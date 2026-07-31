Daiane dos Santos ganhará cinebiografia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Duda Santos foi confirmada como a intérprete de Daiane dos Santos no filme biográfico “A Menina Que Voa”. O longa, com estreia prevista para 2027, vai retratar a trajetória de uma das maiores referências da ginástica brasileira. Daiane comemorou a escolha e destacou que espera que a produção inspire novas gerações de meninas a acreditarem em seus sonhos e ampliarem seus horizontes.

As executivas Débora Linhares, do Visite Noronha; Hellen Lopes, do Recife Convention e Brenda Silveira, do Porto de Galinhas Convention, representando Pernambuco no 10º UneCongresso - Arquivo Pessoal

MÚSICA

A pernambucana Joyce Alane faz parte da turnê do Prêmio da Música Brasileira e vai cantar Cazuza ao lado de Céu, Luedji Luna e Larissa Luz, hoje em Porto Alegre e na próxima semana em Brasília.

MERCADO

No meu artigo de hoje na página de opinião, destaco o Mercado de São José, com os principais fatos da sua história e da sua importância para o Recife.

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes com Alessandra Nilo e Maria Antonieta Alcalde, em evento no Rio de Janeiro - Arquivo Pessoal

HIPISMO

O Caxangá Golf & Country Club recebe, amanhã, a 4ª etapa da Copa Caxangá de Hipismo, válida pela segunda etapa do campeonato da temporada.

MIAMI

A Latam vai cancelar em outubro seu voo entre Fortaleza e Miami.

HOMENAGEM

O nome completo do famoso jornalista e escritor Xico Sá é Francisco Reginaldo de Sá Menezes. O Reginaldo foi uma homenagem ao cantor Reginaldo Rossi, de quem era grande fã.

MEMÓRIA

A Convenção Nacional do PSB reservou um momento para reverenciar a memória de Waldemar Borges. O saudoso ex-deputado pernambucano, falecido no início deste mês, teve sua trajetória política celebrada durante o ato com a exibição de um vídeo. Sua esposa e filhos estavam no momento da homenagem, em Brasília.

VICE-CAMPEÃO

Lionel Messi já reassumiu sua rotina nos Estados Unidos. Apenas dez dias após a final da Copa do Mundo, ele retornou ao centro de treinamento do Inter Miami, na Flórida. Mostrando que está em plena forma, treinou normalmente e sem qualquer limitação.

VOTOS

Levantamento recente do TSE aponta um crescimento de 21,8% no eleitorado pernambucano com 70 anos ou mais entre os pleitos de 2022 e 2026. Hoje, esse público já representa mais de 10% de todo o eleitorado local, ultrapassando a marca de 723 mil pessoas aptas a votar.



FUTEBOL

A Seleção Brasileira já tem retorno após a Copa do Mundo. Os primeiros adversários da equipe serão as seleções da Austrália e da Índia, em amistosos programados para a Super Data Fifa, entre os dias 21 de setembro e 6 de outubro.

Fernanda Pessoa em visita a sede do Google para o Youtube Conecta 2026 - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: "Há sempre em mim uma tendência a simpatizar mais com os troianos derrotados do que com os gregos vitoriosos." (Ariano Suassuna)

NUMA boa iniciativa, o governo do estado vai voltar a fazer o monitoramento dos tubarões na costa do estado.

EDUARDA Dubeux e Vitor Carvalheira curtem dias com as filhas em Roma, na Itália.

TEVE enorme repercussão a corajosa entrevista de Joaquim Falcão, na Rádio Jornal, com Natália Ribeiro, Laurindo Ferreira e Igor Maciel,

A UNINASSAU recebeu o “Selo Antirracista – Amigos dos Direitos Humanos – Recife Sem Racismo”, concedido pela Secretaria de Direitos Humanos e Juventude.

SERÁ no Recife a edição de 2026 do tradicional Congresso dos Associados da Boa Lembrança. ANIVERSARIANTES

Alcides Cardoso Filho, Carlos Queiroz, Gilberto Cunha, Gildo Vilaça Filho, João Antunes Vasconcelos, Juliana Guerra Correia, Magnus Henrique Lopes (bispo), Maria Helena Brennand, Marina Helena Lundgren, Sônia Canavarro e Valdir Bitu.

