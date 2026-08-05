Vila Galé quer reviver famoso Réveillon na Reserva do Paiva
Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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Durante muitos anos, o Sheraton Reserva do Paiva realizou o maior réveillon do estado, sempre atraindo muitos nomes de destaque. Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Vila Galé, que assume a administração do cinco estrelas, garante que vai reviver a tradição, com uma festa que terá uma grande atração.
MODA
A NK, multimarca fundada por Natalie Klein, foi incluída na lista BoF's Best Fashion Stores in the World, da Business of Fashion, que reúne as melhores multimarcas independentes do planeta. Contempla representantes de 24 países e coloca a brasileira ao lado de referências globais como Dover Street Market, Arts & Science e Alara.
MAGISTRADO
Após 35 anos de magistratura federal, o juiz Ubiratan de Couto Maurício se aposenta das funções na Justiça Federal de Pernambuco. Decano da JFPE e titular da 9ª Vara há mais de três décadas, também marcou sua trajetória pela atuação na preservação da memória institucional da Seção Judiciária.
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HOMENAGEM
A senadora Teresa Leitão foi homenageada com a Ordem do Mérito da Educação Superior, concedida pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior.
LITERATURA
A Academia Pernambucana de Letras dá sequência à programação cultural com dois eventos na próxima semana. No dia 10, lança a revista ‘’Pernambuco: Clarice Lispector – Um Enigma’’, seguida de conferência da escritora Maria das Graças Santiago. Já no dia 13, acontece o lançamento do livro ‘’Amor em Tempos’’.
CAOS
A Região Metropolitana do Recife voltou a viver, ontem, uma manhã de caos, com alagamentos em várias regiões.
VOTO EXTRA
Os eleitores de Fernando de Noronha vão ter, além dos votos para presidente, senador, deputado estadual e deputado federal, outro para conselheiro da ilha. A votação vai eleger os sete mais votados como conselheiros da ilha.
CERVEJA
Depois da versão sem álcool, cuja procura tem aumentado, “Stella Artois” lança a cerveja Pure Gold, com menos calorias e sem glúten.
PRIORIDADE
O Santa Cruz anuncia uma nova SAF, que deve ter como prioridade a recuperação do Estádio do Arruda, onde o tricolor não joga há mais de um ano, contabilizando muito prejuízo.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "O bom advogado não é o que conhece todas as leis, mas o que compreende a alma humana por trás dos conflitos." (José Paulo Cavalcanti Filho)
CAROLINA e Cícero Morais representam o Estado no The Brazil Conference & Expo, principal evento de negócios da América Latina voltado ao setor de hortifrúti e ovos.
O FAMIGLIA Giuliano lança o Terraço Giuliano, novo espaço dedicado ao chá da tarde, com seleção de salgados, doces, frutas, chás e cafés.
O DEPUTADO Claudiano Martins Filho e o desembargador Paulo Victor Almeida completaram idade nova ontem.
MONSENHOR Luciano Brito comemorando 24 anos de ordenação sacerdotal.
LEANDRO Ortigoza é, atualmente, o superintendente de Pessoas e Cultura do RHP.
ANIVERSÁRIOS
Ana Lúcia Altino Garcia, Ana Lucila Maranhão, Andréa Carvalho, Antônio Senra, Bruno Rodrigues, Carlos Trevi, Francisco Ventura Araújo Filho, Geraldo Araújo Júnior, Guilherme Antônio Duarte Ribeiro Filho, João Arraes, Juliana Rangel Barros, Lindinaldo Guerra, Massimo Pelliteri, Patrícia Calazans, Paulo Romero de Sá Araújo, Silvana Maranhão, Stella Trigueiro, Sílvio Nicéas, Vanja Campos Moreira Lima e Virgínia Pimentel.