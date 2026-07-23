Comando Militar do Nordeste comemora os seus 80 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Uma das principais unidades do Exército Brasileiro, o Comando Militar do Nordeste, que inicialmente se chamava IV Exército, comemora hoje seus 80 anos de marcante presença em todos os estados da região. A data será assinalada com cerimônia militar, às 19h30, no Quartel-General do Curado. O general Carlos Machado, atual comandante, estará à frente do evento, que contará com a presença do ministro José Múcio Monteiro, do comandante do Exército, general Tomaz Ribeiro Paiva, de vários ex-comandantes e governadores da região, a começar por Raquel Lyra, e de figuras de destaque no nosso mundo jurídico, empresarial e social.

Zaldo Magalhães Just Neto, com a esposa Luiza Cristina, no lançamento do seu livro "Além das Cicatrizes", na Academia Pernambucana de Letras - Arquivo Pessoal

COMENDA

Francisco Cunha, que faz um belíssimo trabalho à frente da TGI e em projetos da cidadania na nossa cidade, recebe amanhã, do prefeito Victor Marques, a Medalha do Mérito Capibaribe, principal comenda do Recife.

FUTEBOL

O jogo solidário, com o frei Gilson e oito jogadores famosos, domingo, na Arena Pernambuco, já vendeu 30 mil ingressos. O evento, coordenado por Gilberto Barbosa, da Obra de Maria, terminará com um show de evangelização do frei Gilson.

O casal Gustavo e Madalena Caldas, que brilham na medicina pernambucana - Arquivo Pessoal

PRETA GIL

O documentário ‘’Preta: Eu Não Ando Só’’, exibido pela TV Globo, emocionou ao revisitar a trajetória da cantora Preta Gil. A produção, que faz sucesso entre os telespectadores, reúne depoimentos de familiares e amigos e presta uma homenagem especial à única neta da artista, Sol de Maria, durante os últimos momentos da cantora.

PESQUISAS

A partir de hoje, todas as pesquisas de intenção de voto terão que apresentar aos entrevistados os nomes de todos os candidatos registrados para concorrer a determinado cargo.

DEBATES

O presidente Lula pensa em não participar de debates, mas a maioria dos seus auxiliares é contra. Para ele, seria um enorme tiro no pé.

Norma Dubeux e Diana de Miranda Pierreck, destaques no nosso mundo feminino - Arquivo Pessoal

CULTURA

A promotora de Justiça Helena Martins compartilhou registros de sua passagem pelo Festival de Avignon, na França, onde assistiu à montagem "Um Julgamento – O Inimigo do Povo", concebida por Wagner Moura e Christiane Jatahy. Na viagem, também reencontrou Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho, Emilie Lesclaux e Maria Fernanda Cândido.

OS DESTAQUES

A Festa Literária Internacional de Paraty, que começou ontem, tem como homenageada a poeta Orides Fontela. Entre os destaques da programação estão a escritora britânica Zadie Smith, a ministra do STF Cármen Lúcia e a autora catalã Eva Baltasar.

CARGO

O jornalista Hugo Esteves assume a Superintendência Técnica da Secretaria de Comunicação do Governo de Pernambuco, a convite do secretário executivo de Comunicação, Fúlvio Wagner.

DIRETOR

O ator Cauã Reymond fez sua estreia como diretor na noite de ontem, em São Paulo, durante o lançamento de "Jogada de Risco", nova série do Globoplay. Além de dirigir, também assina a idealização da trama, ambientada no universo do futebol. A produção estreia hoje, com dois episódios liberados por semana até 13 de agosto.