Famosos vão disputar a eleição de outubro
Os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco
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Levantamento do Congresso em Foco aponta que as eleições de 2026 podem levar uma nova leva de famosos à política. A apuração reúne 24 personalidades que já anunciaram pré-candidaturas, foram apresentadas por partidos ou passaram a ser cotadas para a disputa. Entre os nomes estão Rachel Sheherazade, Silvia Abravanel, Val Marchiori, Geraldo Luís, Luís Fabiano, Paulo Angelito e MC Darlan, a maioria de olho em uma vaga na Câmara dos Deputados.
VINTE ANOS
O Teatro Santa Isabel ficou superlotado no concerto que marcou, sexta-feira, os 20 anos da Orquestra Criança Cidadã, com apresentações de vários grupos ligados à orquestra, com regência do maestro Rafael Dommar. Na abertura, o juiz João Targino, coordenador do projeto, fez uma saudação, destacando a história da orquestra. Entre os que prestigiaram o evento, a vice-governadora Priscila Krause e o presidente da Obra de Maria, Gilberto Barbosa.
MAIS UM
O chef Filipe Ferreira, à frente dos restaurantes "Filipe", em Boa Viagem, e "Filipe Aveiro", em São Paulo, prepara mais um endereço gastronômico. Em breve, ele inaugura o "Felipinho", restaurante dedicado à culinária portuguesa, especialidade que consagrou sua trajetória.
AMBIENTE
A pernambucana Masterboi conquistou o Selo Prata do Programa Brasileiro GHG Protocol, principal iniciativa nacional de contabilização e divulgação de emissões de gases de efeito estufa. O reconhecimento marca a conclusão do primeiro Inventário de Emissões da empresa.
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SHOWS
Levantamento divulgado ontem revela que dos 7.412 shows firmados por prefeituras e governos estaduais entre janeiro de 2024 e março de 2026, 5.818 ocorreram no Nordeste. Pernambuco foi o segundo estado que mais gastou (R$ 573 milhões), perdendo apenas para a Bahia (R$ 578 milhões). A cidade de Goiana, em Pernambuco, possui 85 mil habitantes e aparece como o quarto maior contratante de shows públicos do país. Entre o período analisado, foram R$ 25 milhões destinados para a contratação de artistas.
EMPATE
O Sport chegou a oito partidas sem vencer na Série B, igualando a marca do Náutico, que conseguiu uma vitória, diante do Londrina. O rubro-negro tenta amanhã, contra o Cuiabá, na Ilha do Retiro.
MÃOS ATADAS
Oportuno o comentário de Fernando Gabeira: “O presidente que for eleito em outubro chegará ao poder de mãos quase atadas. Simplesmente não terá dinheiro para executar suas promessas. A causa disso é muito simples: o Congresso sequestrou parte do Orçamento. Ele gasta cerca de R$ 61 bilhões por ano só em emendas parlamentares. Sobra pouco para o governo.
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O ator pernambucano Renato Góes, que tem sido destaque em várias campanhas publicitárias. Agora será um dos destaques do material de divulgação da “Lacoste” para o Dia dos Pais. Para quem não sabe ele é torcedor “doente” do Sport.
ÓPERA
Estreia quarta-feira, no Teatro Musical de São Paulo a ópera “Tristão e Isolda”, que tem cinco horas de duração e direção musical do maestro Roberto Minczuk, que revela ser o momento mais emblemático da sua carreira.
M O V I M E N T O
BOM DOMINGO: “Investir em pessoas é o melhor negócio que uma empresa pode fazer.” (João Carlos Paes Mendonça)
- KARLA Dantas passa temporada em Capri, na Itália, com a filha Júlia Dantas.
- BIBA Fernandes celebrou seu aniversário em Fernando de Noronha.
- RUI Silva aproveita temporada pela Espanha. Em visita à tradicional Bodegas Emilio Moro, foi recebido pelo presidente da vinícola, Javier Moro.
- O CENTRO de Convenções de Pernambuco faz pesquisas para escolher novos nomes para seus auditórios.
ANIVERSARIANTES Ana Ivo, Anna Paula Freire, Andréa de Paula, Carlos Arthur Ferrão, Cynthia Araújo de Carvalho, Diego Jatobá, Francismar Pontes, Hosana Krause, Humberto Santos, Jorge Machado Guimarães, Miguel Petribú, Saulo Monteiro, Sílvio Provazzi, Socorro Macedo e Veralucia Colares Leal.
Coluna de João Alberto: o café da manhã do pernambucano.