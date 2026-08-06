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João Alberto | Notícia

Santiago Yus recebe a cidadania pernambucana

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por JC Publicado em 06/08/2026 às 0:00
Santiago Yus
Santiago Yus - Arquivo Pessoal

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O executivo espanhol, Santiago Yus, presidente da Aena do Brasil, recebe hoje, às 15h, em sessão solene da Assembleia Legislativa de Pernambuco, o título de Cidadão Pernambucano, por iniciativa do deputado Alberto Feitosa. Um ato da maior justiça, pelo belo trabalho que realizou quando presidiu a Aena Pernambuco e comandou a reforma completa do Aeroporto dos Guararapes, transformando-o num dos melhores do país. Recentemente ele recebeu o título de Personalidade do Turismo de Pernambuco.

Arquivo Pessoal
Mendonça Filho com a esposa Taciana, a mãe Fana e os filhos Ilanna e Vinícius no lançamento de sua candidatura ao Senado - Arquivo Pessoal

CANDIDATURA

José Mendonça Filho, que tinha seu nome sempre aparecendo bem nas pesquisas divulgadas para o Senado, mesmo sem ter a candidatura lançada, deve melhorar muito seu percentual nas pesquisas futuras, agora que o candidato do PL.

ADVOCACIA

A Conferência Estadual da Advocacia Pernambucana acontece até amanhã, no Centro de Convenções de Pernambuco. Entre os participantes, os ministros Marcelo Navarro e Gurgel de Faria, do STJ; José Janguiê Diniz, presidente do grupo Ser Educacional; Beto Simonetti, presidente nacional da OAB; e Lucinéia Possar, diretora Jurídica do Banco do Brasil. Evento é promovido pela OAB de Pernambuco em parceria com a Uninassau.

VERNISSAGE

A Galeria Marco Zero inaugura hoje a exposição “O Céu não cabe em nenhum paraíso”, com 30 telas do pintor Ramon Vieitez.

COBOGÓ

O Museu Murillo La Greca abre sábado a exposição “Recife Anda Luz”, das designers Maria Eduarda Belém e Sofia Lobo. A mostra reúne 27 painéis inspirados nos treliçados árabes que deram origem ao cobogó, elemento criado no Recife e transformado em um dos maiores símbolos da arquitetura brasileira.

Arquivo Pessoal
Marianna Brennand, vencedora do prêmio de Melhor Direção por Manas, durante o 25º Prêmio Grande Otelo - Arquivo Pessoal

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NO NORDESTE

Xuxa revelou o desejo de trazer para o Recife, Fortaleza e Salvador, seu show “O Último Voo da Nave!”, que tem feito muito sucesso nas suas apresentações no Sudeste.

MISSA

Completou um mês da partida de Waldemar Borges e aconteceu, ontem, missa simbólica em Gravatá. Estavam presentes Luciana Santos, que fez um emocionante discurso, e os políticos Pedro Campos e Sileno Guedes.

ITÁLIA

O Toscana Trattoria e Forneria, Pilo Cucina e Çava Bistrô promovem o festival La Vie En Pasta, a partir da próxima quinta-feira. Durante um mês, cada restaurante traz um menu inspirado na cozinha tradicional italiana.

VIAGEM

O Papa Leão XIV confirmou sua primeira viagem à América do Sul desde que assumiu o pontificado. Entre os dias 6 e 17 de novembro, o líder da Igreja Católica cumprirá agenda no Uruguai, Argentina e Peru.

BIENAL

A escritora pernambucana Andréa Nunes está confirmada na Bienal Internacional de São Paulo. Ela participou recentemente da Flip e da Bienal da Bahia e afirma estar na turnê nacional de lançamento do seu romance “Presunção de Inocência”, buscando “despertar a empatia das pessoas, sobretudo da população jovem, sobre a violência contra a mulher que vem assolando o país”.

PRESENÇA

Alguns recifenses marcaram presença no Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr., como Luana Borges, Abílio Costa, Eduarda Medeiros, Guilherme Alves, Luiz Raposo e Letícia Costa.

Jailton Jr/JC IMAGEM
Laurindo Ferreira, Cinthya Leite, Gustavo Miranda Filho, Géorgia Menezes, Leandro Ortigoza e Carlos Humberto durante a palestra Saúde e Bem-Estar, tema da edição especial que o Jornal do Commercio publica amanhã - Jailton Jr/JC IMAGEM

M O V I M E N T O

BOM DIA: "A cobrança da população não escolhe partido. Falta de água e buraco na rua não têm ideologia." (Igor Maciel)

  • A PRIMEIRA-DAMA de Gravatá, Viviane Fagundes, incrementando sua campanha a deputada estadual.
  • A CASA Morim, restaurante português, recebe neste mês, quando completa 4 anos, noites de Fado, ao vivo, em celebração à cultura portuguesa.
  • A MULTIMODAL Nordeste, que acontece no Recife Expo Center, aumentou muito a ocupação dos hotéis nesta semana.
  • FERNANDA Pessoa recebe hoje o Título de Cidadã do Recife.
  • PAULO Vieira, que assinou a execução da Casa do Boticário no São João de Caruaru 2025, celebra o Prêmio Live 2026.

ANIVERSARIANTES Anabelle Lino Vieira, André Nóbrega, Arildo Resende de Castro, Eduardo Godoy, Grace Rosário, Lília Lobo, Luciana Posternak, Maria Célia Brol, Natan Alexandrino, Paulo Marcelo Raposo e Soraya Melo de Arruda Falcão.

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