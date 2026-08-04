Arte inspira debate sobre direitos humanos em novo livro de Marina Jucá

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Marina Jucá Maciel faz seu primeiro lançamento sobre Direitos Humanos nesta quinta-feira, às 17h, na Livraria Jaqueira. O livro “Ser Tão Artista: Direitos Humanos Achados na Arte” reúne o resultado do seu mestrado, sobre como a arte faz parte dos Direitos Humanos, e a fundação do Coletivo Atlântico, que esteve na ONU Genebra e no G20 com exposição e palestras de artistas locais.

Na visita institucional do Tribunal de Justiça de Pernambuco ao Comando Militar do Nordeste, o general Carlos Machado recebe os desembargadores Francisco Bandeira de Mello, Fausto Campos e Alexandre Assunção - Sheila Wanderley/Divulgação

CAMPANHA

Confirmado como candidato a senador na chapa de Raquel Lyra, Eduardo da Fonte vai começar pra valer sua campanha. Já está, inclusive, com a equipe praticamente montada.

PARTIDO

Pelo que se tem visto ultimamente, o partido União Brasil deveria se chamar Desunião Brasil.

PAUSA

Como não tivemos jogos pelas Séries A e C no final de semana, os torcedores do Santa Cruz, Náutico e Sport não tiveram sofrimento com suas equipes.

O desembargador Waldemir Tavares, aniversariante de ontem, com a esposa Marcela - Sheila Wanderley/Divulgação

DECISÃO

Deve ter tido um fato forte para o deputado Eriberto Medeiros desistir da sua reeleição. Ele desmentiu notícias sobre o abandono, revelando que seria candidato a novo mandato.

PARAGUAI

O Paraguai tem o salário mínimo de R$ 2.300, contra o de R$ 1.621 no Brasil. E lá a vida é bem mais barata. Três exemplos: passagem de ônibus média (R$ 5,3 aqui e R$ 2,9 lá), iPhone 17 (R$ 8 mil aqui e R$ 4,2 mil lá) e Chevrolet Onix (R$ 101 mil aqui e R$ 70 mil lá).

SAÚDE

Cinthya Leite conduz amanhã, no Auditório Graça Araújo no SJCC, talk sobre saúde e estilo de vida, às 9h. Terá participação do Presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica, Gustavo Miranda; da neuropsicóloga Geórgia Menezes e do Superintendente do HCP, Leandro Ortigoza.

HONRARIA

O diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, vai receber, na quinta-feira, o Título Honorífico de Cidadão Pernambucano em solenidade na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco.

PADROEIRO

Olinda celebra, nesta quinta-feira, o Dia de São Salvador do Mundo, padroeiro da cidade. A programação religiosa contará com diversas missas ao longo da semana, culminando na celebração solene das 19h, presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.

Erika Ferraz curtindo dias de turista em Grindenwald, na Suíça - Arquivo pessoal

TURISMO



Boa notícia para quem tem o Japão no roteiro de viagens. Brasil e Japão renovaram por mais três anos o acordo que dispensa a exigência de visto para viagens de curta duração. Com isso, brasileiros poderão entrar em território japonês sem a autorização prévia até 29 de setembro de 2029.

INFLUÊNCIA



Pesquisa Datafolha revela que 62% dos brasileiros afirmam não ser influenciados pela opinião de amigos na hora de votar. Entre os que admitem alguma influência, os homens (40%) superam as mulheres (31%), enquanto os jovens de 16 a 24 anos aparecem como os mais suscetíveis.

