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João Alberto | Notícia

Joanna Maranhão ganha novo destaque nacional

Os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco

Por João Alberto Publicado em 28/07/2026 às 0:00
De fato ela (Simone Biles) est&aacute; acima das outras e ela sabe disso. Ela n&atilde;o precisava estar no seu melhor para medalhar. Ent&atilde;o, ainda assim, ela abrir m&atilde;o de disputar em prol da sa&uacute;de mental dela, acho que isso diz muito sobre a gente olhar pra si&quot;, opina nadadora Joanna Maranh&atilde;o
De fato ela (Simone Biles) está acima das outras e ela sabe disso. Ela não precisava estar no seu melhor para medalhar. Então, ainda assim, ela abrir mão de disputar em prol da saúde mental dela, acho que isso diz muito sobre a gente olhar pra si", opina nadadora Joanna Maranhão - DIVULGAÇÃO

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Joanna Maranhão, uma das maiores nadadoras da História do Brasil, tendo participado de quatro edições de Jogos Olímpicos (Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016) e conquistado oito medalhas em Jogos Pan-Americanos, entre individuais e em revezamento, ganhou destaque ainda maior fora das piscinas. Transformou sua experiência pessoal em atuação institucional pela proteção de crianças e atletas. Ela é o único nome do Nordeste na seleção “101 brasileiros que constroem o futuro”, do jornal do Globo, na categoria “Sociedade e Democracia”.

Arquivo Pessoal
Os advogados Antônio Mário de Abreu e Maurício Albuquerque em evento do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, no Mar Hotel - Arquivo Pessoal

TRINTINHA

Victor Tavares reuniu muitos amigos na comemoração dos seus 30 anos, no final de semana. Um encontro descontraído em clima de alto astral, que entrou pela madrugada. Entre os muitos nomes de destaque que foram abraçá-lo, o monsenhor Luciano Brito, Vladimir Melo, Laurindo Ferreira, Sileno Guedes, Marcelo Labanca, Júlio Paschoal, Edgar Moury Fernandes, Anne Barreto, Carol, Suzana e Ana Paulo Tavares Correia, Natalia Ribeiro, Edgar Leonardo e João Victor Amorim.

REPERCUSSÃO

A entrevista concedida ontem pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, ganhou repercussão internacional. Conduzida por Igor Maciel, Fernando Castilho, Ecio Costa e Edgard Leonardo, a conversa abordou o cenário econômico brasileiro e as relações entre Brasil e Argentina.

PARTICIPAÇÕES

O novo disco de Anitta, “Equilibrivm II”, tem participações especiais de Alceu Valença, Mart'nália e Maria Bethânia.

APOIO

A torcida do Santa Cruz continua mostrando sua força. A partida de sábado, contra o Figueirense, mesmo com a dificuldade do acesso à Arena Pernambuco, teve 27.393 torcedores. Nenhum jogo das séries B e C conseguiram chegar perto.

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JAMS/JC Imagem
Victor Tavares, na comemoração do aniversário, ladeado por Laurindo Ferreira e Vladimir Melo - JAMS/JC Imagem

AUSÊNCIA

A convenção do MDB de Pernambuco, sábado, não teve a presença de Jarbas Vasconcelos, o maior nome da história do partido no estado.

MISS

A paranaense Marcella Kozinski, representante da Ilha de Mel, conquistou o título de Miss Brasil 2026 na final realizada em São Paulo. Vai representar o país no Miss Universo, em novembro, em Porto Rico.

CURTA-METRAGEM

O curta-metragem “Velcro”, dirigido e roteirizado pelas pernambucanas Carol Lima e Renata Pimentel, é destaque Mostra de Artes e Pluralidades, do Itaú Cultural, em São Paulo dedicada às múltiplas experiências e existências da cultura LGBTQIAPN+, de hoje a domingo., A produção acompanha a criação de um bar musical comandado por mulheres no Recife. em Pernambuco.

REUNIÃO

O reitor da UFPE, Alfredo Gomes, participou da reunião do Conselho Pleno da Andifes, em Roraima. O encontro reuniu reitores de universidades federais de todo o país, para discutir pautas estratégicas e o fortalecimento das instituições federais de ensino superior.

 

Arquivo Pessoal
Encontro de Matheus Souto Maior e Pedro Lourenço, presidentes do Sport e do Cruzeiro, selando uma parceria entre os dois clubes - Arquivo Pessoal

NA ACADEMIA

Sob o comando de Márcio Lucena Filho, a Academia Pernambucana de Letras inicia hoje uma nova etapa do projeto Lendo Guimarães Rosa, dedicada ao clássico Grande Sertão: Veredas, que completa 70 anos.

CURIOSIDADE

Uma curiosidade sobre a família real britânica: de acordo com o Page Six, a relação entre o príncipe William e o rei Charles III é marcada por distanciamento e divergências, apesar da imagem de união exibida em compromissos oficiais.

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