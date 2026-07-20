fechar
João Alberto | Notícia

Orquestra Criança Cidadã celebra duas décadas

Apresentações serão nos dias 24 e 25 de julho, às 19h, no Teatro de Santa Isabel, reunindo convidados e autoridades em apresentação celebrativa

Por JC Publicado em 20/07/2026 às 14:17 | Atualizado em 20/07/2026 às 14:46
Orquestra Criança Cidadã (OCC)
Orquestra Criança Cidadã (OCC) - Victória Brito/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Orquestra Criança Cidadã (OCC) celebra duas décadas de atuação com um concerto comemorativo nesta sexta (24) e sábado (25), às 19h, no Teatro de Santa Isabel, no Recife.

O evento reunirá alunos, ex-alunos, professores e convidados para celebrar a trajetória de um projeto que transformou a música em ferramenta de inclusão social e cidadania.

Criada em 25 de julho de 2006 pelo juiz João José Rocha Targino, a OCC nasceu na comunidade do Coque, no Recife, com a missão de oferecer formação musical e novas perspectivas de vida para crianças e adolescentes.

Atualmente, atende cerca de 400 jovens nos núcleos do Coque, Camela e Chã de Cruz, com atividades que incluem educação musical, acompanhamento pedagógico e ações de desenvolvimento integral.

Victória Brito/Divulgação
Orquestra Criança Cidadã (OCC) - Victória Brito/Divulgação

Ao longo dos 20 anos, a iniciativa revelou talentos que seguiram carreira profissional e levou o nome de Pernambuco a palcos nacionais e internacionais, com apresentações em países como Vaticano, Alemanha, China, Estados Unidos, Israel, Coreia do Sul e Japão.

O concerto comemorativo revisita essa história com apresentações de diferentes formações da orquestra, incluindo músicos que passaram pelo projeto e hoje atuam profissionalmente. O repertório reúne clássicos da música erudita e brasileira, em uma celebração da arte como instrumento de transformação.

Para a presidente da Orquestra Criança Cidadã, Myrna Targino, celebrar esses 20 anos é reconhecer a dedicação de todos. “Cada aluno, professor, colaborador, parceiro e família que ajudou a construir essa história merecem esse momento especial. A Orquestra Criança Cidadã é a prova de que investir na educação e na cultura transforma realidades. Nosso compromisso é continuar ampliando oportunidades para que muitas outras crianças e jovens descubram, por meio da música, um novo projeto de vida”, disse.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

SERVIÇO - Concerto comemorativo de 20 anos da Orquestra Criança Cidadã

  • Datas: 24 e 25 de julho
  • Local: Teatro de Santa Isabel, Recife/PE
  • Horário: 19h
  • Acesso: Evento para convidados.
  • Não haverá ingressos disponíveis na bilheteria do teatro.

Leia também

Orquestra Popular da Bomba do Hemetério celebra 20 anos como resultado da transformação social pela cultura
MÚSICA

Orquestra Popular da Bomba do Hemetério celebra 20 anos como resultado da transformação social pela cultura
Há 20 anos, Brasil perdia Cássia Eller com carreira promissora
música

Há 20 anos, Brasil perdia Cássia Eller com carreira promissora

Compartilhe

Tags