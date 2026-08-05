Prestigiada entrega da cidadania a Dandarah
Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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O auditório Senador Sérgio Guerra na Assembleia Legislativa ficou superlotado, com muitos nomes de destaque, na cerimônia em que a dentista paraibana Dandarah Cavalcanti recebeu o título de Cidadã Pernambucana. Sessão foi presidida pelo deputado João Tenório e teve saudação do deputado Claudiano Martins Filho autor da proposta. A nova pernambucana recebeu amigos no salão de eventos do Ruizito.
MILIONÁRIOS
Lionel Messi tornou-se o segundo jogador de futebol a alcançar um patrimônio de um bilhão de dólares, algo em torno de cinco bilhões de reais. Também estão na lista dos atletas bilionários, Tiger Woods, do golfe, e LeBron James, do Basquete.
SEM DESTINO
Ocupando uma área nobre de Boa Viagem, o prédio do antigo Bompreço está fechado há muitos meses, sem aparecer interessado em ocupar o espaço.
ELÉTRICO
A BYD lançou novo SUV 100% elétrico no mercado brasileiro. É o Sealion 7, que pode rodar 360 km com a carga completa. Preço: R$ 339.990.
ARIANO
São José do Belmonte entra em clima de festa no próximo final de semana, com o II Festival Viva Ariano. Literatura, música, cultura popular e tradição numa programação inspirada no legado do mestre Ariano Suassuna.
ETANOL
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silva, revela que o aumento de 30% para 32% do etanol na gasolina fará com que o Brasil seja autossuficiente no abastecimento, sem a necessidade de importar o combustível.
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FITNESS
Camila e Eduarda Haeckel comandam, neste sábado, um aulão exclusivo do Inspiração Saúde, na BioRitmo Recife. Terá programação dedicada ao bem-estar, com sessões de yoga e pilates.
GASTRÔ
À frente da Oficina do Sabor, o chef César Santos promove, até o dia 29 de agosto, mais uma edição do Festival Agosto Que Dá Gosto. Tendo o camarão como protagonista, o evento celebra um dos maiores símbolos da gastronomia pernambucana com um menu especial.
DOAÇÃO
Ben Affleck foi o grande vencedor da edição especial com celebridades do programa “Quem Quer Ser um Milionário?”. Acertou a pergunta decisiva e garantiu o prêmio de US$ 1 milhão, que será integralmente destinado à Eastern Congo Initiative, instituição criada pelo ator para financiar projetos sociais na República Democrática do Congo.
REFORMA
Pela primeira vez em 20 anos, as escadas rolantes do Cristo Redentor passam por reforma, iniciada ontem, e contemplam a instalação de quatro novos equipamentos, com o objetivo de ampliar a acessibilidade. Segundo o Instituto Chico Mendes e o Parque Nacional da Tijuca, a obra não afetará o funcionamento do ponto turístico.
CINEMA
O documentário “Homem do Fraque Verde”, que retrata a história e a força cultural do Homem da Meia-Noite, será exibido hoje, às 18h, no Cinema São Luiz, como parte da Abertura da Mostra de Cinema e Patrimônio.