O Tribunal de Justiça comemora os 204 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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O Tribunal de Justiça de Pernambuco comemora seus 204 anos, no dia 11, com programação comandada pelo presidente, desembargador Francisco Bandeira de Mello, às 9h, no auditório da Escola Judicial de Pernambuco. Solenidade de entrega da Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado. Entre os agraciados deste ano, as ministras do STJ Maria Marluce Caldas Bezerra e Maria Thereza de Assis Moura, os generais Carlos Machado e Cláudia Lima Gusmão Cacho, a desembargadora Virgínia Gondim Dantas, o defensor público geral Clodoaldo Battista, a secretária da Saúde Zilda Cavalcanti, o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, a médica Michele Bautista, os empresários Halim Nagem Neto e Gilberto Tavares de Melo, a jornalista Vera Ferraz, o padre Davi Araújo de Melo e a Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco.

Joaquim Falcão recebido na Rádio Jornal pelos apresentadores Igor Maciel e Natalia Ribeiro - Cleyton Xavier/JC IMAGEM

RETRATO

Programação continua às 15h, com a aposição do retrato do desembargador Ricardo Paes Barreto na galeria do ex-presidentes da corte, no Palácio da Justiça.

AVIÃO

O Centro Integrado de Operações Aéreas do Governo do Estado recebeu um avião Cessna Grand Caravan, igual aos que a Azul utiliza nos seus voos regionais.

RETORNO

De férias, depois do vexame na Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti se reapresentou à CBF e vai começar a fazer mudanças, inclusive na sua comissão técnica.

ENTREVISTA

Referência nacional na odontologia, Adilson Torreão Filho é o entrevistado da coluna de amanhã.

SAF

Uma das principais lideranças do Santa Cruz, Tonico Araújo revela que não teve a menor surpresa com o problema do clube na SAF com o grupo Cobra Coral. Desde o primeiro momento foi contra o projeto.

MONÓLOGO

O ator Mateus Solano, que apresenta hoje sua última sessão no Teatro Luiz Mendonça Filho, afirmou que a ideia de fazer um monólogo vem faz uns anos, mas só agora se sentiu maduro o suficiente para aceitar o desafio de usar seu corpo,sua voz e sua presença única no palco.

Encontro do padre Francisco Caetano, da presidenta da Academia Pernambucana de Letras, Margarida Cantarelli e do ex-presidente da instituição Lourival Holanda - Arquivo Pessoal

JAPONÊS

O restaurante TiaTê recebe, no dia 7, uma nova edição do Tuna Experience, comandada pelo chef André Saburó, um dos maiores nomes da gastronomia japonesa no Brasil e referência no preparo de atum.

FILME

A franquia Onze Homens e um Segredo vai ganhar um prelúdio. Ambientado durante o Grande Prêmio de Mônaco de 1963, o novo longa, ainda sem título oficial, contará uma história anterior aos filmes já lançados e terá o brasileiro Wagner Moura no elenco.

Silvia Wanderley, Lucinha Cascão, Dani Lyra e Clara Sobral em clima de animaçã - Arquivo Pessoal

EVENTOS

São Paulo ganhará, a partir de 2028, um novo endereço para grandes espetáculos. A Arena São Paulo será construída no complexo Cidade Center Norte, para comportar 21 mil pessoas. A proposta é se tornar a maior arena indoor da América do Sul dedicada ao entretenimento.

IA

A OpenAI ultrapassou a marca de 1 bilhão de usuários ativos do ChatGPT e informou ainda que seus modelos já são utilizados por mais de 2 milhões de empresas em todo o mundo, consolidando a inteligência artificial como uma das tecnologias de maior crescimento da atualidade.