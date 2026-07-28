Tuna Experience com André Saburó marca fim de semana no NANNAI
Evento acontecerá após torneio de beach tennis na sexta-feira (7), antecedendo a comemoração de dia dos pais do NANNAI Muro Alto, no litoral sul
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O NANNAI Muro Alto preparou uma programação especial para agosto, reunindo experiências de gastronomia, esporte e lazer para os hóspedes.
Um dos destaques é a nova edição do Tuna Experience, no restaurante TiaTê, comandada pelo chef André Saburó, referência na culinária japonesa, com jantar harmonizado e a tradicional cerimônia japonesa de abertura do atum, o Maguro Kaitai, no dia 7 de agosto. O evento será feito em parceria com César Calzavara, mestre em Recursos Pesqueiros e Aquicultura e especialista em qualidade de pescado.
A agenda inclui ainda um torneio de beach tennis, uma edição do Sintonnia NANNAI, com parrillada e música ao vivo, além de um almoço especial para celebrar o Dia dos Pais. Encerrando a programação, nos dias 22 e 23, o resort recebe o ex-tenista Fernando Meligeni, que comandará uma clínica exclusiva.