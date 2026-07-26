Famosos vão disputar a eleição de outubro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco

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Levantamento do Congresso em Foco aponta que as eleições de 2026 podem levar uma nova leva de famosos à política. A apuração reúne 24 personalidades que já anunciaram pré-candidaturas, foram apresentadas por partidos ou passaram a ser cotadas para a disputa. Entre os nomes estão Rachel Sheherazade, Silvia Abravanel, Val Marchiori, Geraldo Luís, Luís Fabiano, Paulo Angelito e MC Darlan, a maioria de olho em uma vaga na Câmara dos Deputados.

Domingo é dia de gente bonita: Natália Velasco - Arquivo Pessoal

VINTE ANOS

O Teatro Santa Isabel ficou superlotado no concerto que marcou, sexta-feira, os 20 anos da Orquestra Criança Cidadã, com apresentações de vários grupos ligados à orquestra, com regência do maestro Rafael Dommar. Na abertura, o juiz João Targino, coordenador do projeto, fez uma saudação, destacando a história da orquestra. Entre os que prestigiaram o evento, a vice-governadora Priscila Krause e o presidente da Obra de Maria, Gilberto Barbosa.

MAIS UM

O chef Filipe Ferreira, à frente dos restaurantes "Filipe", em Boa Viagem, e "Filipe Aveiro", em São Paulo, prepara mais um endereço gastronômico. Em breve, ele inaugura o "Felipinho", restaurante dedicado à culinária portuguesa, especialidade que consagrou sua trajetória.

AMBIENTE

A pernambucana Masterboi conquistou o Selo Prata do Programa Brasileiro GHG Protocol, principal iniciativa nacional de contabilização e divulgação de emissões de gases de efeito estufa. O reconhecimento marca a conclusão do primeiro Inventário de Emissões da empresa.

Marcos Oliveira, ladeado pela filha Isadora Miranda e a esposa Janyna Miranda, em evento empresarial - João Borges/Divulgação

SHOWS

Levantamento divulgado ontem revela que dos 7.412 shows firmados por prefeituras e governos estaduais entre janeiro de 2024 e março de 2026, 5.818 ocorreram no Nordeste. Pernambuco foi o segundo estado que mais gastou (R$ 573 milhões), perdendo apenas para a Bahia (R$ 578 milhões). A cidade de Goiana, em Pernambuco, possui 85 mil habitantes e aparece como o quarto maior contratante de shows públicos do país. Entre o período analisado, foram R$ 25 milhões destinados para a contratação de artistas.

EMPATE

O Sport chegou a oito partidas sem vencer na Série B, igualando a marca do Náutico, que conseguiu uma vitória, diante do Londrina. O rubro-negro tenta amanhã, contra o Cuiabá, na Ilha do Retiro.

MÃOS ATADAS

Oportuno o comentário de Fernando Gabeira: “O presidente que for eleito em outubro chegará ao poder de mãos quase atadas. Simplesmente não terá dinheiro para executar suas promessas. A causa disso é muito simples: o Congresso sequestrou parte do Orçamento. Ele gasta cerca de R$ 61 bilhões por ano só em emendas parlamentares. Sobra pouco para o governo.

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O ator pernambucano Renato Góes, que tem sido destaque em várias campanhas publicitárias. Agora será um dos destaques do material de divulgação da “Lacoste” para o Dia dos Pais. Para quem não sabe ele é torcedor “doente” do Sport.

ÓPERA

Estreia quarta-feira, no Teatro Musical de São Paulo a ópera “Tristão e Isolda”, que tem cinco horas de duração e direção musical do maestro Roberto Minczuk, que revela ser o momento mais emblemático da sua carreira.

Antônio Campos com Dom João Henrique e Orléans e Bragança, trineto de Dom Pedro II, na Feira de Literatura Internacional de Paraty - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Investir em pessoas é o melhor negócio que uma empresa pode fazer.” (João Carlos Paes Mendonça)

KARLA Dantas passa temporada em Capri, na Itália, com a filha Júlia Dantas.

BIBA Fernandes celebrou seu aniversário em Fernando de Noronha.

RUI Silva aproveita temporada pela Espanha. Em visita à tradicional Bodegas Emilio Moro, foi recebido pelo presidente da vinícola, Javier Moro.



O CENTRO de Convenções de Pernambuco faz pesquisas para escolher novos nomes para seus auditórios.

ANIVERSARIANTES Ana Ivo, Anna Paula Freire, Andréa de Paula, Carlos Arthur Ferrão, Cynthia Araújo de Carvalho, Diego Jatobá, Francismar Pontes, Hosana Krause, Humberto Santos, Jorge Machado Guimarães, Miguel Petribú, Saulo Monteiro, Sílvio Provazzi, Socorro Macedo e Veralucia Colares Leal.

Coluna de João Alberto: o café da manhã do pernambucano.