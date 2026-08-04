A Odisseia bate recordes na bilheteria mundial
Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O filme "A Odisseia", que faz sucesso nos cinemas, também repercute nas bilheterias mundiais. Já arrecadou US$ 900 milhões, o equivalente a cerca de R$ 4,57 bilhões, e deve ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão nos próximos dias. Em breve, vai se juntar ao grupo das maiores arrecadações de 2026, ao lado de "Toy Story 5", "Super Mario Galaxy" e "Michael".
RECUPERADO
Para a alegria dos seus muitos amigos, Marcelo Vilock já está em casa, em plena recuperação do sério problema de saúde que teve e que o obrigou a passar seis dias entubado na UTI do Hospital Português.
FILME
Hermila Guedes e Caio Macedo comandam o elenco do filme “Estranho Vazio”. Uma história de suspense que se passa em João Pessoa no início dos anos 1990, tendo como plano de fundo o anúncio econômico do governo Fernando Collor de Mello e os bloqueios da poupança.
MORDOMIA
Envolvido em escândalo de milhões com o Banco Master, Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, que desistiu da candidatura a senador, vai ganhar uma pensão de R$ 38 mil do PL, verba do fundo eleitoral. Que, convenhamos, não foi criado para isto.
LENINE
Após a repercussão do álbum e do filme EITA, Lenine desembarca no Recife com apresentação única no Teatro Guararapes, sábado.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
DIREITO e IA
O Instituto dos Advogados de Pernambuco promove, no dia 18, no Ruizito, um almoço para falar dos impactos da inteligência artificial na advocacia. Terá também homenagem aos desembargadores Jones Figueiredo e Alexandre Freire Pimentel, em reconhecimento às suas contribuições ao Direito.
NA ZONA SUL
Repercutiu nas redes sociais a passagem do vice-presidente Geraldo Alckmin por uma barbearia no Recife, antes de participar da convenção da Frente Popular de Pernambuco. Foi na barbearia Sr. Santos, no bairro do Ipsep.
CRIMES
O RioMar Recife recebe, neste fim de semana, o VOX Criminal, um dos principais encontros jurídicos do Nordeste.Reunirá criminalistas que atuaram em alguns dos casos de maior repercussão do país e terá uma programação voltada também ao público interessado, com recriação de uma perícia criminal e demonstrações de técnicas de bastidores das grandes investigações.
DESTAQUE
Recém-chegado aos 85 anos, Ney Matogrosso possui mais de 37 discos solo e clássicos como Poema e Sangue Latino. Para marcar a fase, o cantor voltou a ser destaque em bela reportagem na Vogue Brasil, que relembrou entrevistas marcantes concedidas por ele ao longo da carreira.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "Ser poeta é muito bom, porque não tenho obrigação de dizer a verdade." (Ariano Suassuna)
GUILHERMINA Bezerra reuniu familiares e amigos no final de semana, quando foi muito celebrada em torno da nova idade.
A DENTISTA Dandarah Cavalcanti recebeu, em assembleia na noite de ontem, o Título de Cidadã Pernambucana, por conta dos serviços prestados ao Estado.
PEDRO e Augusta Campos à espera de mais uma menina.
LIA de Itamaracá é a grande atração do Expo Preta RioMar, no dia 13 de agosto.
A ALEPE retornou ontem às suas atividades normais, após período de recesso.
ANIVERSÁRIOS
Alexandre Gusmão, Anastácia Ferraz Magalhães, Arthur Tenório, Claudiano Martins Filho, Cynthia Maranhão, Djair Brindeiro Filho, Fernando César Santos, Fernanda Gasparini Garcia, Flora de Lima, Goretti Cabral, Haroldo Duarte Júnior, Ivo Salgado, Lílian Peres, Luiz Gustavo Perazzo, Maria do Carmo Calado, Mariana Lobo, Patrícia Aroucha Sial, Rossana Claudya, Sérgio Siqueira Loureiro, Stélio de Sá Leitão, Tatiana Farias Pimentel, Tiago Medeiros e Tony Castro do Pinho.