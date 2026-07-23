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João Alberto | Notícia

Helena Possidônio e Suiene Alvino inauguram novo espaço em Piedade

A inauguração será voltada para familiares, profissionais e convidados para conhecer o local

Por Lara Calábria Publicado em 23/07/2026 às 15:55
Helena Possidônio e Suiene Alvino
Helena Possidônio e Suiene Alvino - Arquivo pessoal

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As terapeutas e empresárias Helena Possidônio e Suiene Alvino inauguram, no próximo dia 31, a Casa Funcional, em Piedade. Voltado ao atendimento de adolescentes e adultos neurodivergentes, o espaço reproduz ambientes de uma residência para trabalhar, na prática, habilidades do cotidiano, como organização da rotina, preparo de refeições e cuidados pessoais, com foco no desenvolvimento da autonomia e da independência.

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