, vamos dizer, um mantra muito forte dentro da empresa: se não saiu legal, recolhe e faz novamente. Inclusive, eu tenho amigos e a família também que me recriminam muito por isso, porque eu gosto de ficar na frente da cozinha, da churrasqueira.



Como conciliar a relação familiar com a relação de trabalho, para que isso não se misture?



Acho que acaba se misturando, acho que é mito falar que "ah, é cada um no seu lugar". Mas veja bem: aqui no Tio Pepe a gente consegue separar um pouco — ou, aliás, separar bastante, porque eu sou encarregado do financeiro, das compras, e a Mirtes é encarregada da decoração, da limpeza, da manutenção, do contato com funcionário, que é muito importante.



Como foi atravessar períodos de crise, como a pandemia?



Tivemos que mudar completamente a estratégia,para sobreviver, eram muitos funcionários. A gente fez o seguinte, peguei o meu cardápio e dei 10% de desconto nele. E a gente botou aqui uma placa: drive-thru, faça seu pedido. Mandei fazer uns cartõezinhos que tinham os 10% e ficavam de frente para o motorista, no para-brisa. No primeiro mês, para você ter ideia, com oito funcionários, abrindo somente o almoço, a gente faturou quase R$ 67.000. No segundo mês, a gente faturou R$ 130.000. No terceiro mês, R$ 170.000. Então foi um negócio assim incrível, porque a margem de lucro foi muito alta, apesar de estar fechado.



O Tio Pepe já teve que lidar com concorrência de novos restaurantes e tendências gastronômicas?



Nunca abriram tantos restaurantes como nesses últimos anos. E casas assim, espetaculares, culinária muito boa. Mas o que acontece, na realidade, é que uma parte desses restaurantes é de modismo — são aqueles pratos elaborados pelos chefs que, às vezes, você não consegue nem distinguir o que é o quê.



E como o Tio Pepe se posiciona diante disso?



A gente vende o sabor, a culinária autêntica. Então, o resultado, logicamente, é que a gente sofreu no começo, mas depois tudo se equilibrou. Porque geralmente esses restaurantes mais novos, o cliente vai por experiência. E quando frustra, aí o resultado é que ele volta às origens. Querendo ou não, como aqui é um restaurante familiar, eu acho que quem vem aqui não deixa de vir. A gente já tá na terceira geração, inclusive — se brincar, já tá indo para a quarta.



O que você acha que fez o Tio Pepe ser visto como parte da identidade gastronômica do Recife?



A qualidade e o que a gente entrega. Não só da parte de insumos, como você vê o visual etc. Por exemplo, por conta de contenção de custos, o pessoal tira o camarão do mar e coloca o de viveiro. A gente já fez o contrário: a gente tinha um determinado prato que era o nosso carro-chefe de camarão, e a gente migrou do viveiro para o do mar. Então, a preocupação, na realidade, é que o cliente tenha a certeza de que sempre vai comer o melhor do melhor. E a hospitalidade, sempre



E os funcionários também contam nisso?



Devido ao horário de trabalho aqui, devido ao acolhimento que nós damos aos funcionários, eles são muito dedicados. Aqui no restaurante, o funcionário só trabalha 7 horas e 20 minutos. Geralmente eles trabalham 10, 11 horas em outros lugares. Então isso suga muito o funcionário.



Você repara que mudou o perfil do cliente ao longo dos anos? Por exemplo, mais turistas, mais jovens, mais famílias?



Sim. O perfil dos clientes mudou bastante. Antes predominavam famílias e pessoas que faziam almoços de negócios; hoje, o restaurante também recebe muitos jovens e turistas. A localização próxima ao aeroporto e a divulgação boca a boca, reforçada pelas redes sociais, têm contribuído para atrair esse novo público.



Como foi esse processo de entrada no Instagram e de criar conteúdo?



É bem interessante, porque, primeiro, a gente tem muitos clientes famosos, artistas etc., e eles se sentem muito à vontade aqui.Geralmente, quando vão para esses lugares, são muito assediados. E aqui não. Eles são tratados como pessoas normais, e eles gostam disso — inclusive, replicam isso para os amigos.



Pode citar alguns nomes de gente famosa que já veio aqui?



Antônio Fagundes, Elba Ramalho, Alcione…



E quando o MasterChef gravou aqui, com o Érick Jacquin?



Foi uma experiência marcante. Érick Jacquin veio ao restaurante para gravar o MasterChef e acabou ficando muito mais tempo do que o previsto: a gravação seria às 7h da manhã, mas ele só saiu por volta das 2h30. Fizemos uma recepção especial, e ele adorou a experiência. Experimentou diversos pratos do cardápio, da entrada à sobremesa, elogiou bastante a comida e aproveitou a noite em clima de festa.



Existe alguma história ou cliente marcante?



Tem a história do frango cru. Ele não gostava de um frango bem passado ou ao ponto, pedia cru. Ele era impressionante, porque o prato dele, uma vez por semana, era o frango na brasa mal passado.



Quais são os próximos planos para o futuro?



A nossa ideia, na realidade, é manter a tradição viva.



Cliente especial:



O Tio Pepe tem decoração muito nordestina, e fizemos um teto da sala principal, colocamos quadros do J. Borges. E foi muito engraçado, porque uma pessoa trouxe ele aqui, e entrou e mostrou para ele o teto. Ele olhou para cá, olhou para ela e disse assim: "que coisa mais cafona" (risos). Eu acho que isso foi bem interessante. Ele adorou, e continuamos.



Quando o senhor estava trabalhando na área de charque, já imaginava que, em algum momento, teria vontade de trabalhar no restaurante?



Não, jamais planejei. Foi da vida mesmo. Foi bem interessante.



Tem algum traço da antiga gestão do qual o senhor se inspirou?



Sim, a cozinha, na realidade, é o fato de o próprio cliente escolher a sua proteína e levar à fogueira. Quando eu cheguei aqui, o layout era um pouco diferente, mas tinha um balcão frigorífico onde o cliente passava e escolhia: "ah, eu quero essa carne aqui", e levava ao fogo.



Há chefs de cozinha ou restaurantes que o senhor admira, fora daqui?



Joana Gallo. Ela era lá de Búzios e possuía um restaurante — eu não me recordo o nome —, mas, inclusive, tem até um prato lá que se chama "Dona Joca". A especialidade dela, na realidade, não é a comida brasileira, são massas. Mas ela é uma chef perfeita.



Quem indicou o Tio Pepe para fazer parte da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança?



Foi o chef Sérgio Santos. Maravilhoso.



RAIOX