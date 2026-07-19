Orquestra Criança Cidadã comemora seus vinte anos
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Instituição que é um grande orgulho de Pernambuco, a Orquestra Criança Cidadã, formada por jovens da comunidade do Coque, comemora seus 20 anos, com dois concertos, sexta e sábado, no Teatro Santa Isabel. Serão para convidados recebidos pela presidente Mirna Targino e o esposo, juiz João Targino. O grupo já fez apresentações nos Estados Unidos, Alemanha, Argentina, China, Itália, Japão e Coreia do Sul.
HOMENAGENS
O ministro Jorge Messias, Advogado-Geral da União, vai ser homenageado no dia 11 de agosto, na abertura das comemorações dos 200 anos da Faculdade de Direito do Recife, onde foi aluno. No evento receberá medalhas do TRF-5, do TRT-6, do TCE, da OAB PE e do Instituto dos Advogados de Pernambuco.
ROMANCE
Lewis Hamilton abriu, pela primeira vez, álbum de fotos da viagem que fez ao lado da namorada Kim Kardashian e dos filhos da modelo e empresária.
PALPITES DO ESCRETE
Os integrantes do Escrete de Ouro, a mais respeitada equipe esportiva do Nordeste, revelam seus palpites para a grande final de hoje. Para Aroldo Costa, Walleys Santos, Sócrates da Silva, Raldney Alves, Marcelo Araújo, Ralph de Carvalho e Leonardo Boris será a Argentina. Para Alexandre Costa, Ednaldo Santos e Igor Moura a Espanha.
MAIS DOIS
O Tio Armênio, que tem 18 unidades no Nordeste, pode abrir mais dois restaurantes: no Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, e no River Shopping, em Petrolina.
TURISMO
Gustavo Luck, Carolina Oliveira e Luiz Felipe Moura comandam almoço do Grupo de Amigos do Turismo de Pernambuco, quarta-feira, no Boteco Companhia do Chopp, no Parque Gourmet do Shopping Recife.
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DEPOIMENTO
Para Gilberto Kassab, presidente do PSD, o ex-senador José Serra é o mais bem preparado homem público de sua geração. Lembrou sua brilhante atuação como ministro da Saúde.
ENTREVISTA
Jailson Marcos, famoso designer de sandálias, sapatos e botas, o preferido de muita gente famosa e que é homenageado da Fenearte, é o entrevistado da coluna de amanhã.
REALITY
Sabrina Sato vai comandar um reality show novo no Brasil, mas que já faz sucesso em outros países: o Dog House. O público acompanha o resgate de cachorros de rua até encontrarem um lar.
CINEMA
Seguindo os passos do pai, Bem Moura, filho do ator Wagner Moura, prepara sua estreia no cinema aos 20 anos. O jovem integra o elenco de Elizabeth Costello, novo longa da diretora Monique Gardenberg, ao lado de Marieta Severo e Humberto Carrão.