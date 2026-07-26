O Frei Gilson vai jogar futebol hoje na Arena

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Frei Gilson vai mostrar suas qualidades como jogador de futebol, participando do Jogo Solidário, ao lado de jogadores famosos, como Carlinhos Bala, Kleberson, Edmilson, Jorge Henrique, Emerson, Fernandinho e Everton Felipe. Será hoje, às 16h, que vai lotar a Arena Pernambuco, com todos os ingressos vendidos e renda para as ações sociais da Comunidade Obra de Maria, cujo presidente, Gilberto Barbosa, coordena o evento. No final teremos show de evangelização com frei Gilson, hoje o líder religioso que mais atrai fiéis no nosso país.

O general Geraldo Gomes e Matos e Sandra, na comemoração dos 80 anos do Comando Militar do Nordeste - Sheila Wanderley/Divulgação

EM TRANCOSO

Tarcísio e Lula Meira Lins inauguraram a Casa Nannai, numa fazenda em Trancoso, projeto ousado numa fazenda enorme à beira-mar, naquele famoso destino turístico de luxo na Bahia.

HOSPITAL

Nossa colega de redação, Cinthya Leite, que sabe tudo na área da saúde, assina toda a produção da revista comemorativa aos 170 anos do Hospital Português. Publicação resgata a trajetória, os avanços e o legado da instituição por meio de relatos de médicos, profissionais e personagens que marcaram a história da instituição.

MUSICAL

Alceu Valença comemora, o musical “Anunciação”, inspirado em sua trajetória. "Fico muito honrado em ser tema de um espetáculo tão bonito e bem cuidado. Conseguiram captar a essência do meu universo artístico com sensibilidade, irreverência e magia.”

Pauluca Moura recebe Ronaldinho Gaúcho no Haras Cartaxo - Arquivo Pessoal

ENTREVISTA

A chef Rosa Maria, que comanda o Hotel Central e seu restaurante “Tempero de Rosa”, é a entrevistada da coluna de amanhã, assinada por Julliana Brito.

AVÓS E IDOSOS

A Igreja Católica celebra neste domingo o Dia Mundial dos Avós e Idosos. Data foi instituída em 2021, pelo Papa Francisco, em memória litúrgica de São Joaquim e Sant'Ana, avós de Jesus. Data será destaque na edição de hoje do “Domingo sem Tela”, da Cepe, na Academia Pernambucana de Letras.

Cinthya Leite e a revista dos 170 anos do Hospital Português - Arquivo Pessoal

DESTINO

Estudo da Amadeus, em parceria com a ONU Turismo, aponta o Brasil como o segundo destino mais pesquisado das Américas para viagens internacionais entre maio de 2025 e abril de 2026, atrás apenas dos Estados Unidos.

VISUAL

Comentadíssima nas redes sociais a harmonização facial que Vinicius Júnior fez, em Ibiza, logo depois da Copa do Mundo.

SUCESSO

Raimundo Dantas comemora o grande sucesso que o “Entre Amigos” vem fazendo no Shopping RioMar de Fortaleza, onde ocupa espaço privilegiado. Destaca que os cearenses estão aprovando as sugestões de carne de bode.

AS BOLAS

Depois de 25 anos, a “Adidas” vai perder o vínculo com a Uefa e a “Nike” passará a ser a fornecedora das bolas usadas na “Champions League”, “Europa League” e “Conference League” nas edições entre 2027 a 2031.