O novo visual da atriz Marina Ruy Barbosa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A atriz Marina Ruy Barbosa, afastada das novelas da TV aberta, tem concentrado sua carreira em produções para plataformas de streaming, em busca de personagens mais densos e desafiadores, distanciando-se de papéis repetitivos e de rótulos que marcaram sua imagem. Identificada há anos pelos cabelos ruivos, afirma que nunca teve receio de mudar o visual e revelou que foi uma delícia ter ficado loira.

PRÉDIO DO TCE

O Tribunal de Contas do Estado já tem pronto o projeto do edifício que será construído ao lado da atual sede para abrigar parte dos seus setores, como a sala do pleno. Vai ter um auditório, com entrada independente, que poderá ser usado, também, para eventos artísticos, uma biblioteca e um café. No próximo mês, deve lançar o edital para escolha da empresa que fará a obra.

CAFETERIAS

A Starbucks, maior rede de cafeterias do mundo, teve uma carreira complicada no Brasil, com a SouthRock, que operava as lojas, entrar em recuperação judicial, no final de 2023, e o fechamento de várias lojas. A operação passou para a Zamp, responsável também pela Burger King no país, que quer voltar a crescer no Brasil, com a abertura de unidades. No Recife, a rede esteve perto de abrir lojas, uma no Aeroporto dos Guararapes, outra no Shopping Recife.

MAGISTRADO

O desembargador Fernando Cerqueira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, preside hoje a posse do juiz Rafael Cavalcanti Lemos no cargo de desembargador eleitoral substituto.

O VOTO

Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Batista Figueiredo e um dos líderes bolsonaristas, continua afirmando que “mulher não sabe votar, especialmente as solteiras, pois as casadas sempre seguem o voto dos maridos”. Revelou que, apesar da enorme repercussão negativa, vai manter sua opinião.

MAGISTRADO

O juiz federal Ivan Lira de Carvalho, do Rio Grande do Norte, assumiu como desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

NOVO NOME

Uma das arenas mais famosas do país, não apenas pelos jogos de futebol, mas pelos grandes shows, a Allianz Parque, do Palmeiras, mudou de nome. Os “naming rights” do estádio passam a ser do banco Nubank. Uma votação online definiu o novo nome: “Nubank Parque”. A mudança acontece com as novas cores e a logomarca do banco, que vai pagar R$ 50 milhões por ano, o dobro do patrocinador anterior.

EDUCAÇÃO

Tendo como moderadora de um painel nossa colega Mirella Araújo, a Jornada Bett Nordeste acontece no dia 19, tendo como tema a parceria entre escola e família.

RETORNO

Seis meses depois de deixar o Supremo Tribunal Federal, o ministro aposentado Luís Roberto Barroso voltou a atuar como advogado, abrindo o escritório LRB, com a filha, a advogada Lana Barroso, e a ex-secretária-geral do STF Aline Osório.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "O cachorro só é o melhor amigo do homem porque não conhece o dinheiro." (Ariano Suassuna)

O VOO semanal da Cabo Verde Airlines entre o Recife e a cidade da Praia, capital de Cabo Verde, começa no dia 31 de outubro.

LEONARDO Almeida celebra a aprovação do filho João Pedro no vestibular de Medicina, seguindo os seus passos.

CLEITON Armelim, diretor nacional da CVC, destaca que o Recife foi um dos destinos mais procurados em recente promoção da empresa.

A FACULDADE de Direito do Recife comemora seus 199 anos neste mês.

FERNANDO e Maria do Rosário Martins comandando mesa no “Ruizito” do RioMar.

ANIVERSARIANTES

Andréa Accioly, Eduardo Aguiar, Elizabeth Veiga, Eriberto de Queiroz Marques Filho, Fernanda Tinoco, Luciano Krause, Luiz Carlos Figueiredo, Marcílio Lopes, Marita Paes de Andrade, Otávio Toscano e Tereza Gonçalves de Medeiros Pereira.