O Frei Gilson vai jogar futebol hoje na Arena
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Frei Gilson vai mostrar suas qualidades como jogador de futebol, participando do Jogo Solidário, ao lado de jogadores famosos, como Carlinhos Bala, Kleberson, Edmilson, Jorge Henrique, Emerson, Fernandinho e Everton Felipe. Será hoje, às 16h, que vai lotar a Arena Pernambuco, com todos os ingressos vendidos e renda para as ações sociais da Comunidade Obra de Maria, cujo presidente, Gilberto Barbosa, coordena o evento. No final teremos show de evangelização com frei Gilson, hoje o líder religioso que mais atrai fiéis no nosso país.
EM TRANCOSO
Tarcísio e Lula Meira Lins inauguraram a Casa Nannai, numa fazenda em Trancoso, projeto ousado numa fazenda enorme à beira-mar, naquele famoso destino turístico de luxo na Bahia.
HOSPITAL
Nossa colega de redação, Cinthya Leite, que sabe tudo na área da saúde, assina toda a produção da revista comemorativa aos 170 anos do Hospital Português. Publicação resgata a trajetória, os avanços e o legado da instituição por meio de relatos de médicos, profissionais e personagens que marcaram a história da instituição.
MUSICAL
Alceu Valença comemora, o musical “Anunciação”, inspirado em sua trajetória. "Fico muito honrado em ser tema de um espetáculo tão bonito e bem cuidado. Conseguiram captar a essência do meu universo artístico com sensibilidade, irreverência e magia.”
ENTREVISTA
A chef Rosa Maria, que comanda o Hotel Central e seu restaurante “Tempero de Rosa”, é a entrevistada da coluna de amanhã, assinada por Julliana Brito.
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AVÓS E IDOSOS
A Igreja Católica celebra neste domingo o Dia Mundial dos Avós e Idosos. Data foi instituída em 2021, pelo Papa Francisco, em memória litúrgica de São Joaquim e Sant'Ana, avós de Jesus. Data será destaque na edição de hoje do “Domingo sem Tela”, da Cepe, na Academia Pernambucana de Letras.
DESTINO
Estudo da Amadeus, em parceria com a ONU Turismo, aponta o Brasil como o segundo destino mais pesquisado das Américas para viagens internacionais entre maio de 2025 e abril de 2026, atrás apenas dos Estados Unidos.
VISUAL
Comentadíssima nas redes sociais a harmonização facial que Vinicius Júnior fez, em Ibiza, logo depois da Copa do Mundo.
SUCESSO
Raimundo Dantas comemora o grande sucesso que o “Entre Amigos” vem fazendo no Shopping RioMar de Fortaleza, onde ocupa espaço privilegiado. Destaca que os cearenses estão aprovando as sugestões de carne de bode.
AS BOLAS
Depois de 25 anos, a “Adidas” vai perder o vínculo com a Uefa e a “Nike” passará a ser a fornecedora das bolas usadas na “Champions League”, “Europa League” e “Conference League” nas edições entre 2027 a 2031.