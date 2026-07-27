Exposição vai marcar os 50 anos da morte de JK
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Antes do cinquentenário da morte de Juscelino Kubitschek, do dia 22 de agosto de 1976,o Museu da República , no Rio de Janeiro, inaugura exposição dedicada ao ex-presidente. Reúne fotografias, maquetes, documentos e vídeos que retratam sua trajetória política e sua relação com o Palácio do Catete, sede do governo federal durante os quatro anos em que comandou o país antes da transferência da capital para Brasília, em 1960. Foi também no Catete que JK recebeu, em agosto de 1958, Pelé, Garrincha e os demais jogadores da seleção brasileira, que retornavam da Suécia após conquistar, pela primeira vez, a Copa do Mundo.
COPA
A contagem regressiva já começou: faltam 205 semanas, mais de 1.400 dias, para a Copa do Mundo de 2030. A competição terá como sedes Portugal, Espanha e Marrocos, mas as três primeiras partidas acontecerão no Paraguai, Uruguai e Argentina, em homenagem ao centenário da primeira edição do Mundial, disputada em 1930, em solo uruguaio.
HOMENAGEM
Durante o show da turnê que celebra seus 50 anos de carreira, Djavan emocionou o público ao dedicar a apresentação a Milton Nascimento. O cantor prestou homenagem ao amigo, carinhosamente chamado de Bituca, que está internado no Rio de Janeiro para tratar um quadro de pneumonia.
INUSITADO
O maestro Joao Carlos Martins fará concerto em setembro, na Sala São Paulo, ao lado do cantor Supla. O evento vai se chamar “From Bach to Supla.”
EXAGERO
O Brasil tem 30 partidos políticos e mais 20 em processo de formação.
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CINEMAS
A Agência Nacional do Cinema revela que o Brasil tem atualmente 3.538 salas de exibição em funcionamento no país, a grande maioria em shoppings centers.
PREJUÍZO
O Mastercard tenta recuperar valores de um prejuízo bilionário que teve com o colapso do Master. A empresa assumir custos relacionados a transações realizadas por clientes da fintech Will Financeira, ligada ao banco, que usava cartões “Mastercard.”
EUROPA
Depois da turnê “80 Girassóis”, assinalando seus 80 anos, por várias cidades do país, segue, em julho para novo giro internacional, com shows em Londres, Paris, Oslo, Lisboa, Madrid e Porto.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Viva todos os dias como se fosse o último. Um dia você acerta.” (Luís Fernando Veríssimo)
- O FILME “A Fabulosa Máquina do Tempo”, que ganhou o principal prêmio do CinePE, entra em cartaz nos cinemas do Recife, quinta-feira.
- JOÃO Fonseca brasileiro o ocupa a 27ª posição no ranking da Associação de Tenistas Profissionais.
- ADÊNIO Vilela e Dandarah Cavalcanti retornam de circulada pelos nos Lençóis Maranhenses.
- HOJE é o Dia Nacional do Motociclista.
- A ONU reconheceu a sauna como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, a pedido da Finlândia, onde é uma tradição enraizada.
ANIVERSARIANTES Aglaison Victor, Álvaro Porto, Aníbal Pinteiro, Célia Barlow, Enoy Chacon Maciel, Frederico de Barros Guimarães, Gabriela Dias Lucena, Juliana de Melo Oliveira, Mônica Correia, Patrícia Monteiro, Patrícia Tereza Monte, Ricardo Coutinho e Rose Mary Fernandes.