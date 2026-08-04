Arte inspira debate sobre direitos humanos em novo livro de Marina Jucá
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Marina Jucá Maciel faz seu primeiro lançamento sobre Direitos Humanos nesta quinta-feira, às 17h, na Livraria Jaqueira. O livro “Ser Tão Artista: Direitos Humanos Achados na Arte” reúne o resultado do seu mestrado, sobre como a arte faz parte dos Direitos Humanos, e a fundação do Coletivo Atlântico, que esteve na ONU Genebra e no G20 com exposição e palestras de artistas locais.
CAMPANHA
Confirmado como candidato a senador na chapa de Raquel Lyra, Eduardo da Fonte vai começar pra valer sua campanha. Já está, inclusive, com a equipe praticamente montada.
PARTIDO
Pelo que se tem visto ultimamente, o partido União Brasil deveria se chamar Desunião Brasil.
PAUSA
Como não tivemos jogos pelas Séries A e C no final de semana, os torcedores do Santa Cruz, Náutico e Sport não tiveram sofrimento com suas equipes.
DECISÃO
Deve ter tido um fato forte para o deputado Eriberto Medeiros desistir da sua reeleição. Ele desmentiu notícias sobre o abandono, revelando que seria candidato a novo mandato.
PARAGUAI
O Paraguai tem o salário mínimo de R$ 2.300, contra o de R$ 1.621 no Brasil. E lá a vida é bem mais barata. Três exemplos: passagem de ônibus média (R$ 5,3 aqui e R$ 2,9 lá), iPhone 17 (R$ 8 mil aqui e R$ 4,2 mil lá) e Chevrolet Onix (R$ 101 mil aqui e R$ 70 mil lá).
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SAÚDE
Cinthya Leite conduz amanhã, no Auditório Graça Araújo no SJCC, talk sobre saúde e estilo de vida, às 9h. Terá participação do Presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica, Gustavo Miranda; da neuropsicóloga Geórgia Menezes e do Superintendente do HCP, Leandro Ortigoza.
HONRARIA
O diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, vai receber, na quinta-feira, o Título Honorífico de Cidadão Pernambucano em solenidade na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco.
PADROEIRO
Olinda celebra, nesta quinta-feira, o Dia de São Salvador do Mundo, padroeiro da cidade. A programação religiosa contará com diversas missas ao longo da semana, culminando na celebração solene das 19h, presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.
TURISMO
Boa notícia para quem tem o Japão no roteiro de viagens. Brasil e Japão renovaram por mais três anos o acordo que dispensa a exigência de visto para viagens de curta duração. Com isso, brasileiros poderão entrar em território japonês sem a autorização prévia até 29 de setembro de 2029.
INFLUÊNCIA
Pesquisa Datafolha revela que 62% dos brasileiros afirmam não ser influenciados pela opinião de amigos na hora de votar. Entre os que admitem alguma influência, os homens (40%) superam as mulheres (31%), enquanto os jovens de 16 a 24 anos aparecem como os mais suscetíveis.