Felipe Porto fez elogiada palestra no GAT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Felipe Porto, secretário de Turismo do Recife, foi o convidado do almoço de ontem do Grupo de Amigos do Turismo de Pernambuco, quando revelou as principais ações da pasta, que priorizam a parceria com o trade turístico. Foi no "Boteco Companhia do Chopp" no Parque Gourmet do Shopping Recife, tendo como anfitriões Tony Sousa e João Ferreira, que ofereceram verdadeiro show gastronômico, com as principais delícias da casa.

NOVO NOME

O Governo do Estado mudou o nome do Grupamento Tático Aéreo, órgão responsável por operacionalizar as atividades de aviação de segurança pública e defesa civil no Estado. Passou a se chamar Centro Integrado de Operações Aéreas.

PARABÉNS

Nosso colega Romoaldo de Souza já tem retorno marcado ao Recife: será na próxima terça-feira, quando sua esposa, Alejandra Villalba, comemora aniversário na cidade.

CASAMENTOS

Segundo a confeiteira Jéssica Pires, referência em bolos de casamento, os registros de produção do Ateliê dos dois últimos anos confirmam o que os dados nacionais já sugeriram: setembro, outubro e novembro concentram a maior parte da demanda, somando sozinhos quase metade dos bolos de casamento produzidos a cada ano.

HOMENAGEM

Ontem, na data em que Marília Mendonça completaria 31 anos, os fãs receberam um presente especial. A equipe da cantora lançou a inédita "Tudo Vai Ficar Bem", gravada antes de sua morte e preservada com a interpretação original da artista.

INSULTO

Ronaldo Caiado, chamou o ex-deputado Eduardo Bolsonaro de "Pateta da política brasileira" durante troca de críticas após a confirmação do tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

LANÇAMENTO

O grande lançamento da série brasileira da semana é "Elize: Sombras de Uma Mulher", que conta o crime e a vida de Elize Matsunaga. A atriz que interpretou a personagem, Lorena Comparato, afirmou ter feito terapia durante toda a gravação.

INUSITADO

Campeões mundiais com a Espanha, Gavi e Fabián Ruiz foram recebidos com festa em Los Palacios y Villafranca, cidade natal da dupla. Lá, os jogadores ganharam um presente curioso: tomates equivalentes ao próprio peso. Após subirem na balança, Gavi levou 68 quilos e Fabián Ruiz, 84.

IMPEDIMENTO

A partir do próximo final de semana, a CBF vai implantar nos jogos da Série A, Impedimento semiautomático que traçará linhas de impedimentos de forma automática. Equipamento já foi instalado em todos os estádios. Já as novas regras implantadas pela Fifa na Copa do Mundo, passarão a valer da 23ª rodada, nos dias 15 e 16 de agosto.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "Não existe arte nova ou velha; existe arte boa e arte ruim." (Ariano Suassuna)

• MIGUEL e Lara Coelho em clima de Bodas de Cerâmica, ao completarem nove anos de casamento.

• EDUARDO Peixoto, ex-CEO do Cesar, assumiu a diretoria de ecossistema de inovação e investimento na startup BR Angels em Pernambuco.

• LUIZ Carlos Barreto, que faleceu ontem, foi uma referência na cinematografia brasileira dirigindo filmes como "Vidas Secas" e "Dona Flor e seus dois maridos"

• QUINZE anos depois de sair do ar, o programa Vitrine volta à programação da TV Cultura, agora apresentado por Laíze Câmara.

• AGORA a expectativa do torcedor brasileiro é para a Copa do Mundo Feminina, que acontecerá em 2027 no Brasil, inclusive no Recife. A Fundação Getúlio Vargas estima que o campeonato movimente R$ 8,8 bilhões no país.

ANIVERSARIANTES:

Ana Lúcia Carneiro, Aníbal Fernandes, Betânia Teixeira, Cristiane Violet, Daniel Sierra, Fernando Cordeiro, Francismar Pontes, Gustavo Gouveia, Lorena Pontual, Lourenço Cunha Filho, Luciene Melo, Luiz Fernando Machado, Manoel Costa Júnior e Ricardo Moreira.



