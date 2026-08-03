Adilson Torreão Filho: três gerações dedicadas à Odontologia pernambucana

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Uma referência na odontologia brasileira, Adilson Torreão Filho pertence a uma família de dentistas. Com o mesmo nome dele, há seu pai, que atuou por muitos anos, e o filho, voltado para a odontologia digital. Pela sua clínica passam muitos nomes de prestígio no Estado e de outras regiões do país. Especializou-se na odontologia estética. É professor e membro da Academia Brasileira de Odontologia. É casado com a médica Rita de Cássia e tem três filhos: o dentista Adilson Neto e as médicas Rafaella e Ana Rita.

Por que optou pela Odontologia como profissão?

Sou de uma família tradicional de dentistas. Meu pai e meus tios são dentistas, e eu sempre os via conversando sobre odontologia desde cedo. Foi uma escolha muito natural para mim. Acho que está no sangue mesmo.

Adilson Torreão Filho, a figura de maior destaque da odontologia pernambucana e brasileira - Arquivo pessoal

Escolha da Odontologia Estética?

Sempre me fascinou mudar a qualidade de vida das pessoas, elevar a autoestima e, na odontologia estética, eu me realizo. Amo o que faço. São pequenos detalhes que fazem uma grande diferença nos resultados, e a busca por entender esses detalhes é espetacular.

Ao lado da sua companheira de vida, a esposa Rita de Cássia - Arquivo pessoal

Qual a importância da participação em congressos?

As mudanças no mundo em que vivemos, em todas as áreas, são imensas. O profissional que não se atualiza rapidamente fica para trás. Adoro participar de congressos, pois conhecemos as novidades e compartilhamos experiências com colegas, até mesmo nos happy hours dos congressos. Gosto de ministrar palestras e cursos também, porque isso faz com que estejamos sempre estudando e aprendendo o que há de mais moderno para apresentar nessas palestras e cursos.

Ser professor lhe proporciona satisfação pessoal?

Total satisfação. Acho que compartilhar nosso conhecimento, principalmente com os mais jovens, é uma grande inspiração e uma importante fonte de crescimento.

Como é ser membro da Academia Brasileira de Odontologia?

É uma grande honra. Afinal, ter o nome entre os grandes profissionais do Brasil mostra que trilhamos um caminho sólido e honesto.

O que mais lhe proporciona satisfação como dentista?

Nada me faz mais feliz do que entregar novos sorrisos e ver a mudança na vida das pessoas com a melhora da autoestima, da saúde e da qualidade de vida.

Qual foi o caso mais desafiador que enfrentou?

Hoje, o dia a dia no meu consultório é repleto de casos desafiadores. Acho que me tornei uma referência em casos difíceis. Toda semana chega algum caso desafiador, mas lembro de um caso específico em que a família trouxe um adolescente que não sorria por falta de alguns dentes e já apresentava uma condição óssea que não permitia a colocação de implantes sem enxerto. Então, realizamos enxertos, implantes, coroas e lentes de contato. No final, a família relatou que o jovem era outra pessoa: sorria muito, conversava com todo mundo. Foi uma verdadeira transformação.

Como conquistar a confiança de pacientes que têm medo de dentista?

Hoje temos poucos pacientes com medo de dentista. A tecnologia evoluiu muito e esse problema praticamente não existe. Mas, para os poucos pacientes que ainda têm esse medo, vamos mostrando, com calma, o que será feito, e eles vão compreendendo que não há motivo para receio. Tem dado certo.

A importância do uso da máquina fotográfica no seu trabalho?

A máquina fotográfica é importantíssima na odontologia moderna. Costumo dizer aos meus alunos que o primeiro investimento deles deve ser em uma boa máquina fotográfica. Com ela, podemos fazer planejamentos estéticos, avaliar cada procedimento realizado e evoluir, melhorando a cada dia.

Como deve ser a rotina de escovação?

Essa é outra área que evoluiu bastante. Hoje temos uma grande variedade de dentifrícios, escovas e aparelhos para melhorar a higienização e o controle da saúde bucal, mas todos devem ser prescritos pelo dentista, pois são específicos para cada caso. Via de regra, indicamos a escovação após cada refeição, além de uma ao acordar e outra antes de dormir, que é importantíssima.

Quais hábitos mais comprometem a saúde bucal?

Hoje, o pior hábito é o dessa "geração saúde", que consome muitos energéticos, proteínas e outros suplementos em prol da saúde do corpo. Porém, a grande maioria dessas bebidas é ácida demais para os dentes, provocando desgaste acentuado. Já existe até uma máxima na odontologia: "corpo saudável, boca doente", devido ao excesso de desgaste promovido por esses hábitos. Outros hábitos nocivos também devem ser lembrados, como roer unhas, mastigar objetos e fumar.

Quais sinais indicam que é hora de procurar um dentista?

Indicamos pelo menos uma visita ao dentista por ano. No entanto, qualquer sinal de dor, sangramento na gengiva, feridas na boca, quebra de algum dente ou desgaste que chame a atenção deve ser avaliado imediatamente.

Por que a dor de dente pode ser tão intensa?

Como o dente é uma estrutura rígida e, dentro dele, existe a polpa — que a maioria das pessoas chama de nervo —, quando há uma inflamação dessa polpa ocorre um edema (aumento de volume). Como ela está dentro do dente, que é rígido, não tem para onde expandir, aumentando a pressão e causando muita dor.

O que é o tratamento de canal?

Consiste na remoção da polpa (nervo) do dente, que fica na parte interna, e no preenchimento dessa área com um material obturador apropriado.

Opinião sobre a realização de um exame para novos dentistas?

Simpatizo muito com essa ideia, pois hoje, infelizmente, o ensino odontológico está muito banalizado. Acho que seria uma proteção para a população.

O que é o bruxismo?

É uma parafunção (movimento que não faz parte da função normal) e consiste no hábito de ranger os dentes, principalmente à noite. Existe também o apertamento, que acontece durante o dia, uma espécie de "bruxismo de apertamento". Ambos são hábitos deletérios para os dentes e devem ser controlados pelo dentista.

Influência da alimentação na conservação dos dentes e da gengiva?

Fundamental. Precisamos evitar alimentos ricos em açúcares e muito ácidos, como já comentei. Se o paciente tem esses hábitos alimentares, devemos usar recursos para minimizar os danos, como pastas e enxaguatórios específicos para cada caso.

Tem utilizado a inteligência artificial e a odontologia digital?

Sim. É uma tecnologia nova e ainda temos muito a aprender, mas já estamos utilizando esses recursos em alguns projetos de novos sorrisos.

Conselho para quem deseja manter um sorriso bonito e saudável?

Nada melhor do que manter uma boa higiene com escova e fio dental. Além disso, visitas regulares ao dentista são importantes para preservar a saúde bucal por toda a vida.

O clareamento dental é um procedimento seguro?

Muito seguro. Hoje, as substâncias clareadoras evoluíram bastante, mas o clareamento deve ser sempre acompanhado por um dentista.

Em que situações os implantes dentários são indicados?

Os implantes são indicados para substituir qualquer perda dentária e, sempre que possível, são a primeira opção. O que pode inviabilizar sua utilização são problemas de saúde geral do paciente. Algumas pessoas utilizam medicações que interferem no processo de cicatrização dos implantes e impedem sua realização. Outro fator que dificulta a instalação é a falta de osso. Porém, para isso existem procedimentos de enxerto ósseo que podem resolver essa contraindicação. Portanto, trata-se, na maioria das vezes, de uma contraindicação parcial.

Maior sonho:

Difícil responder, porque sou muito realizado, mas sonho em ter muitos netos.

Exemplo de uma pessoa com sorriso perfeito:

Temos vários exemplos, mas diria que Flávia Alessandra tem um sorriso perfeito.

RAIO-X

Time: Náutico.

Comida: Japonesa.

Restaurante: Le Chef.

Lugar bonito: Varanda da Fazenda.

Livro: Sapiens: Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Harari.

Filme: À Espera de um Milagre, de Frank Darabont.

Música: "Tocando em Frente", de Almir Sater.

Hobby: Pedalar.