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João Alberto | Notícia

Tuna Experience com André Saburó marca fim de semana no NANNAI

Evento acontecerá após torneio de beach tennis na sexta-feira (7), antecedendo a comemoração de dia dos pais do NANNAI Muro Alto, no litoral sul

Por JC Publicado em 29/07/2026 às 12:06 | Atualizado em 29/07/2026 às 12:34
André Saburó, chef do Sushi Yoshi, nova operação do Parque Gourmet do Shopping Recife.
André Saburó, chef do Sushi Yoshi, nova operação do Parque Gourmet do Shopping Recife. - Foto: Júnior Souza/JC Imagem

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O NANNAI Muro Alto preparou uma programação especial para agosto, reunindo experiências de gastronomia, esporte e lazer para os hóspedes.

Um dos destaques é a nova edição do Tuna Experience, no restaurante TiaTê, comandada pelo chef André Saburó, referência na culinária japonesa, com jantar harmonizado e a tradicional cerimônia japonesa de abertura do atum, o Maguro Kaitai, no dia 7 de agosto. O evento será feito em parceria com César Calzavara, mestre em Recursos Pesqueiros e Aquicultura e especialista em qualidade de pescado.

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A agenda inclui ainda um torneio de beach tennis, uma edição do Sintonnia NANNAI, com parrillada e música ao vivo, além de um almoço especial para celebrar o Dia dos Pais. Encerrando a programação, nos dias 22 e 23, o resort recebe o ex-tenista Fernando Meligeni, que comandará uma clínica exclusiva.

 

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