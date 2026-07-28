As lojas do MIX Mateus viraram Novo Atacarejo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Foi concluída, no final de semana, a troca de todas as fachadas das unidades do Mix Mateus em Pernambuco, Alagoas e Paraíba pela do Novo Atacarejo. Em algumas, como a de Santo Amaro, passaram a exigir a nota de compra para liberar o estacionamento. Como era gratuito e liberado, vivia lotado, com os veículos de pessoas que trabalham nas redondezas, que agora são obrigadas a deixar os veículos nas ruas.

Jana e Guilherme Uchoa, Andrea e Mano Medeiros no jogo do Frei Gilson, na Arena Pernambuco - Arquivo Pessoal

BENÇÃO

O oftalmologista Álvaro Dantas levou Padre Cosmo até São Paulo, para a unidade do Ícone da Visão, para benzer o espaço e a equipe.

Nadja e José dos Santos, no almoço que marcou os 97 anos dele - Fernando Machado/Divulgação

NACIONAL

O artista plástico José Ferreira de Carvalho, na sua posse na Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, ao lado de Flora Lima - Arquivo Pessoal

Cícero Moraes e Carolina Calheiros prestigiam a 43ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador, realizada em Belo Horizonte, considerada o principal evento da área no país.

SURPRESA

Uma mulher deu à luz no Hospital São Lucas, em Fernando de Noronha, após procurar atendimento com dores lombares e pélvicas sem saber que estava grávida. Depois de negar a gestação, um exame confirmou 41 semanas de gravidez.

RIOMAR CASA

O empresário João Apolinário, presidente da Polishop, participará de talk, quinta-feira, na Arena de Conteúdo do RioMar Casa, para falar sobre arquitetura, inovação e empreendedorismo.

AGRESSÃO

Foram absurdas as agressões do presidente argentino Javier Milei ao Brasil e ao ministro Alexandre de Moraes. Que, claro, merecem respostas duras do governo brasileiro.

BIOGRAFIA

Geraldo D’Almeida Alves lançou a biografia do maestro, professor, compositor e arranjador Evanildo Maia, que escreveu junto com Luiz Carlos Dias. Destaca a carreira de uma grande figura da música pernambucana, inclusive com as letras das muitas músicas de sucesso que compôs, gravadas por Ney Matogrosso, Doris Sandra, Novinho da Paraíba, Noite Ilustrada, Lia de Itamaracá e Augusto César, entre outros. Foi também professor de música no Colégio Santa Maria.

PONTO FINAL

Slavko Vini, árbitro esloveno, que apitou as finais da Copa do Mundo e da Champions League, de 45 anos, anunciou ontem o encerramento da sua carreira. Engenheiro de telecomunicações, passa a dedicar tempo integral à sua empresa no setor.

FUTEBOL

Segundo o The Telegraph, o Arsenal prepara uma proposta pelo atacante brasileiro Vinicius Júnior e está disposto a oferecer o maior salário da história do clube: mais de 400 mil libras por semana, o equivalente a cerca de R$ 12 milhões por mês.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "Depois que vi um show de rock pela televisão, nunca mais critiquei cantor ruim brasileiro." (Ariano Suassuna)

JULIANA Santos e Bia Guirão firmam parceria em projetos de moda.

“OS ENIGMAS Singulares - Antologia Poética”, do cardeal José Tolentino Mendonça, foi um dos livros mais vendidos na biblioteca oficial do Festival de Literatura Internacional de Paraty.

O PRESIDENTE da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, faz visita institucional ao Brasil, a convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para formação de parceria.

O DOUTORANDO da UFPE Leandro França foi premiado com o Bronze Award no ISPRS Congress, principal congresso mundial de geoinformação, realizado em Toronto, no Canadá.

A FLIP 2026, realizada em Paraty, reuniu cerca de 40 mil visitantes durante os cinco dias de programação literária.

ANIVERSÁRIOS

Ana Arraes, Antônio Carlos Maranhão de Aguiar, Bruno Monteiro, Eurico Didier Filho, Gustavo Belarmino, Gustavo Maranhão, José Mário Galvão, Lúcia Helena Milet, Luiz Falcão Júnior, Marcílio Kater, Maria de Lourdes Maciel, Marylusia Feitosa, Paulo Muniz Filho, Regina Gaudêncio Pessoa de Melo, Ricardo Lyra e Vitor Teixeira.