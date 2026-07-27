Rosa Maria: A mulher por trás do Hotel Central

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Todas as segundas-feiras, a Coluna João Alberto apresenta entrevistas exclusivas com personalidades de destaque na sociedade pernambucana

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

POR JULLIANA BRITO

Em maio de 2020, em plena pandemia do Coronavírus, a pernambucana do Recife, mas olindense de coração — Rosa Maria assumiu a administração do Hotel Central, o primeiro arranha-céu do Recife e um dos edifícios mais emblemáticos da capital. Sua ligação com o hotel, porém, começou muito antes. Filha da camareira Severina Maria, cresceu circulando pelos corredores do prédio enquanto a mãe trabalhava.

Rosa Maria sempre teve uma ligação com o Hotel Central, pois acompanhava desde criança sua mãe, que era camareira. Agora, é o nome à frente do local - Arquivo Pessoal

O começo da sua história com o Hotel Central?

Entrei para o Hotel Central aos 18 anos, em 1983. Mas a minha ligação com este lugar começou ainda criança, quando acompanhava minha mãe, que trabalhava aqui como camareira.

Quando surgiu o Tempero de Rosa?

Inaugurei o Tempero de Rosa em 2002, no bairro de Santo Amaro. Depois, em 2015, trouxe o restaurante para dentro do Hotel Central, unindo duas grandes paixões da minha vida: a gastronomia pernambucana e este patrimônio histórico. Aprendi tudo com Manoel Lourenço da Silva, meu pai Badu, cozinheiro que a Marinha Mercante levou para os quatro cantos do mundo.

O que representa manter o Hotel Central de portas abertas?

É uma missão. Manter vivo um patrimônio como o Hotel Central significa preservar parte da história de Pernambuco. Enfrentamos muitos desafios, principalmente durante a pandemia, mas seguimos firmes porque este lugar merece continuar fazendo parte da memória e da vida da cidade.

O maior desafio para manter o hotel funcionando?

Envolver a sociedade e o poder público nesta tarefa que é preservar o Hotel Central. Tenho tido muito apoio de gente que valoriza a história da nossa cidade, do nosso estado, mas sinto falta de um apoio mais efetivo do poder público. Os custos para a manutenção e requalificação do prédio são enormes. Imagine você que assumimos o Hotel Central em plena pandemia... Como estaria isso aqui hoje, caso ninguém abraçasse esse trabalho? Acredito que o edifício estaria todo depredado.

O que mudou no Recife desde que começou?

Vou opinar sobre a Boa Vista, que é onde funciono. Observo que o trabalho que realizamos aqui chamou a atenção para a importância histórica desse bairro, para a beleza da área e para o abandono desnecessário da região. Muita gente que vem por aqui para se hospedar ou para comer no Tempero de Rosa, meu restaurante que funciona no térreo, sai com a semente do desejo de ver a Boa Vista bonita de novo.

Como é a rotina dentro do hotel hoje?

Pra falar a verdade, eu trabalho bastante, mas trabalho feliz. Acordo muito cedo para montar o café da manhã, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h, e aos sábados e domingos, das 7h às 10h, e é aberto ao público passante. Das 11h às 15h, de terça-feira a sábado, cuido do almoço, que também é aberto ao público. No restante das horas, estou dedicada aos cuidados com o Hotel, que são tantos que não dá pra descrever.

Perfil das pessoas que mais passam por aqui?

Aqui você se hospeda na história de Pernambuco. Aqui você come a comida pernambucana que era servida por sua mãe, por sua avó... Afeto é alimento, não é verdade? Quem passa por aqui é gente a fim de viver esta experiência. E o meu compromisso é fazer essa experiência cada vez mais confortável e, sempre, original.

Sobre suas receitas, Dona Rosa revela que tem alguns segredinhos, mas que não se preocupa em compartilhar: "Quem divide, multiplica. Sem egoísmos" - Arquivo Pessoal

O que faz as pessoas voltarem?

A sensação de estar em casa, na companhia de amigos.

Qual prato mais famoso da casa?

São vários os queridinhos da clientela, mas eu posso dizer que a Galinha à Cabidela, a Charque Desfiada (que é frita na manteiga de garrafa) e o Bacalhau ao Forno ocupam um lugar de destaque.

Receita que atravessa gerações?

Toda a minha gastronomia é fruto da minha história e da história do meu Pernambuco. Tudo foi ensinado e passado para mim.

O que não pode faltar numa boa comida pernambucana?

Ingredientes de qualidade é a exigência número um de toda e qualquer receita. E, no caso da comida pernambucana, eu digo que não pode faltar respeito às receitas originais, que só chegaram até nós, porque foram testadas e aprovadas pelo tempo. Claro que inovações são bem-vindas, mas modificar por modismo, não pode!

Qual segredo de uma comida feita "com amor"?

Tudo que é feito de verdade, com envolvimento, com atenção, é melhor. Se você faz só pelo dinheiro e fama, a coisa sai, mas sai sem graça. Feito comida "de plástico" de fast food.

Movimento atual?

O movimento está bom, porém quanto mais gente melhor. Estamos aqui para receber de braços abertos.

O que mais dá orgulho na sua trajetória?

Trabalhar com afinco, honestidade, amor ao que faço e respeito ao público que confia em mim.

Qual foi a fase mais desafiadora?

Ainda estamos nela.

O que a cozinha ensinou sobre a vida?

Me ensinou que jamais devemos desprezar os nossos talentos. Foi a Rosa cozinheira que me trouxe até aqui. Ouvi muita gente dizer que eu era "apenas uma cozinheira". Só que eu não dei importância. Acho que acertei, né?

Como gostaria de ser lembrada?

Como alguém decente. Imperfeita, mas decente.

O que ainda sonha realizar?

O sonho real, o do momento, é bombar no segundo semestre de 2026. Já estamos com novidades na agenda cultural e no cardápio do restaurante. Venham todos que a temporada já está aberta!

Conselho daria para mulheres que querem empreender?

Que sejam boas naquilo que fazem, qualquer que seja o segmento de negócio. Que façam com paixão e responsabilidade, com os pés no chão. E que se cerquem de pessoas confiáveis.

Tem ciúme de alguma receita?

É claro que alguns segredinhos são só nossos, mas repassar conhecimento faz parte da vida. Quem divide, multiplica. Sem egoísmos.

RAIO X

Time: Santa Cruz

Restaurante: Tempero de Rosa.

Comida: A pernambucana.

Filme: Central do Brasil.

Livro: Bíblia Sagrada.

Música: “A camisola do dia”, de Herivelto Martins e David Nasser.

Cantor: Nelson Gonçalves.