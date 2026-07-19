Orquestra Criança Cidadã comemora seus vinte anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Instituição que é um grande orgulho de Pernambuco, a Orquestra Criança Cidadã, formada por jovens da comunidade do Coque, comemora seus 20 anos, com dois concertos, sexta e sábado, no Teatro Santa Isabel. Serão para convidados recebidos pela presidente Mirna Targino e o esposo, juiz João Targino. O grupo já fez apresentações nos Estados Unidos, Alemanha, Argentina, China, Itália, Japão e Coreia do Sul.

Karla e Álvaro Dantas, em clima de "love story", no Le Chef - Sheila Wanderley/Divulgação

HOMENAGENS

O ministro Jorge Messias, Advogado-Geral da União, vai ser homenageado no dia 11 de agosto, na abertura das comemorações dos 200 anos da Faculdade de Direito do Recife, onde foi aluno. No evento receberá medalhas do TRF-5, do TRT-6, do TCE, da OAB PE e do Instituto dos Advogados de Pernambuco.

ROMANCE

Lewis Hamilton abriu, pela primeira vez, álbum de fotos da viagem que fez ao lado da namorada Kim Kardashian e dos filhos da modelo e empresária.

PALPITES DO ESCRETE

Os integrantes do Escrete de Ouro, a mais respeitada equipe esportiva do Nordeste, revelam seus palpites para a grande final de hoje. Para Aroldo Costa, Walleys Santos, Sócrates da Silva, Raldney Alves, Marcelo Araújo, Ralph de Carvalho e Leonardo Boris será a Argentina. Para Alexandre Costa, Ednaldo Santos e Igor Moura a Espanha.

MAIS DOIS

O Tio Armênio, que tem 18 unidades no Nordeste, pode abrir mais dois restaurantes: no Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, e no River Shopping, em Petrolina.

Pipo Marques e Juliana Markan em recente evento social - Arquivo Pessoal

TURISMO

Gustavo Luck, Carolina Oliveira e Luiz Felipe Moura comandam almoço do Grupo de Amigos do Turismo de Pernambuco, quarta-feira, no Boteco Companhia do Chopp, no Parque Gourmet do Shopping Recife.

DEPOIMENTO

Para Gilberto Kassab, presidente do PSD, o ex-senador José Serra é o mais bem preparado homem público de sua geração. Lembrou sua brilhante atuação como ministro da Saúde.

ENTREVISTA

Jailson Marcos, famoso designer de sandálias, sapatos e botas, o preferido de muita gente famosa e que é homenageado da Fenearte, é o entrevistado da coluna de amanhã.

Casal Bruna Emery e Guilherme Sertório, em Gravatá - Arquivo Pessoal

REALITY

Sabrina Sato vai comandar um reality show novo no Brasil, mas que já faz sucesso em outros países: o Dog House. O público acompanha o resgate de cachorros de rua até encontrarem um lar.

CINEMA

Seguindo os passos do pai, Bem Moura, filho do ator Wagner Moura, prepara sua estreia no cinema aos 20 anos. O jovem integra o elenco de Elizabeth Costello, novo longa da diretora Monique Gardenberg, ao lado de Marieta Severo e Humberto Carrão.