O Tribunal de Justiça comemora os 204 anos
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O Tribunal de Justiça de Pernambuco comemora seus 204 anos, no dia 11, com programação comandada pelo presidente, desembargador Francisco Bandeira de Mello, às 9h, no auditório da Escola Judicial de Pernambuco. Solenidade de entrega da Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado. Entre os agraciados deste ano, as ministras do STJ Maria Marluce Caldas Bezerra e Maria Thereza de Assis Moura, os generais Carlos Machado e Cláudia Lima Gusmão Cacho, a desembargadora Virgínia Gondim Dantas, o defensor público geral Clodoaldo Battista, a secretária da Saúde Zilda Cavalcanti, o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, a médica Michele Bautista, os empresários Halim Nagem Neto e Gilberto Tavares de Melo, a jornalista Vera Ferraz, o padre Davi Araújo de Melo e a Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco.
RETRATO
Programação continua às 15h, com a aposição do retrato do desembargador Ricardo Paes Barreto na galeria do ex-presidentes da corte, no Palácio da Justiça.
AVIÃO
O Centro Integrado de Operações Aéreas do Governo do Estado recebeu um avião Cessna Grand Caravan, igual aos que a Azul utiliza nos seus voos regionais.
RETORNO
De férias, depois do vexame na Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti se reapresentou à CBF e vai começar a fazer mudanças, inclusive na sua comissão técnica.
ENTREVISTA
Referência nacional na odontologia, Adilson Torreão Filho é o entrevistado da coluna de amanhã.
SAF
Uma das principais lideranças do Santa Cruz, Tonico Araújo revela que não teve a menor surpresa com o problema do clube na SAF com o grupo Cobra Coral. Desde o primeiro momento foi contra o projeto.
MONÓLOGO
O ator Mateus Solano, que apresenta hoje sua última sessão no Teatro Luiz Mendonça Filho, afirmou que a ideia de fazer um monólogo vem faz uns anos, mas só agora se sentiu maduro o suficiente para aceitar o desafio de usar seu corpo,sua voz e sua presença única no palco.
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JAPONÊS
O restaurante TiaTê recebe, no dia 7, uma nova edição do Tuna Experience, comandada pelo chef André Saburó, um dos maiores nomes da gastronomia japonesa no Brasil e referência no preparo de atum.
FILME
A franquia Onze Homens e um Segredo vai ganhar um prelúdio. Ambientado durante o Grande Prêmio de Mônaco de 1963, o novo longa, ainda sem título oficial, contará uma história anterior aos filmes já lançados e terá o brasileiro Wagner Moura no elenco.
EVENTOS
São Paulo ganhará, a partir de 2028, um novo endereço para grandes espetáculos. A Arena São Paulo será construída no complexo Cidade Center Norte, para comportar 21 mil pessoas. A proposta é se tornar a maior arena indoor da América do Sul dedicada ao entretenimento.
IA
A OpenAI ultrapassou a marca de 1 bilhão de usuários ativos do ChatGPT e informou ainda que seus modelos já são utilizados por mais de 2 milhões de empresas em todo o mundo, consolidando a inteligência artificial como uma das tecnologias de maior crescimento da atualidade.