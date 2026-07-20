Orquestra Criança Cidadã celebra duas décadas
Apresentações serão nos dias 24 e 25 de julho, às 19h, no Teatro de Santa Isabel, reunindo convidados e autoridades em apresentação celebrativa
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Orquestra Criança Cidadã (OCC) celebra duas décadas de atuação com um concerto comemorativo nesta sexta (24) e sábado (25), às 19h, no Teatro de Santa Isabel, no Recife.
O evento reunirá alunos, ex-alunos, professores e convidados para celebrar a trajetória de um projeto que transformou a música em ferramenta de inclusão social e cidadania.
Criada em 25 de julho de 2006 pelo juiz João José Rocha Targino, a OCC nasceu na comunidade do Coque, no Recife, com a missão de oferecer formação musical e novas perspectivas de vida para crianças e adolescentes.
Atualmente, atende cerca de 400 jovens nos núcleos do Coque, Camela e Chã de Cruz, com atividades que incluem educação musical, acompanhamento pedagógico e ações de desenvolvimento integral.
Ao longo dos 20 anos, a iniciativa revelou talentos que seguiram carreira profissional e levou o nome de Pernambuco a palcos nacionais e internacionais, com apresentações em países como Vaticano, Alemanha, China, Estados Unidos, Israel, Coreia do Sul e Japão.
O concerto comemorativo revisita essa história com apresentações de diferentes formações da orquestra, incluindo músicos que passaram pelo projeto e hoje atuam profissionalmente. O repertório reúne clássicos da música erudita e brasileira, em uma celebração da arte como instrumento de transformação.
Para a presidente da Orquestra Criança Cidadã, Myrna Targino, celebrar esses 20 anos é reconhecer a dedicação de todos. “Cada aluno, professor, colaborador, parceiro e família que ajudou a construir essa história merecem esse momento especial. A Orquestra Criança Cidadã é a prova de que investir na educação e na cultura transforma realidades. Nosso compromisso é continuar ampliando oportunidades para que muitas outras crianças e jovens descubram, por meio da música, um novo projeto de vida”, disse.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
SERVIÇO - Concerto comemorativo de 20 anos da Orquestra Criança Cidadã
- Datas: 24 e 25 de julho
- Local: Teatro de Santa Isabel, Recife/PE
- Horário: 19h
- Acesso: Evento para convidados.
- Não haverá ingressos disponíveis na bilheteria do teatro.