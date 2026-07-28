Joanna Maranhão ganha novo destaque nacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Joanna Maranhão, uma das maiores nadadoras da História do Brasil, tendo participado de quatro edições de Jogos Olímpicos (Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016) e conquistado oito medalhas em Jogos Pan-Americanos, entre individuais e em revezamento, ganhou destaque ainda maior fora das piscinas. Transformou sua experiência pessoal em atuação institucional pela proteção de crianças e atletas. Ela é o único nome do Nordeste na seleção “101 brasileiros que constroem o futuro”, do jornal do Globo, na categoria “Sociedade e Democracia”.

Os advogados Antônio Mário de Abreu e Maurício Albuquerque em evento do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, no Mar Hotel - Arquivo Pessoal

TRINTINHA

Victor Tavares reuniu muitos amigos na comemoração dos seus 30 anos, no final de semana. Um encontro descontraído em clima de alto astral, que entrou pela madrugada. Entre os muitos nomes de destaque que foram abraçá-lo, o monsenhor Luciano Brito, Vladimir Melo, Laurindo Ferreira, Sileno Guedes, Marcelo Labanca, Júlio Paschoal, Edgar Moury Fernandes, Anne Barreto, Carol, Suzana e Ana Paulo Tavares Correia, Natalia Ribeiro, Edgar Leonardo e João Victor Amorim.

REPERCUSSÃO

A entrevista concedida ontem pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, ganhou repercussão internacional. Conduzida por Igor Maciel, Fernando Castilho, Ecio Costa e Edgard Leonardo, a conversa abordou o cenário econômico brasileiro e as relações entre Brasil e Argentina.

PARTICIPAÇÕES

O novo disco de Anitta, “Equilibrivm II”, tem participações especiais de Alceu Valença, Mart'nália e Maria Bethânia.

APOIO

A torcida do Santa Cruz continua mostrando sua força. A partida de sábado, contra o Figueirense, mesmo com a dificuldade do acesso à Arena Pernambuco, teve 27.393 torcedores. Nenhum jogo das séries B e C conseguiram chegar perto.

Victor Tavares, na comemoração do aniversário, ladeado por Laurindo Ferreira e Vladimir Melo - JAMS/JC Imagem

AUSÊNCIA

A convenção do MDB de Pernambuco, sábado, não teve a presença de Jarbas Vasconcelos, o maior nome da história do partido no estado.

MISS

A paranaense Marcella Kozinski, representante da Ilha de Mel, conquistou o título de Miss Brasil 2026 na final realizada em São Paulo. Vai representar o país no Miss Universo, em novembro, em Porto Rico.

CURTA-METRAGEM

O curta-metragem “Velcro”, dirigido e roteirizado pelas pernambucanas Carol Lima e Renata Pimentel, é destaque Mostra de Artes e Pluralidades, do Itaú Cultural, em São Paulo dedicada às múltiplas experiências e existências da cultura LGBTQIAPN+, de hoje a domingo., A produção acompanha a criação de um bar musical comandado por mulheres no Recife. em Pernambuco.

REUNIÃO

O reitor da UFPE, Alfredo Gomes, participou da reunião do Conselho Pleno da Andifes, em Roraima. O encontro reuniu reitores de universidades federais de todo o país, para discutir pautas estratégicas e o fortalecimento das instituições federais de ensino superior.

Encontro de Matheus Souto Maior e Pedro Lourenço, presidentes do Sport e do Cruzeiro, selando uma parceria entre os dois clubes - Arquivo Pessoal

NA ACADEMIA

Sob o comando de Márcio Lucena Filho, a Academia Pernambucana de Letras inicia hoje uma nova etapa do projeto Lendo Guimarães Rosa, dedicada ao clássico Grande Sertão: Veredas, que completa 70 anos.

CURIOSIDADE

Uma curiosidade sobre a família real britânica: de acordo com o Page Six, a relação entre o príncipe William e o rei Charles III é marcada por distanciamento e divergências, apesar da imagem de união exibida em compromissos oficiais.