Os partidos que lideram a corrida pelo Senado
Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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A pouco mais de duas semanas do prazo final para o registro das candidaturas, a disputa pelas 54 vagas do Senado começa a ganhar contornos mais definidos. Levantamento do Congresso em Foco, com base nas pesquisas mais recentes, mostra o MDB com 11 candidatos na liderança das intenções de voto, seguido pelo PL, com 10. Na sequência aparecem PT (7), PP (6), PSB e União Brasil (4 cada) e Republicanos (3).
NA MODA
Alexandre Birman comemorou a atriz hollywoodiana Sarah Jessica Parker usando um modelo da Arezzo, reforçando o prestígio internacional da marca brasileira.
PAIS
Leandro Hassum desembarca no Recife no próximo dia 6 de agosto para apresentar o espetáculo É Noix Família, no Teatro RioMar Recife. A sessão faz parte do projeto RioMar Encontros, em edição especial de Dia dos Pais, e promete reunir o humorista com o público pernambucano em uma noite de muitas histórias e risadas.
PRIMEIRO
Com apresentação no Hordern Pavilion, em Sydney, na Austrália, João Gomes se tornou o primeiro cantor brasileiro a subir ao palco da centenária casa de espetáculos. O espaço, inaugurado em 1924, já recebeu artistas como Frank Sinatra, Queen, Bob Marley, Nirvana e Billie Eilish.
MEDALHA
Cláudio Sá Leitão receberá, em solenidade na quinta-feira, a Medalha do Mérito Eleitoral Frei Caneca, concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.
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LEITURA
A Bienal Internacional do Livro de Pernambuco e a Assessoria Lavanda promovem hoje, no Parque da Jaqueira, uma “Rave de Leitura”. Com a proposta de gerar conexão com as pessoas, a natureza e tempo de qualidade de leitura, o evento vai reunir os apaixonados pelos livros.
PIX
A TAP passou a aceitar o Pix no pagamento de passagens e excesso de bagagem, no Aeroporto dos Guararapes.
NA CAMISA
A Lubrax, que patrocinou o Flamengo por 25 anos, está de volta. Assinou contrato de três anos para voltar a colocar sua marca na camisa do time carioca.
PONTO FINAL
Chegou ao fim o namoro de Carolina, filha de Bia e João Doria, com Brandon Thomas Lee, filho da atriz Pamela Anderson. Ela mora em Nova York, onde estuda em uma faculdade de artes plásticas e conheceu o ex-namorado.
CHAPÉUS
Depois que passou a usar chapéu, por recomendação médica, o presidente Lula tem aparecido com vários modelos. Muitos foram presenteados por amigos.
CPF
O nome completo do presidente da Federação União Progressistas em Pernambuco é Eduardo Henrique da Fonte Albuquerque Silva. Já a candidata ao Senado é Marília Valença Rocha Arraes de Alencar.
M O V I M E N T O
BOM DOMINGO: “O Nordeste tem um potencial extraordinário — é preciso acreditar e investir na região.” (João Carlos Paes Mendonça)
MARCELO Silva está ultimando seu quarto livro, que será lançado no final do ano.
UMA dica unânime entre sommeliers, para os dias frios: vinho branco.
VANESSA Vecchione aproveita dias em família no Deserto do Atacama.
PRISCILA Senna e Gusttavo Lima lançaram a primeira parceria da carreira: a faixa Doce Mel reúne.
COLUNA de João Alberto: o café da manhã do pernambucano.
ANIVERSARIANTES
Hélio Muniz de Morais, Kátia Gadelha, Marcos Freire Filho, Maria Lúcia Alves Gomes, Renato Saraiva, Rodrigo Raposo e Rômulo Saraiva.