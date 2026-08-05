Vila Galé quer reviver famoso Réveillon na Reserva do Paiva

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Durante muitos anos, o Sheraton Reserva do Paiva realizou o maior réveillon do estado, sempre atraindo muitos nomes de destaque. Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Vila Galé, que assume a administração do cinco estrelas, garante que vai reviver a tradição, com uma festa que terá uma grande atração.

Vanessa Vecchione e Carlos Pontual no Deserto do Atacama - Arquivo pessoal

Milu Megale, com as autoras Aline Bei e Clarice Freire, na programação do 23º Festival A Letra e A Voz - Jéssica Mendes

Padre Antônio Tabosa, novo vice-reitor da Unicap, com o reitor, Padre Carlos Fritzen, na abertura da Jornada Comunitária - Alex Costa

MODA

A NK, multimarca fundada por Natalie Klein, foi incluída na lista BoF's Best Fashion Stores in the World, da Business of Fashion, que reúne as melhores multimarcas independentes do planeta. Contempla representantes de 24 países e coloca a brasileira ao lado de referências globais como Dover Street Market, Arts & Science e Alara.

MAGISTRADO

Após 35 anos de magistratura federal, o juiz Ubiratan de Couto Maurício se aposenta das funções na Justiça Federal de Pernambuco. Decano da JFPE e titular da 9ª Vara há mais de três décadas, também marcou sua trajetória pela atuação na preservação da memória institucional da Seção Judiciária.

HOMENAGEM

A senadora Teresa Leitão foi homenageada com a Ordem do Mérito da Educação Superior, concedida pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior.

LITERATURA

A Academia Pernambucana de Letras dá sequência à programação cultural com dois eventos na próxima semana. No dia 10, lança a revista ‘’Pernambuco: Clarice Lispector – Um Enigma’’, seguida de conferência da escritora Maria das Graças Santiago. Já no dia 13, acontece o lançamento do livro ‘’Amor em Tempos’’.

CAOS

A Região Metropolitana do Recife voltou a viver, ontem, uma manhã de caos, com alagamentos em várias regiões.

VOTO EXTRA

Os eleitores de Fernando de Noronha vão ter, além dos votos para presidente, senador, deputado estadual e deputado federal, outro para conselheiro da ilha. A votação vai eleger os sete mais votados como conselheiros da ilha.

CERVEJA

Depois da versão sem álcool, cuja procura tem aumentado, “Stella Artois” lança a cerveja Pure Gold, com menos calorias e sem glúten.

PRIORIDADE

O Santa Cruz anuncia uma nova SAF, que deve ter como prioridade a recuperação do Estádio do Arruda, onde o tricolor não joga há mais de um ano, contabilizando muito prejuízo.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "O bom advogado não é o que conhece todas as leis, mas o que compreende a alma humana por trás dos conflitos." (José Paulo Cavalcanti Filho)

CAROLINA e Cícero Morais representam o Estado no The Brazil Conference & Expo, principal evento de negócios da América Latina voltado ao setor de hortifrúti e ovos.

O FAMIGLIA Giuliano lança o Terraço Giuliano, novo espaço dedicado ao chá da tarde, com seleção de salgados, doces, frutas, chás e cafés.

O DEPUTADO Claudiano Martins Filho e o desembargador Paulo Victor Almeida completaram idade nova ontem.

MONSENHOR Luciano Brito comemorando 24 anos de ordenação sacerdotal.

LEANDRO Ortigoza é, atualmente, o superintendente de Pessoas e Cultura do RHP.

ANIVERSÁRIOS

Ana Lúcia Altino Garcia, Ana Lucila Maranhão, Andréa Carvalho, Antônio Senra, Bruno Rodrigues, Carlos Trevi, Francisco Ventura Araújo Filho, Geraldo Araújo Júnior, Guilherme Antônio Duarte Ribeiro Filho, João Arraes, Juliana Rangel Barros, Lindinaldo Guerra, Massimo Pelliteri, Patrícia Calazans, Paulo Romero de Sá Araújo, Silvana Maranhão, Stella Trigueiro, Sílvio Nicéas, Vanja Campos Moreira Lima e Virgínia Pimentel.