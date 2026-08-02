Os partidos que lideram a corrida pelo Senado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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A pouco mais de duas semanas do prazo final para o registro das candidaturas, a disputa pelas 54 vagas do Senado começa a ganhar contornos mais definidos. Levantamento do Congresso em Foco, com base nas pesquisas mais recentes, mostra o MDB com 11 candidatos na liderança das intenções de voto, seguido pelo PL, com 10. Na sequência aparecem PT (7), PP (6), PSB e União Brasil (4 cada) e Republicanos (3).

Mônica Gil Rodrigues e Virgínia Machado, em evento feminino no Famiglia Giuliano - Arquivo pessoal

NA MODA

Alexandre Birman comemorou a atriz hollywoodiana Sarah Jessica Parker usando um modelo da Arezzo, reforçando o prestígio internacional da marca brasileira.

PAIS

Leandro Hassum desembarca no Recife no próximo dia 6 de agosto para apresentar o espetáculo É Noix Família, no Teatro RioMar Recife. A sessão faz parte do projeto RioMar Encontros, em edição especial de Dia dos Pais, e promete reunir o humorista com o público pernambucano em uma noite de muitas histórias e risadas.

Mônica Gil Rodrigues e Virgínia Machado, em evento feminino no Famiglia Giuliano - Arquivo pessoal

PRIMEIRO

Com apresentação no Hordern Pavilion, em Sydney, na Austrália, João Gomes se tornou o primeiro cantor brasileiro a subir ao palco da centenária casa de espetáculos. O espaço, inaugurado em 1924, já recebeu artistas como Frank Sinatra, Queen, Bob Marley, Nirvana e Billie Eilish.

MEDALHA

Cláudio Sá Leitão receberá, em solenidade na quinta-feira, a Medalha do Mérito Eleitoral Frei Caneca, concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.

LEITURA

A Bienal Internacional do Livro de Pernambuco e a Assessoria Lavanda promovem hoje, no Parque da Jaqueira, uma “Rave de Leitura”. Com a proposta de gerar conexão com as pessoas, a natureza e tempo de qualidade de leitura, o evento vai reunir os apaixonados pelos livros.

Domingo é dia de gente bonita: Camila Coutinho - Arquivo Pessoal O pernambucano Pedro Pessoa e o economista-chefe da XP, Caio Megale, em evento empresarial - | Arquivo Pessoal

PIX

A TAP passou a aceitar o Pix no pagamento de passagens e excesso de bagagem, no Aeroporto dos Guararapes.

NA CAMISA

A Lubrax, que patrocinou o Flamengo por 25 anos, está de volta. Assinou contrato de três anos para voltar a colocar sua marca na camisa do time carioca.

PONTO FINAL

Chegou ao fim o namoro de Carolina, filha de Bia e João Doria, com Brandon Thomas Lee, filho da atriz Pamela Anderson. Ela mora em Nova York, onde estuda em uma faculdade de artes plásticas e conheceu o ex-namorado.

CHAPÉUS

Depois que passou a usar chapéu, por recomendação médica, o presidente Lula tem aparecido com vários modelos. Muitos foram presenteados por amigos.

CPF

O nome completo do presidente da Federação União Progressistas em Pernambuco é Eduardo Henrique da Fonte Albuquerque Silva. Já a candidata ao Senado é Marília Valença Rocha Arraes de Alencar.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “O Nordeste tem um potencial extraordinário — é preciso acreditar e investir na região.” (João Carlos Paes Mendonça)

MARCELO Silva está ultimando seu quarto livro, que será lançado no final do ano.

UMA dica unânime entre sommeliers, para os dias frios: vinho branco.

VANESSA Vecchione aproveita dias em família no Deserto do Atacama.

PRISCILA Senna e Gusttavo Lima lançaram a primeira parceria da carreira: a faixa Doce Mel reúne.

COLUNA de João Alberto: o café da manhã do pernambucano.

ANIVERSARIANTES

Hélio Muniz de Morais, Kátia Gadelha, Marcos Freire Filho, Maria Lúcia Alves Gomes, Renato Saraiva, Rodrigo Raposo e Rômulo Saraiva.