Orquestra Criança Cidadã celebra duas décadas

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Apresentações serão nos dias 24 e 25 de julho, às 19h, no Teatro de Santa Isabel, reunindo convidados e autoridades em apresentação celebrativa

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A Orquestra Criança Cidadã (OCC) celebra duas décadas de atuação com um concerto comemorativo nesta sexta (24) e sábado (25), às 19h, no Teatro de Santa Isabel, no Recife.

O evento reunirá alunos, ex-alunos, professores e convidados para celebrar a trajetória de um projeto que transformou a música em ferramenta de inclusão social e cidadania.

Criada em 25 de julho de 2006 pelo juiz João José Rocha Targino, a OCC nasceu na comunidade do Coque, no Recife, com a missão de oferecer formação musical e novas perspectivas de vida para crianças e adolescentes.

Atualmente, atende cerca de 400 jovens nos núcleos do Coque, Camela e Chã de Cruz, com atividades que incluem educação musical, acompanhamento pedagógico e ações de desenvolvimento integral.

Orquestra Criança Cidadã (OCC) - Victória Brito/Divulgação

Ao longo dos 20 anos, a iniciativa revelou talentos que seguiram carreira profissional e levou o nome de Pernambuco a palcos nacionais e internacionais, com apresentações em países como Vaticano, Alemanha, China, Estados Unidos, Israel, Coreia do Sul e Japão.

O concerto comemorativo revisita essa história com apresentações de diferentes formações da orquestra, incluindo músicos que passaram pelo projeto e hoje atuam profissionalmente. O repertório reúne clássicos da música erudita e brasileira, em uma celebração da arte como instrumento de transformação.

Para a presidente da Orquestra Criança Cidadã, Myrna Targino, celebrar esses 20 anos é reconhecer a dedicação de todos. “Cada aluno, professor, colaborador, parceiro e família que ajudou a construir essa história merecem esse momento especial. A Orquestra Criança Cidadã é a prova de que investir na educação e na cultura transforma realidades. Nosso compromisso é continuar ampliando oportunidades para que muitas outras crianças e jovens descubram, por meio da música, um novo projeto de vida”, disse.

SERVIÇO - Concerto comemorativo de 20 anos da Orquestra Criança Cidadã