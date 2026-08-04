A Odisseia bate recordes na bilheteria mundial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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O filme "A Odisseia", que faz sucesso nos cinemas, também repercute nas bilheterias mundiais. Já arrecadou US$ 900 milhões, o equivalente a cerca de R$ 4,57 bilhões, e deve ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão nos próximos dias. Em breve, vai se juntar ao grupo das maiores arrecadações de 2026, ao lado de "Toy Story 5", "Super Mario Galaxy" e "Michael".

Yanê Montenegro prestigiando o aniversário da promotora Helena Martins - Milena Ferreira

RECUPERADO

Para a alegria dos seus muitos amigos, Marcelo Vilock já está em casa, em plena recuperação do sério problema de saúde que teve e que o obrigou a passar seis dias entubado na UTI do Hospital Português.



FILME

Hermila Guedes e Caio Macedo comandam o elenco do filme “Estranho Vazio”. Uma história de suspense que se passa em João Pessoa no início dos anos 1990, tendo como plano de fundo o anúncio econômico do governo Fernando Collor de Mello e os bloqueios da poupança.

Rui Silva no seu aniversário, no Ruizito, recebe Eduardo Mendonça - Arquivo Pessoal

MORDOMIA

Envolvido em escândalo de milhões com o Banco Master, Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, que desistiu da candidatura a senador, vai ganhar uma pensão de R$ 38 mil do PL, verba do fundo eleitoral. Que, convenhamos, não foi criado para isto.



LENINE

Após a repercussão do álbum e do filme EITA, Lenine desembarca no Recife com apresentação única no Teatro Guararapes, sábado.



Sabrina Rocha celebrou seu aniversário em festa ao lado do esposo Flávio Barra e dos amigos Heracliton Diniz, Antonio e Fábia Valente - Arquivo Pessoal

DIREITO e IA

O Instituto dos Advogados de Pernambuco promove, no dia 18, no Ruizito, um almoço para falar dos impactos da inteligência artificial na advocacia. Terá também homenagem aos desembargadores Jones Figueiredo e Alexandre Freire Pimentel, em reconhecimento às suas contribuições ao Direito.



NA ZONA SUL

Repercutiu nas redes sociais a passagem do vice-presidente Geraldo Alckmin por uma barbearia no Recife, antes de participar da convenção da Frente Popular de Pernambuco. Foi na barbearia Sr. Santos, no bairro do Ipsep.



CRIMES

O RioMar Recife recebe, neste fim de semana, o VOX Criminal, um dos principais encontros jurídicos do Nordeste.Reunirá criminalistas que atuaram em alguns dos casos de maior repercussão do país e terá uma programação voltada também ao público interessado, com recriação de uma perícia criminal e demonstrações de técnicas de bastidores das grandes investigações.



DESTAQUE

Recém-chegado aos 85 anos, Ney Matogrosso possui mais de 37 discos solo e clássicos como Poema e Sangue Latino. Para marcar a fase, o cantor voltou a ser destaque em bela reportagem na Vogue Brasil, que relembrou entrevistas marcantes concedidas por ele ao longo da carreira.



M O V I M E N T O



BOM DIA: "Ser poeta é muito bom, porque não tenho obrigação de dizer a verdade." (Ariano Suassuna)



GUILHERMINA Bezerra reuniu familiares e amigos no final de semana, quando foi muito celebrada em torno da nova idade.

A DENTISTA Dandarah Cavalcanti recebeu, em assembleia na noite de ontem, o Título de Cidadã Pernambucana, por conta dos serviços prestados ao Estado.

PEDRO e Augusta Campos à espera de mais uma menina.

LIA de Itamaracá é a grande atração do Expo Preta RioMar, no dia 13 de agosto.

A ALEPE retornou ontem às suas atividades normais, após período de recesso.

ANIVERSÁRIOS

Alexandre Gusmão, Anastácia Ferraz Magalhães, Arthur Tenório, Claudiano Martins Filho, Cynthia Maranhão, Djair Brindeiro Filho, Fernando César Santos, Fernanda Gasparini Garcia, Flora de Lima, Goretti Cabral, Haroldo Duarte Júnior, Ivo Salgado, Lílian Peres, Luiz Gustavo Perazzo, Maria do Carmo Calado, Mariana Lobo, Patrícia Aroucha Sial, Rossana Claudya, Sérgio Siqueira Loureiro, Stélio de Sá Leitão, Tatiana Farias Pimentel, Tiago Medeiros e Tony Castro do Pinho.



