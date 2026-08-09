Dos 25 deputados federais oito não serão candidatos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Vai haver uma grande renovação na bancada de Pernambuco na Câmara dos Deputados. Dos 25 deputados, oito não vão disputar novo mandato, o que representa 32% dos cargos. Não serão candidatos, Eduardo da Fonte, Túlio Gadelha, José Mendonça Filho e Luciano Bivar, que vão tentar cargos no Senado, Maria Arraes e André Ferreira, que vão disputar mandato de deputado estadual, e Eriberto Medeiros e André de Paula, que desistiram da disputa.

OS PAIS

Para assinalar o Dia dos Pais, a coluna traz hoje fotos de pais de destaque ao lado dos filhos.

DIFERENCIAÇÃO

Embora a data seja celebrada hoje no Brasil, o Dia dos Pais varia ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, Reino Unido e em diversos países europeus, a homenagem acontece no terceiro domingo de junho. Já em Portugal, Espanha e Itália, a celebração é em 19 de março, em referência ao Dia de São José, reconhecido pela tradição cristã como pai adotivo de Jesus.

DIPLOMATA

José Ricardo Galdino, cônsul da República de Cabo Verde, organiza a recepção ao primeiro voo da Cabo Airlines, entre o Recife a Cidade de Praia, capital daquele país, em outubro.

CÉDULAS

O Banco Central Europeu faz pesquisa para definir o desenho que terão as futuras notas de euro. Dúvida é se serão ilustras por imagens de personalidades históricas ou figuras de aves. O resultado não será definitivo, pois a decisão final é Banco.

COPA DO BRASIL

O SBT vem fazendo contatos com a CBF para apresentar proposta para o direito de transmissão da Copa ddo Brasil no ciclo entre 2027 e 2030.

NOVOS MOTORISTAS

Graças à decisão que dispensou as caras aulas em autoescolas, a procura pela primeira CNH a Carteira Nacional de Habilitação cresceu 250% no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado.

DISTÂNCIA

Está cada vez difícil uma conciliação entre os governos da Argentina e Brasil, em função das constantes agressões do presidente Javier MIlei ao nosso país e ao presidente Lula.

BIENAL

A vice-governadora Priscila Krause, o prefeito do Recife, Victor Marques, Maria Helena, Mariana e Neném Brennand, Francisco Cunha, Marcos Baptista e Ione Costa foram alguns nomes que foram prestigiar a abertura da itinerante 36ª Bienal de São Paulo.

Álvaro e Júlia Dantas, unidos na medicina, ele como médico, ela como aluna da Faculdade de Medicina do Sírio Libanês - Arquivo Pessoal

DESTAQUE

A ginasta Rebeca Andrade recebeu a maior nota do mundo deste ano durante o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que aconteceu em Brasília. A atleta cravou a nota de 14,800 com um salto único.

CONDOLÊNCIAS

A morte de Jorge Messi, pai e empresário de Lionel Messi, repercutiu no mundo do futebol. Barcelona, Newell’s Old Boys e AFA prestaram condolências à família. Até o Real Madrid, histórico rival do craque, fez questão de homenageá-lo.

CURIOSIDADE

O mais recente Índice Big Mac, divulgado pelo The Economist, aponta o real como a terceira moeda mais subvalorizada da América Latina em relação ao dólar, atrás apenas da Guatemala e Venezuela. O levantamento utiliza o preço do tradicional sanduíche do McDonald's em diferentes países como um indicador informal para comparar as moedas.