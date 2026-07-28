As lojas do MIX Mateus viraram Novo Atacarejo
Os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco
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Foi concluída, no final de semana, a troca de todas as fachadas das unidades do Mix Mateus em Pernambuco, Alagoas e Paraíba pela do Novo Atacarejo. Em algumas, como a de Santo Amaro, passaram a exigir a nota de compra para liberar o estacionamento. Como era gratuito e liberado, vivia lotado, com os veículos de pessoas que trabalham nas redondezas, que agora são obrigadas a deixar os veículos nas ruas.
BENÇÃO
O oftalmologista Álvaro Dantas levou Padre Cosmo até São Paulo, para a unidade do Ícone da Visão, para benzer o espaço e a equipe.
NACIONAL
Cícero Moraes e Carolina Calheiros prestigiam a 43ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador, realizada em Belo Horizonte, considerada o principal evento da área no país.
SURPRESA
Uma mulher deu à luz no Hospital São Lucas, em Fernando de Noronha, após procurar atendimento com dores lombares e pélvicas sem saber que estava grávida. Depois de negar a gestação, um exame confirmou 41 semanas de gravidez.
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RIOMAR CASA
O empresário João Apolinário, presidente da Polishop, participará de talk, quinta-feira, na Arena de Conteúdo do RioMar Casa, para falar sobre arquitetura, inovação e empreendedorismo.
AGRESSÃO
Foram absurdas as agressões do presidente argentino Javier Milei ao Brasil e ao ministro Alexandre de Moraes. Que, claro, merecem respostas duras do governo brasileiro.
BIOGRAFIA
Geraldo D’Almeida Alves lançou a biografia do maestro, professor, compositor e arranjador Evanildo Maia, que escreveu junto com Luiz Carlos Dias. Destaca a carreira de uma grande figura da música pernambucana, inclusive com as letras das muitas músicas de sucesso que compôs, gravadas por Ney Matogrosso, Doris Sandra, Novinho da Paraíba, Noite Ilustrada, Lia de Itamaracá e Augusto César, entre outros. Foi também professor de música no Colégio Santa Maria.
PONTO FINAL
Slavko Vini, árbitro esloveno, que apitou as finais da Copa do Mundo e da Champions League, de 45 anos, anunciou ontem o encerramento da sua carreira. Engenheiro de telecomunicações, passa a dedicar tempo integral à sua empresa no setor.
FUTEBOL
Segundo o The Telegraph, o Arsenal prepara uma proposta pelo atacante brasileiro Vinicius Júnior e está disposto a oferecer o maior salário da história do clube: mais de 400 mil libras por semana, o equivalente a cerca de R$ 12 milhões por mês.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "Depois que vi um show de rock pela televisão, nunca mais critiquei cantor ruim brasileiro." (Ariano Suassuna)
JULIANA Santos e Bia Guirão firmam parceria em projetos de moda.
“OS ENIGMAS Singulares - Antologia Poética”, do cardeal José Tolentino Mendonça, foi um dos livros mais vendidos na biblioteca oficial do Festival de Literatura Internacional de Paraty.
O PRESIDENTE da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, faz visita institucional ao Brasil, a convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para formação de parceria.
O DOUTORANDO da UFPE Leandro França foi premiado com o Bronze Award no ISPRS Congress, principal congresso mundial de geoinformação, realizado em Toronto, no Canadá.
A FLIP 2026, realizada em Paraty, reuniu cerca de 40 mil visitantes durante os cinco dias de programação literária.
ANIVERSÁRIOS
Ana Arraes, Antônio Carlos Maranhão de Aguiar, Bruno Monteiro, Eurico Didier Filho, Gustavo Belarmino, Gustavo Maranhão, José Mário Galvão, Lúcia Helena Milet, Luiz Falcão Júnior, Marcílio Kater, Maria de Lourdes Maciel, Marylusia Feitosa, Paulo Muniz Filho, Regina Gaudêncio Pessoa de Melo, Ricardo Lyra e Vitor Teixeira.