Prestigiada entrega da cidadania a Dandarah

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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O auditório Senador Sérgio Guerra na Assembleia Legislativa ficou superlotado, com muitos nomes de destaque, na cerimônia em que a dentista paraibana Dandarah Cavalcanti recebeu o título de Cidadã Pernambucana. Sessão foi presidida pelo deputado João Tenório e teve saudação do deputado Claudiano Martins Filho autor da proposta. A nova pernambucana recebeu amigos no salão de eventos do Ruizito.

Dandarah Cavalcanti, ao receber o título de Cidadã Pernambucana, ladeada pelos deputados João Tenório e Claudiano Martins filho - Sheila Wanderley/Divulgação

MILIONÁRIOS

Lionel Messi tornou-se o segundo jogador de futebol a alcançar um patrimônio de um bilhão de dólares, algo em torno de cinco bilhões de reais. Também estão na lista dos atletas bilionários, Tiger Woods, do golfe, e LeBron James, do Basquete.

SEM DESTINO

Ocupando uma área nobre de Boa Viagem, o prédio do antigo Bompreço está fechado há muitos meses, sem aparecer interessado em ocupar o espaço.

ELÉTRICO

A BYD lançou novo SUV 100% elétrico no mercado brasileiro. É o Sealion 7, que pode rodar 360 km com a carga completa. Preço: R$ 339.990.

ARIANO

São José do Belmonte entra em clima de festa no próximo final de semana, com o II Festival Viva Ariano. Literatura, música, cultura popular e tradição numa programação inspirada no legado do mestre Ariano Suassuna.

Raimundo e Najara Dantas, prestígio no nosso mundo social e gastronômico - Sheila Wanderley/Divulgação

ETANOL



O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silva, revela que o aumento de 30% para 32% do etanol na gasolina fará com que o Brasil seja autossuficiente no abastecimento, sem a necessidade de importar o combustível.

FITNESS

Camila e Eduarda Haeckel comandam, neste sábado, um aulão exclusivo do Inspiração Saúde, na BioRitmo Recife. Terá programação dedicada ao bem-estar, com sessões de yoga e pilates.

GASTRÔ

À frente da Oficina do Sabor, o chef César Santos promove, até o dia 29 de agosto, mais uma edição do Festival Agosto Que Dá Gosto. Tendo o camarão como protagonista, o evento celebra um dos maiores símbolos da gastronomia pernambucana com um menu especial.

O chef Luiz, do Spettus Premium, ladeado por Carla e Juliane Konrad - Gleyson Ramos/Divulgação

DOAÇÃO

Ben Affleck foi o grande vencedor da edição especial com celebridades do programa “Quem Quer Ser um Milionário?”. Acertou a pergunta decisiva e garantiu o prêmio de US$ 1 milhão, que será integralmente destinado à Eastern Congo Initiative, instituição criada pelo ator para financiar projetos sociais na República Democrática do Congo.

REFORMA

Pela primeira vez em 20 anos, as escadas rolantes do Cristo Redentor passam por reforma, iniciada ontem, e contemplam a instalação de quatro novos equipamentos, com o objetivo de ampliar a acessibilidade. Segundo o Instituto Chico Mendes e o Parque Nacional da Tijuca, a obra não afetará o funcionamento do ponto turístico.

CINEMA

O documentário “Homem do Fraque Verde”, que retrata a história e a força cultural do Homem da Meia-Noite, será exibido hoje, às 18h, no Cinema São Luiz, como parte da Abertura da Mostra de Cinema e Patrimônio.

